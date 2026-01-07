Ashley Tisdale, criticată după ce a vorbit despre grupul toxic de mame

Christopher French, soțul actriței Ashley Tisdale, a postat marți, un mesaj criptic pe rețelele de socializare, după ce aceasta a stârnit controverse vorbind despre un grup de mame pe care îl considera „toxic”, din care făceau parte și Hilary Duff, Meghan Trainor și Mandy Moore. Postarea vine după ce Tisdale a publicat un eseu amplu în The Cut, unde a detaliat sentimentele de excludere pe care le-a trăit. Informația a fost publicată de Pagesix.

Mesajul soțului lui Ashley Tisdale

Christopher French, compozitor în vârstă de 44 de ani, a redistribuit pe Instagram Stories o postare din noiembrie 2025 a designerului grafic Tyler Spangler. Mesajul, scris cu litere colorate, spunea: „Este alegerea ta dacă te implici sau nu”.

Eseul controversat al actriței

Luni, Ashley Tisdale, vedeta din „High School Musical”, acum în vârstă de 40 de ani, a publicat un eseu în The Cut, în care a descris cum s-a simțit „insuficient de cool” după ce a fost exclusă din întâlnirile grupului de mame. „Mi-am dat seama că existau lanțuri de mesaje care nu includeau pe toată lumea, ceea ce a dus la formarea unor clici în cadrul grupului mai mare”, a scris ea. „Și după a treia sau a patra oară când am văzut fotografii pe rețelele de socializare cu toți ceilalți la o întâlnire la care nu am fost invitată, am simțit că nu mai fac parte din grup.”

Tisdale, care are două fiice cu French, Jupiter, de 4 ani, și Emerson, de 1 an, a menționat că inițial „a încercat să nu ia lucrurile personal”. „Nu e ca și cum oamenilor nu li se permite să se întâlnească fără mine – și poate că au existat motive întemeiate pentru care nu am fost invitată”, a adăugat ea. „Eram cu toții ocupați, viața era agitată. Mi-am spus că totul este în capul meu și că nu este mare lucru”, a mai spus actrița. „Și totuși, am simțit o distanță tot mai mare între mine și ceilalți membri ai grupului, cărora părea să nu le pese că nu sunt prin preajmă.”

Reacțiile din grupul de mame

Samii Ryan, designer vestimentar și membră a grupului de mame, a răspuns eseului lui Tisdale pe Instagram, luni. Ryan a repostat un videoclip cu un bărbat care deschide ușile din față și mimează versurile hitului „Her” al lui Megan Thee Stallion din 2022. „Nu-mi pasă dacă nu mă plac aceste fete, pentru că, gen, sunt superba dracu’”, spune Megan în melodie. Ryan a adăugat deasupra clipului: „Starea mea din 2026”.

Matthew Koma, soțul lui Hilary Duff, s-a implicat și el în drama, ironizând-o pe Tisdale cu o copertă falsă a revistei The Cut, cu el însuși. Cântărețul de 38 de ani a pozat pentru coperta falsă cu titlul: „O mărturisire a unui grup de mame prin ochii unui tată: Când ești cea mai auto-obsesivă persoană lipsită de tact de pe Pământ, celelalte mame tind să se concentreze asupra copiilor lor mici”. Koma a adăugat o legendă sarcastică: „Citiți noul meu interviu cu @thecut”.