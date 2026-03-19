Costumele spectaculoase în culorile Italiei, care au făcut furori la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, au ajuns în magazine. Grupul Giorgio Armani a anunțat că ținutele-tribut pot fi cumpărate pentru suma de 5.000 de euro, transformând un moment viral într-o piesă de colecție.
Un tribut devenit viral
Momentul a fost gândit ca un omagiu adus regretatului fondator al casei de modă. Designerul a jucat un rol cheie în realizarea ceremoniei de deschidere, care a avut loc pe stadionul San Siro pe 6 februarie. Compania Armani a precizat că „în virtutea relației speciale dintre Giorgio Armani și lumea sportului, designerul a fost personal implicat în conceperea ceremoniei, contribuind la definirea conceptului său și la ‘proiectarea’ intrării celor două steaguri [italian și olimpic].”
Pe bune, a fost un moment care a rezonat puternic pe rețelele de socializare. În timp ce o fotografie a lui Armani apărea pe un ecran gigant, 60 de modele, îmbrăcate în costumele verzi, albe și roșii, au defilat în trei grupuri înaintea purtătoarei de drapel.
Detalii de lux la un preț pe măsură
Iar acum, oricine își permite poate deține o bucată din acea seară magică. Confecționate din satin de mătase, fiecare look este format dintr-un sacou la unul sau la două rânduri de nasturi, o cămașă asortată cu guler înalt și pantaloni fluizi. V-ați fi așteptat la un alt preț pentru o piesă de istorie a modei?
Costumul este disponibil în buticurile brandului din Milano, Roma, New York și alte magazine selectate, precum și online, la prețul de 5.000 de euro.
Vittoria Ceretti, o apariție memorabilă
Purtătoarea drapelului Italiei a fost modelul Vittoria Ceretti, care a purtat o rochie lungă, albă, creată special pentru ea de Giorgio Armani Privé.
O alegere deloc întâmplătoare.
De altfel, Ceretti a fost aleasă și imaginea campaniei Giorgio Armani pentru primăvara anului 2026, fiind fotografiată pentru prima dată chiar în casa designerului.
O ceremonie sub semnul Armani
Dar implicarea casei de modă nu s-a oprit aici. Artista de renume internațional Laura Pausini, care în 2006 a devenit prima artistă italiană care a câștigat un premiu Grammy, a interpretat imnul național purtând o rochie Armani Privé. Lista artiștilor îmbrăcați de Armani a continuat cu pianistul chinez Lang Lang (acompaniat de mezzosoprana italiană Cecilia Bartoli) și actorul Pierfrancesco Favino, cunoscut din filme precum „Rush” și „Angels and Demons”, care a recitat poemul „L’infinito” de Giacomo Leopardi.
Chiar și violonistul Giovanni Andrea Zanon a purtat o ținută Emporio Armani în timp ce cânta la o vioară Stradivarius veche de 300 de ani.
Ca o dovadă suplimentară a legăturii strânse, EA7 Emporio Armani, partener al Fundației Milano Cortina 2026, a creat și uniformele purtate de întreaga delegație italiană, care, conform tradiției pentru națiunea gazdă, a defilat ultima.