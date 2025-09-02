Atenție medicilor: Fumatul poate lăsa consecințe ireversibile

Specialiștii avertizează că vapatul poate lăsa urme ireversibile asupra copiilor și adolescenților, iar un studiu recent a demonstrat că aceste dispozitive cresc riscul de accident vascular cerebral și alte complicații grave. La Congresul Societății Europene de Cardiologie desfășurat la Madrid, medicii au prezentat concluzii alarmante referitoare la efectele negative ale vapatului asupra sănătății inimii. Cardiologii atrag atenția că expunerea la nicotină și la substanțe toxice din lichidele pentru vapat poate produce leziuni permanente asupra creierului și sistemului cardiovascular.

Prof. Maja-Lisa Løchen, cardiolog la Spitalul Universitar din Nordul Norvegiei, a avertizat că milioane de tineri se expun unor afecțiuni grave în viitor din cauza vapatului. Potrivit acesteia, vapatul determină creșterea tensiunii arteriale, accelerează ritmul cardiac și duce la rigidizarea arterelor, ceea ce poate avea consecințe grave asupra sănătății pe termen lung. Mai mult, un studiu publicat în New England Journal of Medicine a arătat că vapatul sporește cu 32% probabilitatea de accident vascular cerebral.

Specialiștii susțin că lichidele utilizate în aceste dispozitive pot elibera formaldehidă și acetaldehidă – compuși cancerigeni care atacă vasele de sânge și cresc riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, vapatul la vârste fragede poate genera dependență de nicotină și poate reprezenta o poartă de intrare către fumatul clasic. Prof. Susanna Price, cardiolog la Royal Brompton Hospital din Londra, subliniază că vapatul nu este sigur și nu ar trebui să fie o opțiune pentru copii și adolescenți.

Pe lângă avertismentele din partea medicilor, organizațiile internaționale cer măsuri urgente la nivel guvernamental pentru a proteja sănătatea tinerilor. Dr. Charmaine Griffiths, director executiv al British Heart Foundation, îndeamnă autoritățile să reducă atractivitatea produselor pentru vapat și să sprijine obiectivul unei „generații fără fumat”. Popularitatea tot mai mare a acestor dispozitive fără reglementări stricte ar putea compromite sănătatea unei întregi generații.

Sursa: Aici