Articole accesibile sub 100 de dolari la Amazon Prime Day

Garderoba de toamnă poate fi actualizată cu articole la prețuri avantajoase, disponibile în perioada Amazon Prime Big Deal Days.

Amazon Prime Big Deal Days aduce reduceri importante la branduri precum Madewell, Levi’s și Adidas, dar și la accesorii apreciate de vedete. Poți economisi până la 60% la haine, încălțăminte și bijuterii, toate sub pragul de 100 de dolari.

Jeans și articole de bază la prețuri reduse

Acest eveniment de două zile reprezintă o ocazie excelentă de a-ți reîmprospăta ținutele de toamnă. Brandurile preferate de editorii de modă sunt disponibile acum cu reduceri consistente. De exemplu, blugii Gap purtați de Hailey Bieber au scăzut de la 80 la 52 de dolari. Din selecție mai fac parte:

Levi’s Ribcage Jeans : de la 98 la 74 de dolari, considerați un model „extrem de chic”.

: de la 98 la 74 de dolari, considerați un model „extrem de chic”. Madewell Northside Vintage Tee : tricou alb simplu redus de la 24 la 19 dolari.

: tricou alb simplu redus de la 24 la 19 dolari. Cardigan Gap: de la 27 la 17 dolari, perfect pentru ținute stratificate.

„Nu există niciodată prea multe tricouri albe de bază”, se menționează în articolul original. Reducerile se aplică și lenjeriei intime Hanky Panky (de la 120 la 65 de dolari) și colanților de antrenament Colorfulkoala (20 de dolari).

Aceste articole pot fi integrate cu ușurință în garderoba de zi cu zi și sunt apreciate pentru versatilitatea lor. Pentru cei care caută piese de bază, aceste reduceri sunt o oportunitate bună de a face achiziții inteligente la început de sezon rece.

Accesorii și încălțăminte inspirate de celebrități

Bijuteriile Heaven Mayhem, purtate de Hailey Bieber și Bella Hadid, beneficiază de reduceri de până la 20%. Cerceii Baby Knot au fost inițial 85 de dolari, iar acum pot fi cumpărați cu 64 de dolari. Alte accesorii interesante includ:

Geantă Madewell din piele : de la 119 la 89 de dolari.

: de la 119 la 89 de dolari. Loafers Cole Haan : de la 168 la 97 de dolari, descriși ca „fundamentali pentru outfituri preppy”.

: de la 168 la 97 de dolari, descriși ca „fundamentali pentru outfituri preppy”. Pantofi Guess cu toc: reducere de 42%, acum 57 de dolari.

„Aceste pantofi Adidas sunt aprobați de it-girls”, se menționează în descrierea modelelor Vl Court 3.0. Pijamalele Eberjey, reduse de la 148 la 79 de dolari, sunt descrise ca fiind „cele mai moi” pe care le-au încercat editorii.

Accesoriile precum curelele din piele Madewell (70 de dolari) sau ochelarii de soare WOWSUN (12 dolari) completează lista de opțiuni la prețuri accesibile. Aceste piese pot adăuga un plus de stil oricărei ținute, fără a depăși bugetul.

În plus, există și alte articole versatile, cum ar fi puloverele oversized Trendy Queen (28 de dolari) sau geanta Sumrains din piele naturală (48 de dolari), care pot fi purtate cu ușurință în diverse combinații.

Îmbrăcăminte premium la prețuri accesibile

Materiale de calitate sub 50 de dolari

Puloverul din cașmir SUUKSESS (40 de dolari) și geanta din piele naturală Sumrains (48 de dolari) demonstrează că articolele premium pot fi găsite la prețuri accesibile. Fusta satinată TEDDIFY, redusă de la 35 la 26 de dolari, este apreciată pentru versatilitatea sa.

Pulover Gap din Cashsoft : de la 60 la 34 de dolari.

: de la 60 la 34 de dolari. Pantaloni Lioness La Quinta : 44,78 de dolari.

: 44,78 de dolari. Ochelari de soare WOWSUN: 12 dolari, considerați „esențiali pentru orice outfit”.

Aceste produse oferă un raport calitate-preț foarte bun, fiind potrivite atât pentru ținutele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale. Stilurile propuse sunt moderne, iar materialele folosite sunt apreciate pentru confort și aspect.

Nu lipsesc nici piesele de lenjerie sau puloverele scurte Lioness (52 de dolari), care urmează tendințele actuale în modă și pot fi integrate cu ușurință în garderoba de sezon.

Cum să profiți la maximum de reduceri

Evenimentul Prime Day durează doar 48 de ore, iar stocurile sunt limitate. Editorii recomandă să alegi articolele versatile, cum ar fi curelele din piele, puloverele oversized și blugii Levi’s. „Aceste articole vor rămâne relevante și în sezoanele următoare”, se menționează în articol.

Cei care doresc să economisească și mai mult pot opta pentru articole sub 30 de dolari, cum ar fi tricourile Hanes preferate de Kendall Jenner (17 dolari) sau colanții de yoga, care sunt opțiuni practice și accesibile.

Reducerile oferite în această perioadă permit achiziționarea unor produse de calitate la prețuri mai mici decât în mod obișnuit. Astfel, oricine poate adăuga piese noi și moderne garderobei fără a depăși bugetul stabilit.

O selecție atentă a produselor și achiziționarea rapidă pot face diferența, având în vedere popularitatea acestor oferte și disponibilitatea limitată a stocurilor.

Amazon Prime Big Deal Days oferă o varietate largă de articole la prețuri reduse, de la haine și accesorii inspirate de celebrități, până la piese de bază pentru garderoba de toamnă. Reducerile substanțiale și diversitatea produselor fac ca acest eveniment să fie unul dintre cele mai bune momente pentru a face cumpărături inteligente și economice la început de sezon.