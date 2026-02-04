Aventura de 4 milioane £: un bancher și-a finanțat amanta din contul soției

O aventură l-a lăsat lefter. Un fost bancher de la Goldman Sachs a plătit scump. A finanțat o relație extraconjugală direct din contul comun al soției. Rezultatul? Un divorț cu scântei și o pierdere de 4 milioane de lire sterline. Judecătorii au descoperit totul: un plan complex de înșelăciune, hărțuire și probe falsificate.

Personajele principale: Ardal Loh-Gronager, 35 de ani, și moștenitoarea Wei-Lyn Loh, 43. S-au căsătorit în 2019, scrie Dailymail. Atunci, bancherul a renunțat la carieră. Motivul? Să-și susțină soția „enorm de bogată” și să se ocupe de renovarea conacului lor din Primrose Hill, Londra. Dar totul s-a năruit în 2023. Atunci a ieșit la suprafață infidelitatea.

„Flori” de mii de lire și un Bentley pentru amantă: Cum a fost finanțată relația secretă

Instanța a descris aventura drept una „finanțată costisitor”. O relație dusă „în paralel cu mariajul”. Loh-Gronager a folosit fără jenă banii din contul comun. Un cont alimentat exclusiv de soția lui. De acolo își întreținea amanta. Plățile erau mascate, trecute sub denumiri banale. De exemplu, „flori”.

Ironia sorții…

Și nu s-a oprit aici. I-a dat amantei să folosească un Bentley de 200.000 de lire. Aceeași mașină pe care o primise cadou de la soție înainte de nuntă. Pe lângă banii pentru noua parteneră, bărbatul a mutat sume uriașe din contul comun în conturile lui personale sau în investiții, pregătindu-și, așa cum a remarcat judecătorul, o ieșire foarte profitabilă din căsnicie.

Planul de a o distruge: Detectiv particular, profil fals de Instagram și emailuri „fabricate”

Contractul prenuptial îi garanta lui Ardal Loh-Gronager peste 6,4 milioane de lire la divorț. O sumă frumoasă. Dar fosta soție l-a dat în judecată. L-a acuzat că luase deja cam 4 milioane de lire din fondurile lor. Procesul a dezvăluit niște metode de-a dreptul șocante prin care fostul bancher a încercat s-o „submineze, hărțuiască și neliniștească” pe fosta parteneră.

Ce a făcut, mai exact? A plătit un detectiv particular „lipsit de vlagă” să-i pândească locuința, dându-se drept jurnalist. Apoi a creat un cont privat de Instagram unde posta poze cu ea. Lovitura de grație a încercat s-o dea în tribunal. A adus niște PDF-uri. Spunea că sunt emailuri care dovedeau că soția știa de transferuri. Doar că judecătorul a descoperit că documentele fuseseră „create și/sau modificate” special pentru a-i susține minciuna. Gata. Prins.

„A pregătit terenul pentru o despărțire profitabilă”. Verdictul dur al judecătorului

Judecătorul Cusworth nu l-a menajat deloc pe fostul bancher. „Faptul că soțul a început să ia sume din contul comun aproape imediat ce a fost înființat sugerează că, pe parcursul întregii căsătorii, a pregătit terenul pentru o despărțire cât de profitabilă a putut aranja”, a spus magistratul. A continuat, spunând că Loh-Gronager a acționat „cu scopul de a o înjosi și de a o face de rușine”.

Coincidență? Greu de crezut.

Instanța a subliniat un moment de o cruzime rară. Un transfer de un milion de lire. Bărbatul l-a făcut din contul soției exact în ziua în care ea era la terapie, chiar înainte de despărțire. „A căutat în mod crud și deliberat să provoace supărare soției, în speranța că o va descuraja să mai lupte împotriva lui”, a fost concluzia judecătorului.

Calculul final: Cum s-a ajuns de la 6,4 milioane la doar 2,3 milioane de lire

La final, justiția a tras linie. S-a decis că banii deja luați de Loh-Gronager din conturi se scad din suma prevăzută în contractul prenuptial. Peste 2 milioane de lire dintr-un credit ipotecar, investite în afacerile lui, s-au considerat parte din drepturile sale. La fel și alte 655.000 de lire luate din contul comun. Acel milion pe care el l-a etichetat drept „un cadou disperat” pentru salvarea căsniciei a fost și el scos din calcul.

Peste totalul de aproape 4 milioane de lire deja încasate s-a pus și o penalizare. 375.000 de lire pentru comportamentul său, inclusiv pentru falsificarea probelor. Așa s-a ajuns la suma finală. Ardal Loh-Gronager va primi doar 2.369.385 de lire sterline. O lecție foarte scumpă despre încredere. Și despre consecințe.