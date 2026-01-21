Averea de 500 mil. a familiei Beckham – Brooklyn acuză șantaj pentru nume

Zidurile imperiului Beckham se prăbușesc. Fiul cel mare, Brooklyn, a aruncat bomba. A dat totul pe față, fără menajamente. Imaginea aceea de familie perfectă, pe care David și Victoria au lustruit-o decenii la rând, s-a făcut țăndări. S-a terminat, conform Mirror.

Totul a pornit de la o declarație-șoc. Șase pagini, aruncate pe rețelele sociale. Acolo, tânărul care aspiră să devină bucătar acuză direct: „valorile familiei mele pun promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice”. Publicația Mirror a preluat dezvăluirile, arătând că la mijloc sunt bani, control și o criză de identitate care îl mistuie pe Brooklyn.

Miza reală: Cine deține numele „Brooklyn Beckham”?

Acuzația cea mai grea nu e că Victoria i-ar fi „deturnat” dansul mirilor cu un comportament „foarte nepotrivit”. Nu. Miza reală sunt banii. Totul e scris negru pe alb. „Cu săptămâni înainte de ziua cea mare, părinții mei au încercat în mod repetat să mă preseze și să mă mituiască să semnez cedarea drepturilor asupra numelui meu, ceea ce m-ar fi afectat pe mine, pe soția mea și pe viitorii noștri copii”, a dezvăluit Brooklyn. El continuă: „Au insistat să semnez înainte de nuntă, pentru că atunci ar fi intrat în vigoare termenii înțelegerii. Refuzul meu le-a afectat încasările, iar de atunci nu m-au mai tratat la fel.”

Despre ce încasări vorbim? Răspunsul pare să fie în actele „Brand Beckham”. Surprinzător sau nu, BBC News scria încă din 2017 că Victoria a înregistrat numele tuturor celor patru copii. Acum, Daily Mail vine cu o informație-cheie: Victoria este singura care deține marca „Brooklyn Beckham”. Iar termenul expiră chiar anul acesta, în decembrie. Coincidență? Puțin probabil. Din acel moment, Brooklyn va putea reînnoi marca pe cont propriu, preluând controlul absolut.

Copilărie sub blițuri, o identitate pierdută

Brooklyn Beckham era celebru înainte să știe să meargă. Pur și simplu. A crescut sub unul dintre cele mai faimoase nume de pe glob, așa că linia dintre viața lui privată și persoana publică a fost mereu în ceață. Fie că era la meciuri, la prezentări de modă sau în documentare, totul consolida un brand, nu o familie.

Orice a încercat, de la fotografie la gătit, a fost disecat sub o lupă uriașă, cu aceeași întrebare obsedantă: succesul e pe merit sau e doar moștenit? Mayah Riaz, un PR cunoscut în lumea vedetelor, pune degetul pe rană: „Copiii crescuți în familii faimoase adesea nu realizează unde se termină brandul și unde încep ei ca indivizi. Asta poate afecta în mod absolut identitatea și autonomia mai târziu în viață”. Provocarea apare atunci când persoana începe să se întrebe: „asta am ales eu să fiu sau asta am fost modelat să devin?”

Victoria, „pe podea, șocată”. Cine e de vină?

Cei din preajma cuplului David și Victoria abia pot procesa acuzațiile de „manipulare” și „control”. Ei erau părinții devotați, pentru care familia „este totul”. Șocul a fost total. O sursă a spus-o clar pentru presa britanică: „Victoria e pe podea, șocată până la Dumnezeu că fiul ei ar face așa ceva”.

Și vinovatul? Același, se pare. Soția lui Brooklyn, Nicola Peltz. „Încă o învinuiesc pe Nicola, simt că ea l-a montat să facă asta și că totul are legătură cu ea”. Brooklyn, însă, răstoarnă complet povestea. El spune că ideea că Nicola îl controlează e „complet pe dos” și că, de fapt, s-a simțit controlat de părinții săi aproape toată viața.

O ultimă încercare disperată de a prelua controlul

De ce acum? De ce acest atac total? Psihologul Dr. Jane Halsall are o teorie. Nu e un gest de moment. E o acțiune calculată, venită din disperare pură. Un mod de a trage o linie. O limită.

„Din perspectiva psihologiei, a vorbi public după o tăcere prelungită nu este adesea un gest impulsiv, ci o limită impusă ca ultimă soluție”, explică specialista. „Dezvăluirea publică poate fi o modalitate de a-ți revendica puterea atunci când canalele private nu mai par sigure sau eficiente.” Imaginea de monolit a clanului Beckham, odată de neclintit, s-a spart. Poate pentru totdeauna.