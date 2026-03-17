Grupul Armani a confirmat numirea lui Klaus Bierbrauer într-o poziție cheie de conducere. El vine de la Burberry. Bierbrauer preia funcția de director general adjunct și director de supply chain și industrial, succedându-i lui Mauro Beretta și urmând să raporteze direct CEO-ului Giuseppe Marsocci.

Un transfer de la Burberry

Hai să vedem cine este noul om-cheie de la Armani. Klaus Bierbrauer a fost anterior director de supply chain și industrial la Burberry, unde era responsabil pentru lanțul global de aprovizionare și dezvoltarea de produse. Iar experiența sa nu se oprește aici, nici pe departe.

Înainte de a se alătura casei de modă britanice, el a petrecut peste 20 de ani în cadrul Grupului Kering. Acolo a deținut roluri cu responsabilități din ce în ce mai mari pentru mărci de renume precum Gucci, Saint Laurent și Alexander McQueen.

O echipă de conducere completă

Mișcarea este văzută ca un pas final în consolidarea echipei de top a grupului italian. CEO-ul Giuseppe Marsocci a subliniat acest lucru într-o declarație scurtă.

„Odată cu sosirea lui Klaus, echipa noastră de conducere este acum completă, consolidându-ne și mai mult structura de management solidă și coezivă”, a transmis Marsocci.

O declarație scurtă și la obiect.

Reorganizare după dispariția fondatorului

Numirea vine într-un context de reorganizare amplă pentru imperiul Armani, după decesul lui Giorgio Armani în septembrie anul trecut. La doar două luni după dispariția designerului, a fost ales un nou consiliu de administrație format din opt membri, selectați de Fundația Armani și de moștenitorii designerului. Dar cine sunt, mai exact, oamenii care decid acum viitorul imperiului Armani?

Președintele consiliului este Leo Dell’Orco, care se ocupă și de colecțiile pentru bărbați. Alături de el se află nepoata lui Armani, Silvana, responsabilă de colecțiile pentru femei, și nepotul său, Andrea Camerana, director de sustenabilitate. Din consiliu mai fac parte CEO-ul Giuseppe Marsocci, dar și Marco Bizzarri, fostul director executiv de top de la Armani, John Hooks, Federico Marchetti și Angelo Moratti (ultimii patru nu au roluri operaționale în companie).

Noul CEO și fundația

Giuseppe Marsocci a fost numit CEO în luna octombrie, preluând conducerea grupului de la însuși Giorgio Armani, care era și președintele companiei pe care a fondat-o acum cinci decenii. Marsocci are o experiență internațională de peste 35 de ani în sectorul modei și al luxului, dintre care 23 de ani petrecuți în cadrul Grupului Armani. Din 2019, el a ocupat funcția de director general adjunct și director comercial global.

Până la urmă, structura de putere este completată de Fundația Armani. Membrii acesteia sunt Leo Dell’Orco în calitate de președinte, Andrea Camerana, partenerul Rothschild & Co. Irving Bellotti, notarul Elena Terrenghi și Andrea Silvestri.