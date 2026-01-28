Armin Nicoară, mesaj pentru fratele de 34 de ani – cine e Armando, managerul din umbră?

Pe Armin Nicoară, saxofonistul care umple sălile, îl știe o țară întreagă. Dar în spatele succesului său stă un om pe care puțini îl cunosc. Fratele lui. Armando. El tocmai a împlinit 34 de ani.

A fost sărbătoare mare în familia Nicoară. Armando și-a serbat ziua, iar Armin nu putea lăsa momentul să treacă neobservat, conform Spynews. Așa că a pus pe social media o poză de colecție. El, fratele său și tatăl lor. O imagine rară, care spune multe despre legătura dintre ei.

Omul din umbră. Mai mult decât un frate, un manager

Deci, cine e Armando Nicoară? Nu e doar fratele mai mare. Nici pe departe. El e stâlpul carierei lui Armin, omul care îi este impresar și care cere încredere oarbă pe lângă talentul la negocieri. Armin are un noroc chior să aibă pe cineva din familie alături, mai ales în showbiz, o lume plină de capcane. Ciudat sau nu, Armando a fugit mereu de camere. El se ocupă de contracte, de apariții, se asigură că mașinăria funcționează, dar o face din umbră. O rețetă care le-a prins bine amândurora. Te întrebi cum e să-l ai pe frate-tu și șef? Sigur e un amestec ciudat de susținere totală și presiune să fii mereu cel mai bun.

Discreție totală. Viața de familie, departe de ochii curioșilor

Profesional, e mereu în mijlocul evenimentelor. Dar acasă, Armando și-a clădit propria lume. O lume a lui. Acolo, reflectoarele se sting și se aprinde căldura casei, alături de soția lui, Sandra. Și de fiul lor, Aiden Petru, care de aproape doi ani le umple viața. Sunt împreună de mult, formează un cuplu puternic, iar băiețelul a fost piesa care le lipsea. Din pozele rare pe care le mai postează, Armando pare un tată implicat și un soț fericit. A găsit balanța între nebunia din spatele scenei și pacea de acasă. Ceva rar în lumea asta.

Prima vacanță în trei. Armando și familia sa, aventură exotică în Maldive

Anul ăsta a fost cu o premieră. La început de 2024, Armando, Sandra și micul Aiden au plecat în prima lor vacanță exotică. Doar ei trei. Au ales Maldive. Un vis. A fost și un test, ce-i drept. Unul trecut cu brio, se pare. Drumul a fost lung, obositor pentru un copil așa mic, dar experiența i-a făcut să vrea să o repete. Dovada că nu renunți la ce-ți place când devii părinte, doar te adaptezi. Pozele din paradisul ăla tropical arată o familie relaxată, adunând amintiri departe de haosul de zi cu zi. Asta arată clar ce contează pentru el.

Ceilalți Nicoară. Planuri de viitor pentru Armin și Claudia Puican

Armando e deja tată împlinit. Între timp, fratele lui mai mic, Armin, și soția sa, Claudia Puican, încă visează la asta. Și nu se feresc să o spună. Vor un copil cât mai repede. Au recunoscut că iau în calcul și adopția, dacă problemele de sănătate ale lui Armin le vor sta în cale. Se pare că fericirea din familia fratelui mai mare îi dă și lui Armin puterea să lupte pentru visul lui. Acela de a fi tată.