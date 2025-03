Avocado, fructul minune. Afla ce mari beneficii iti poate aduce

În ultimele decenii, avocado a devenit fructul minune și este nelipsit din dieta zilnică a multor europeni și de curând cucerește în forță România. De unde vine și ce este acest fruct?

Avocado se consumă crud sau sub formă de salată, condimentat după gust. Celebru în întreaga lume este și guacamole. Fructul poate înlocui untul sau uleiul sau chiar maioneza. Nutriționiștii afirmă că este un „super-fruct“ care ocupă o poziție aparte în piramida alimentelor. Este bogat în vitamine și minerale, dar mai ales în acizi grași nesaturați.

De asemenea, are un conținut mic de zahăr. Are un aport semnificativ de caciu, fier, magneziu, potasiu, cupru, mangan, fosfor, zinc, vitaminele C, B6, B12, A, D, K, E, tiamină, riboflavină și niacină, fiind sursă de fibre.

Avocado – Cel mai bun aliment

Beneficiile pentru sănătate sunt multiple. De altfel, nutriționiștii din întreaga lume sunt de acord că este unul dintre cele mai bune alimente pe care le puteți consuma. Se recomandă consumul în stare crudă. Avocado ajută digestia și calmează intestinul. Conține fibre solubile și insolubile care asigură tranzitul lin și sigur. Stimulează secreția sucurilor digestive și tratează atât constipația, cât și diareea.

Consumul acestui fruct previne respirația urât mirositoare. Halitoza poate fi eliminată prin îmbuntățirea digestiei, iar flavonoidele din frunct ucid bacteriile din gură. Sursă bogată de substanțe nutritive, acesta contribuie la menținerea unei pieli frumoase și sănătoase. Ajută la repararea pielii uscate, descuamate sau cu defecte. Este foarte bun pentru un păr sănătos, iar din pulpa moale se pot prepara măști revigorante pentru părul uscat. De asemenea, avocado ajută în tratamentul psoriazisului. Anumite componente din fruct ajută la îmbunătățirea sănătății ficatului și mențin ochii sănătoși. Carotenoidele protejează împotriva cataractei, bolilor determinate de vârstă și combat degenerarea maculară.

Nivelul crescut de potasiu din fruct contribuie la combaterea hipertensiunii arteriale, iar alte substanțe esențiale ajută la menținerea unui nivel optim al colesterolului bun.

Vitamina B6 combate greața de dimineață a gravidelor. Un fruct conține 40% din fibrele zilnice necesare unui adult, precum și 40% din vitamina K necesară. Este un aliment excelent pentru reducerea inflamațiilor din încheieturi, țesuturi și mușchi. Consumul regulat de avocado scade riscul și de artrită și simptomele ei.

Antioxidanții din belșug pe care-i conține fructul minune acționează ca niște substanțe antiîmbătrânire.

Fructele de avocado sunt produse de planta Persea americana, un copac veșnic verde din familia Lauraceae. Deși nu seamănă cu scorțișoara și dafinul, avocado se înrudește strâns cu ele. Copacul este înalt și poate atinge 20 m. Fructele se culeg devreme și se coc și după ce sunt culese, la fel ca bananele. Planta crește în zone tropicale, subtropicale și ecuatoriale, dar și în regiunile mediteraneene. Cea mai veche rămășiță de avocado a fost găsită în Mexic și datează din 10.000 î. H. Datorită beneficiilor multiple pe care le oferă fructele, planta este cultivată astăzi în multe țări. Coaja groasă a fructelor le protejează de influența pesticidelor, drept urmare culturile de avocado sunt cele mai sigure din acest punct de vedere.

Bunatati rapide, sanatoase si simple unde avocado este ingredientul principal. Calitatea preparatelor este ca fructul minune este folosit in stare cruda si astfel isi pastreaza toate proprietatile!

Dacă nu ai încercat până acum această cremă de ciocolată cu frucrul minune este timpul să o faci. Reteta este simplă, iar gustul te va lua prin surprindere! Crema este bogat și catifelată, dar nu are deloc gust de avocado, fiind o crema foarte fină și foarte sănătoasă.

Cea mai bună parte din această rețetă de cremă de ciocolată este că are un gust uluitor!

Ingrediente

Două fructe de avocado coapte (circa 250 de grame) 80 de grame de ciocolată neagră 100 de mililitri de lapte O linguriță de extract de vanilie pură Un vârf de cuțit de sare

Două linguri de zahar

Preparare

→ Topește ciocolata și las-o să se răcească. → Pune pulpa de avocado într-un blender și adaugă ciocolata topită. Omogenizează cu două-trei impulsuri scurte. → Adaugă zaharul și aromele, apoi sarea și omogenizează din nou cu un impuls scurt.

→ La final adaugă, treptat, laptele ușor cald, omogenizând la viteză mică, până ajungi la consistența ideală sau cea pe care o dorești.

→ Utilizează mai puțin lapte pentru o cremă mai groasa si mai mult lapte pentru o cremă mai fluidă.

→ Pun-o în cești și las-o la rece o oră-două. E perfectă.

Sau poti face un smothie de avocado

Ca sa faci bunatatea asta ai nevoie de un avocado, un kiwi, 100 ml lapte, 50 g iaurt de băut, 1 linguriţă cu miere, mentă.

Mod de preparare

Într-un bol, bate bine laptele cu iaurtul. Adaugă linguriţa cu miere. Separat, curăţă kivi, taie pe jumătate avocado şi îndepărtează sâmburele. Cu o linguriţă scoate cu grijă pulpa. Pasează pulpa fructelor cu o furculiţă sau trece-le printr-o sită nu foarte deasă. Pasta astfel obţinută adaug-o în amestecul de lapte, iaurt şi miere. Continuă să baţi cel puţin două minute. Serveşte cu puţină gheaţă şi frunze de mentă. Dacă ai prin casă un blender, pune toate ingredientele în el şi pasează până devine o compoziţie cremoasă şi fină.

Preparat un smothie cu fructul minune este delicios cu gheata si este o bautura care va fi si pe placul copiilor, in conditiile in care avocado este un urias beneficiu nutritional pentru ei, dar acestia nu sunt foarte incantati de gustul neutru al acestuia. Cu miere si menta copiii il vor adora si acest aliment complex va putea fi introdus in dieta zilnica a celor mici.