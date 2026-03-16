O seară de duminică la Oscarurile din 2026 a marcat un moment istoric. Autumn Durald Arkapaw, director de imagine pentru filmul „Sinners”, a devenit prima femeie și prima persoană de culoare nominalizată care câștigă Oscarul pentru cea mai bună imagine.

Un discurs pentru toate femeile

Acceptând premiul, Arkapaw a ținut un discurs care a emoționat întreaga audiență. Ea a cerut un gest simbolic, dar plin de semnificație. „Chiar vreau ca toate femeile din sală să se ridice în picioare”, a spus Arkapaw, „pentru că n-aș fi aici fără voi.”

Un moment simplu, dar puternic.

Recomandari Filmul de 36 de minute finanțat de Galeries Lafayette care a câștigat un Oscar

Victoria ei nu este doar personală, ci reprezintă un prag depășit într-o industrie dominată, nu de puține ori, de bărbați, mai ales în departamentele tehnice.

O premieră tehnică și stilistică

Dar cine este, pe bune, Autumn Durald Arkapaw? Fiica unei mame filipineze și a unui tată creol de culoare, ea este deja cunoscută pentru munca sa la filme precum „Black Panther: Wakanda Forever” și „The Last Showgirl”. E drept că performanța ei tehnică pentru „Sinners” este una de pionierat: a filmat pe peliculă de 65mm (folosind o combinație de camere IMAX 15-perf și Ultra Panavision 70), devenind astfel prima femeie director de imagine care a turnat un film pe format mare IMAX.

Iar la gala din 2026 a adus nu doar talent, ci și un stil impecabil. A apărut într-o ținută personalizată Thom Browne, compusă dintr-o cămașă transparentă de mătase peste care a purtat un corset plisat, o fustă „hobble”, cravată de mătase și un pardesiu din tweed și mătase.

Recomandari Oscar 2026 anunta sfarsitul rochiilor transparente la petrecerea Vanity Fair

Dincolo de covorul roșu

Probabil cel mai sentimental accesoriu al serii a fost însă unul personal. Este vorba despre o fotografie a bunicului ei, Guillermo Pagan Bautista, pe care l-a numit „una dintre cele mai mari influențe asupra copilăriei mele și a familiei mele.”

Numai că nu a venit singură la eveniment. Alături de ea a fost fiul ei în vârstă de 10 ani, pe care îl are cu soțul ei, Adam, care este, la rândul său, tot director de imagine. V-ați gândit vreodată cum e să crești într-o astfel de familie? După cum a declarat pentru Harper’s Bazaar, prezența băiatului a fost esențială: „N-aș fi venit fără el – este important să facă parte din asta și să fie aici cu mine, să vadă toată munca grea care se depune pentru a realiza aceste filme.” Până la urmă, pasiunea pentru film pare să fie o afacere de familie.