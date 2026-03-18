Ariana Grande, o artistă cunoscută pentru accesoriile sale de păr, a surprins din nou fanii. Într-o postare pe Instagram din 18 mai, cântăreața a apărut purtând o bentiță clasică cu model tortoiseshell (cunoscut la noi ca „șarpe”), readucând în atenția publicului un simbol al stilului minimalist al anilor ’90.

Selfie-uri neașteptate pe Instagram

Artista a publicat un carusel cu 20 de imagini, iar mai multe dintre ele par a fi selfie-uri realizate cu aplicația Mac Photo Booth. În aceste poze, Ariana poartă o maletă neagră, iar părul îi este prins elegant la spate, așa cum ne-a obișnuit. Noutatea este însă bentita clasică, din plastic, cu model tortoiseshell, care completează perfect ținuta.

Un look simplu, dar de efect.

Inspirația Carolyn Bessette-Kennedy

Acest tip de bentiță era un accesoriu preferat al lui Carolyn Bessette-Kennedy, o veritabilă style icon a anilor ’90. Ea era văzută adesea purtând acest model, fie cu părul prins, fie lăsat liber. V-ați fi gândit vreodată că un simplu accesoriu poate avea atâta istorie în spate? Ei bine, odată cu apariția serialului „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, stilul ei a revenit puternic în actualitate, iar cererea pentru astfel de bentițe a explodat.

De la bentiță la scrunchie

Și postarea Arianei nu s-a oprit aici. Pe lângă bentiță, în caruselul de fotografii artista apare și cu un alt accesoriu clasic: un scrunchie pufos și simpatic. E drept că această alegere reprezintă o schimbare majoră față de coafurile mult mai formale adoptate în ultimii ani (în special în perioada filmărilor pentru „Wicked”), dar este, fără îndoială, la fel de adorabilă.

O investiție atemporală

Indiferent dacă inspirația vine de la Ariana Grande sau de la Carolyn Bessette-Kennedy, un lucru e clar. O bentiță cu model tortoiseshell este cu adevărat atemporală. Până la urmă, e genul de accesoriu pe care, dacă îl adaugi acum în garderobă, îl vei purta ani la rând, indiferent de cine dictează tendințele modei la momentul respectiv.