Brandul de îngrijire a pielii Aveeno, deținut de gigantul Kenvue, a încheiat o colaborare strategică pe trei ani cu renumita Mayo Clinic. Parteneriatul se va concentra pe cercetare, educație și inovație în domeniul sănătății pielii. Miza principală este aprofundarea studiilor asupra unui ingredient cheie.

Trei ani dedicați complexului Triple Oat

Întreaga colaborare se va axa pe studii clinice și pre-clinice care vizează complexul proprietar al mărcii, cunoscut sub numele de Triple Oat. Acest compus, care stă și la baza unui serum facial cu același nume, include trei forme diferite de ovăz. Dar ce înseamnă asta, mai exact, pentru consumatori? o cercetare mai aprofundată a beneficiilor pe care ovăzul le poate aduce pielii, sub atenta supraveghere a uneia dintre cele mai respectate instituții medicale din lume.

Miza pe știință și inovație

Dr. Caroline Tillett, directorul științific al Kenvue, a subliniat angajamentul companiei pentru dezvoltare. „Împingem constant spre inovație, rămânând în avangarda cercetării și testării, în special în portofoliul nostru de sănătate a pielii. Aveeno a fost primul brand care a formulat fulgi de ovăz coloidali și suntem încântați de oportunitatea de a colabora cu medicii multidisciplinari de la Mayo Clinic pentru a ne îmbunătăți înțelegerea sănătății pielii. Ne pasă enorm de cei care folosesc și recomandă produsele noastre, iar scopul nostru este să oferim soluții și mai bune pentru sănătatea și starea de bine supremă a pielii, atât pentru pacienți, cât și pentru consumatori.”

O declarație clară de intenție.

Până la urmă, miza este să ofere produse cu o bază științifică și mai solidă, validate de experți recunoscuți.

Tranzacție de 48,7 miliarde de dolari în fundal

Iar mișcarea vine într-un moment cheie pentru compania-mamă. Kenvue (care deține și mărci precum Neutrogena, OGX și Tylenol) a debutat pe Bursa de la New York abia în 2023. Numai că lucrurile sunt în plină schimbare.

Dar vestea cu adevărat importantă pentru piață este alta. Kimberly-Clark Corp. se află în proces de achiziție a Kenvue, într-o tranzacție colosală evaluată la 48,7 miliarde de dolari. Finalizarea acestui acord este așteptată undeva spre finalul anului 2026.