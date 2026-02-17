Atac terorist la concertul Taylor Swift. Un tânăr de 21 de ani riscă 20 de ani de închisoare

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost pus sub acuzare pentru terorism în Austria, fiind suspectat că plănuia un atac la unul dintre concertele pe care Taylor Swift urma să le susțină la Viena în august 2024. Complotul a dus la anularea a trei spectacole din turneul record „Eras” al artistei.

Un purtător de cuvânt al Parchetului din Viena a confirmat luni că inculpatul se află în arest. Potrivit News, publicațiile austriece l-au identificat pe suspect ca fiind Beran A și au precizat că acesta a fost arestat în august 2024.

Planul atacului: Bombă cu şrapnel şi legături cu Statul Islamic

Procurorii au declarat că suspectul și-a declarat loialitatea față de gruparea Stat Islamic. Acesta a distribuit materiale și videoclipuri propagandistice prin intermediul diverselor servicii de mesagerie. Anchetatorii l-au acuzat că „a obţinut instrucţiuni pe internet pentru construirea unei bombe cu şrapnel pe bază de triperoxid de triacetonă”, un exploziv utilizat frecvent de SI.

Bărbatul ar fi reușit să producă o cantitate mică de exploziv. În plus, el a făcut „mai multe încercări” de a cumpăra ilegal arme din afara țării pentru a le introduce în Austria. Procurorii intenționează să continue procedura penală împotriva suspectului necunoscut din Wiener Neustadt, un oraș situat în apropierea capitalei.

Informații de la SUA și alte atacuri dejucate

Statele Unite au furnizat informațiile cheie care au contribuit la decizia de anulare a concertelor. John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru securitate naţională, a confirmat implicarea în august 2024.

„Statele Unite acordă o atenţie constantă misiunii noastre de combatere a terorismului”, a declarat Kirby. Acesta a adăugat: „Colaborăm îndeaproape cu parteneri din întreaga lume pentru a monitoriza şi a contracara ameninţările. În cadrul acestei colaborări, Statele Unite au împărtăşit informaţii cu partenerii austrieci pentru a contracara o ameninţare la adresa concertelor Taylor Swift din Viena”.

Suspectul este bănuit și de implicarea în planificarea altor atacuri în străinătate, inclusiv în Dubai și Istanbul, deși acestea nu au mai avut loc.

Trei concerte anulate și reacția lui Taylor Swift

După anularea celor trei concerte de la Viena, Taylor Swift a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a exprimat șocul și regretul față de situație.

„Motivul anulării m-a umplut de un nou sentiment de teamă şi de o vină imensă, deoarece atât de mulţi oameni îşi planificaseră să vină la aceste concerte”, a scris artista.

Ce riscă acuzatul și o condamnare anterioară în dosar

Dacă va fi găsit vinovat de acuzațiile de terorism, tânărul de 21 de ani riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Cazul are și ramificații internaționale.

Anul trecut, un tribunal din Berlin a condamnat un adolescent sirian în vârstă de 16 ani pentru contribuția sa la același complot. Acesta a primit o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare.