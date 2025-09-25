Ashley Graham revine pe podiumul de la Milano într-o rochie maro închis

Modelul a deschis show-ul Boss cu o ținută simplă și plină de încredere, după o pauză de câteva sezoane.

Ashley Graham a atras atenția tuturor la Săptămâna Modei de la Milano, revenind pe podium după o perioadă de absență. Modelul în vârstă de 37 de ani a purtat o rochie midi maro închis, cu un decolteu tip boatneck și un corsaj fluid care crea un efect de capă. Ținuta a fost completată de detalii elegante și discrete.

Ținuta care a atras privirile la show-ul Boss

Rochia aleasă de Graham a fost perfect mulată pe siluetă, iar materialul fluid a dat impresia unei cape în mișcare. Pantofii cu toc subțire, de culoare deschisă, au completat look-ul minimalist.

Părul brunet lăsat liber, aranjat natural.

Machiaj discret, cu farduri în nuanțe neutre și ruj roz pal.

Fără accesorii vizibile, pentru a pune în valoare rochia.

Un reprezentant Boss a menționat că s-a dorit transmiterea unei imagini de simplitate și forță prin această ținută.

Prezențe remarcabile în afara podiumului

În aceeași săptămână, Ashley Graham a participat și la Daytime Beauty Awards, unde a purtat o rochie midi neagră, cu o centură și un slit înalt pe picior. Pe Instagram, modelul a împărtășit o fotografie cu această ținută, subliniind autenticitatea și naturalețea.

„Felicitări @revlon pentru Brandul Anului la Daytime Beauty Awards , mândră că fac parte din această moștenire,”

Alegerea ținutelor și mesajele transmise au avut un impact puternic asupra publicului.

Mesajul sincer despre imaginea corporală

Ashley Graham este cunoscută pentru promovarea acceptării corpului. Ea a declarat în 2021 pentru Wall Street Journal: „Urăsc că trebuie în mod constant să-mi discut corpul, pentru că nu știu vreun bărbat care să fie nevoit să facă asta,”

„Dar ceea ce mă motivează să continui să vorbesc despre corpul meu este că nu am avut pe cineva care să vorbească despre propriul corp când eram tânără.”

Modelul a adăugat: „De aceea nu postez fotografii „perfecte” pe Instagram. Rămân sinceră și nefiltrată constant pentru că vreau ca oamenii să știe că există femei cu celulită, cu grăsime la spate, cu vergeturi,”

„Există multe femei voluptuoase, femei plus-size, femei supraponderale, cum doriți să le numiți.”

Implicarea în promovarea diversității în modă

Anul trecut, Graham a vorbit deschis despre reținerea pe care a avut-o înainte de a accepta să participe la Victoria’s Secret Fashion Show. „Când @victoriassecret m-a contactat prima dată, sinceră să fiu , am ezitat,”

„Ani la rând, brandul nu părea că a fost creat pentru cineva ca mine. Viziunea lor despre frumusețe părea îngustă, de parcă tot ce creau era pentru un singur tip de corp , și nu era al meu.”

Discuții directe cu conducerea Victoria’s Secret despre reprezentare.

Promisiuni clare privind diversitatea corporală.

Asigurarea că modelele cu forme nu sunt doar un simbol.

Graham a explicat că a acceptat în urma unor discuții cu liderii brandului, când a văzut „o schimbare reală”. „Au fost încântați să mă aibă în emisiune și m-au asigurat că nu era doar un eveniment izolat. Modelele curvy nu erau doar un simbol , VS își dorește cu adevărat să facă parte din revoluția diversității corporale. Au împărtășit angajamentul lor de a îmbrățișa diversitatea corpurilor într-un mod durabil și semnificativ.”

Reacții și impact în industrie

Publicul a reacționat pozitiv la postările și aparițiile lui Ashley Graham. Mulți urmăritori îi transmit mesaje de susținere, iar comentariile evidențiază faptul că ea inspiră acceptarea de sine și încrederea.

„Ești motivul pentru care mă accept așa cum sunt”, a scris un urmăritor. Altul a adăugat: „Asta e adevărata frumusețe”.

Industria modei începe să răspundă acestor schimbări, iar date recente arată o creștere semnificativă a numărului de modele cu diverse tipuri de corp în prezentările de modă. Totuși, mai sunt pași de făcut pentru ca diversitatea să devină o normă.

Planuri de viitor și mesajul lui Ashley Graham

După revenirea de succes pe podiumul de la Milano, Ashley Graham se concentrează pe proiecte care promovează incluziunea și acceptarea tuturor tipurilor de corp. Ea a declarat recent că își dorește să schimbe standardele din industrie, nu doar să poarte haine frumoase.

Modelul pregătește lansarea unei colecții de lenjerie destinată femeilor de toate dimensiunile, detalii urmând să fie anunțate în luna octombrie. Până atunci, Ashley Graham transmite un mesaj ferm: „Frumusețea nu are o singură formă”.