O seară de duminică la Oscarurile din 2026 a marcat un moment istoric. Autumn Durald Arkapaw, director de imagine pentru filmul „Sinners”, a devenit prima femeie și prima persoană de culoare nominalizată care câștigă Oscarul pentru cea mai bună imagine.
Un discurs pentru toate femeile
Acceptând premiul, Arkapaw a ținut un discurs care a emoționat întreaga audiență. Ea a cerut un gest simbolic, dar plin de semnificație. „Chiar vreau ca toate femeile din sală să se ridice în picioare”, a spus Arkapaw, „pentru că n-aș fi aici fără voi.”
Un moment simplu, dar puternic.
Victoria ei nu este doar personală, ci reprezintă un prag depășit într-o industrie dominată, nu de puține ori, de bărbați, mai ales în departamentele tehnice.
O premieră tehnică și stilistică
Dar cine este, pe bune, Autumn Durald Arkapaw? Fiica unei mame filipineze și a unui tată creol de culoare, ea este deja cunoscută pentru munca sa la filme precum „Black Panther: Wakanda Forever” și „The Last Showgirl”. E drept că performanța ei tehnică pentru „Sinners” este una de pionierat: a filmat pe peliculă de 65mm (folosind o combinație de camere IMAX 15-perf și Ultra Panavision 70), devenind astfel prima femeie director de imagine care a turnat un film pe format mare IMAX.
Iar la gala din 2026 a adus nu doar talent, ci și un stil impecabil. A apărut într-o ținută personalizată Thom Browne, compusă dintr-o cămașă transparentă de mătase peste care a purtat un corset plisat, o fustă „hobble”, cravată de mătase și un pardesiu din tweed și mătase.
Dincolo de covorul roșu
Probabil cel mai sentimental accesoriu al serii a fost însă unul personal. Este vorba despre o fotografie a bunicului ei, Guillermo Pagan Bautista, pe care l-a numit „una dintre cele mai mari influențe asupra copilăriei mele și a familiei mele.”
Numai că nu a venit singură la eveniment. Alături de ea a fost fiul ei în vârstă de 10 ani, pe care îl are cu soțul ei, Adam, care este, la rândul său, tot director de imagine. V-ați gândit vreodată cum e să crești într-o astfel de familie? După cum a declarat pentru Harper’s Bazaar, prezența băiatului a fost esențială: „N-aș fi venit fără el – este important să facă parte din asta și să fie aici cu mine, să vadă toată munca grea care se depune pentru a realiza aceste filme.” Până la urmă, pasiunea pentru film pare să fie o afacere de familie.