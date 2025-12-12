Arhitecții inteligenței artificiale, Personalitatea Anului 2025 conform Time

Revista Time a desemnat joi, 11 decembrie 2025, „Arhitecții Inteligenței Artificiale” drept Personalitatea Anului 2025. Publicația a ales să onoreze colectiv liderii din tehnologie care au imaginat, proiectat și construit sistemele AI ce au transformat economia, munca și viața cotidiană în ultimul an. Decizia reflectă impactul fără precedent al inteligenței artificiale asupra societății globale.

Sam Jacobs, redactor-șef al revistei Time, a explicat alegerea în cadrul emisiunii TODAY de la NBC. „Acesta este anul în care oamenii care proiectau, imaginau și construiau inteligența artificială au încetat să dezbată cum să creeze această tehnologie și au început să se întrece să o implementeze”, a declarat Jacobs. „Există consecințe enorme pentru societate.”

Cine sunt arhitecții de pe copertă

Revista a lansat două coperți pentru acest număr. Una dintre ele, pictată de artistul digital Jason Seiler, recreează celebra fotografie „Lunch Atop a Skyscraper” din 1932, înlocuind muncitorii în construcții cu opt lideri din industria tehnologică.

Pe copertă apar:

Mark Zuckerberg, CEO Meta

Lisa Su, CEO AMD

Elon Musk, fondator xAI

Jensen Huang, CEO Nvidia

Sam Altman, CEO OpenAI

Demis Hassabis, CEO Google DeepMind

Dario Amodei, CEO Anthropic

Fei-Fei Li, co-director Stanford Human-Centered AI Institute și CEO World Labs

Cinci dintre cei opt selectați sunt deja miliardari, cu o avere colectivă de 870 de miliarde de dolari, conform estimărilor Forbes. Mare parte din această bogăție a fost acumulată în ultimii trei ani ai febrei AI.

Anul în care AI-ul a explodat

2025 a marcat trecerea inteligenței artificiale de la o tehnologie explorată de adoptatorii timpurii la un element inconturnabil al vieții cotidiene. ChatGPT de la OpenAI a depășit 800 de milioane de utilizatori săptămânali, devenind cea mai rapidă aplicație de consum din istorie în ceea ce privește creșterea.

„Fiecare industrie are nevoie de ea, fiecare companie o folosește și fiecare națiune trebuie să o construiască”, a declarat Jensen Huang pentru Time într-un interviu de 75 de minute în noiembrie, la două zile după ce Nvidia, prima companie din lume cu o valoare de 5 trilioane de dolari, a depășit din nou așteptările Wall Street.

Nick Turley, responsabil ChatGPT la OpenAI, a subliniat că utilizarea a crescut la 10% din populația mondială. „Mai rămân cel puțin 90%”, a spus el pentru Time.

Instrumentele de programare transformă industria

Până la sfârșitul lui 2025, instrumentele de programare AI precum Cursor și Claude Code au devenit atât de puternice încât inginerii din companiile de top le folosesc pentru aproape toate aspectele muncii lor.

La Nvidia, majoritatea inginerilor folosesc aceste instrumente, ceea ce a ajutat compania să cvadrupleze numărul de cipuri produse pe an, dublând în același timp numărul de angajați, potrivit lui Huang. La Anthropic, inginerii folosesc Claude Code pentru a construi următoarele versiuni ale modelului. Claude scrie acum până la 90% din propriul cod.

„2025 este anul în care AI-ul a devenit cu adevărat productiv pentru companii”, a declarat Lisa Su, CEO AMD.

Cursor, fondată în 2022 de un grup de absolvenți MIT, a devenit unul dintre cele mai rapid crescătoare startup-uri din istorie datorită instrumentului său de programare AI, atingând venituri anuale de un miliard de dolari. Michael Truell, CEO Cursor, a estimat că una dintre cele mai mari povești din următorii ani va fi aplicarea pe orizontală a câștigurilor de productivitate din programare către alte sectoare ale economiei.

Competiția globală și proiectul Stargate

În ziua inaugurării lui Donald Trump în ianuarie 2025, firma chineză DeepSeek a lansat un nou model AI care a zguduit piețele și a generat un strigăt de alarmă în Silicon Valley. A doua zi, Sam Altman, Larry Ellison și Masayoshi Son au apărut la Casa Albă pentru a anunța proiectul Stargate, promițând investiții de până la 500 de miliarde de dolari în centre de date AI în SUA.

Trump a semnat un ordin executiv care a anulat politicile mai prudente ale administrației Biden și a autorizat peste un miliard de dolari pentru finanțarea AI în legea fiscală. Aceasta a inclus aproape 25 de miliarde de dolari pentru un sistem de apărare Golden Dome bazat pe AI și contracte de apărare de până la 200 de milioane de dolari fiecare pentru OpenAI, xAI, Anthropic și Google.

China a avansat cu propria sa inovație. Baidu a lansat noi modele și produse, inclusiv ochelari cu AI. Investițiile de la Alibaba și o nouă generație de startup-uri AI au consolidat poziția Chinei ca rival redutabil.

Riscuri și îngrijorări

Time a subliniat că recunoașterea nu reprezintă o aprobare morală. Revista documentează și riscurile. OpenAI estimează că va opera cu un deficit de 9 miliarde de dolari în 2025. Costurile sunt proiectate să crească mai abrupt decât profiturile în următorii doi ani, pe măsură ce compania investește în noi centre de date.

Un studiu MIT foarte dezbătut, publicat în august, a constatat că 95% dintre companii nu au avut încă niciun randament al investiției din inițiativele de integrare AI.

Un analist J.P. Morgan a calculat că industria ar avea nevoie ca echivalentul fiecărui utilizator de iPhone din lume să plătească 34,72 de dolari pe lună companiilor AI pentru a atinge sustenabilitatea.

Cercetătorii au descoperit că sistemele AI pot complotă, înșela sau șantaja. Time menționează procese intentate de familii care acuză chatboții AI că au contribuit la tragedii personale.

Context istoric al distincției

Distincția „Personalitatea Anului” datează din 1927, când Time l-a selectat pe Charles Lindbergh după traversarea transatlantică. De atunci, revista a ales nu doar indivizi, ci și grupuri și, în rare ocazii, concepte. În 1982, computerul personal a fost desemnat „Mașina Anului”, iar în 1988, Pământul în pericol a primit titlul.

Anul trecut, Donald Trump a fost Personalitatea Anului după câștigarea alegerilor din 2024. În 2023, titlul i-a revenit lui Taylor Swift.

Time a încheiat un acord de licențiere și parteneriat strategic cu OpenAI în 2024, oferind companiei AI acces la peste un secol de arhive ale publicației pentru antrenarea modelelor lingvistice.