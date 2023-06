Ar trebui sa te impaci cu fostul barbat? Iata raspunsul pe care-l asteptai

Sa recunoastem, daca ai ajuns sa iti pui o astfel de intrebare inseamna ca simti unele regrete in urma relatiei din care ai iesit.

Insa, daca aceasta intrebare te macina, ar trebui sa stii ca de fapt in capul tau este un amalgam de sentimente care te fac sa ajungi la indoieli de sine.

Daca ai ajuns la aceasta intrebare in urma unei greseli evidente a ta, precum inselatul, sau daca ai fost descoperita ca l-ai inselat si apoi el te-a parasit, atunsi trebuie sa intelegi ca aceasta intrebare vine doar in urma sentimentelor de regret pe care le ai in legatura cu ce ai facut.

Mai concret, iti pui aceasta intrebare dinsimplul motiv ca in adancul sufletului tau ti-ai dori nespus de mult sa nu fi fost descoperita si acum ai vrea sa fii din nou alaturi de cel pe care l-ai inselat nu pentru a iti repara gresala, ci pentru a te simti tu mai bine cu tine insuti.

Ar trebui sa stii, in acest caz, ca daca cumva te primeste inapoi, te va insela cu prima ocazie nu se va feri de tine, vei afla despre acest lucru in modul cel mai brutal posibil si va face tot posibilul sa iti distruga inima, din simpla razbunare. Si in cazul acesta, raspunsul la intrebarea ta este „NU”, nu ar trebui sa te impaci cu el.

Daca in schimb el a gresit fata de tine si tu ai decis sa-l parasesti, daca te vei impaca cu el, vei avea si mai mult de suferit decat in primul caz. Iar motivul pentru care acest lucru se va intampla este tocmai acela ca acum el este in pozitia ta, descrisa in primul caz.

Deci, pe langa faptul ca va trebui sa stai langa el stiind ca s-a dat altei femei, vei mai avea si pornirile care nu pot fi infranate de a-l insela. Si cu siguranta o vei face iar dupa satisfactia de moment te vei simti goala. Asa ca nici in acest caz nu este indicat sa te impaci cu el.

Asadar, ar fi cel mai bine sa urmezi sfatul vechiului proverb: Ciorba reincalzita nu mai are acelas gust.