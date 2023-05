Aproape că mi-am înșelat soțul și, în cele din urmă, mi-a salvat căsnicia

Inima îmi batea năvalnic și capul meu era leșin. Nu mă atinge, Am crezut. Această voce interioară a fost un semnal de alarmă când am venit acasă dintr-o călătorie de muncă în Indonezia și m-am retras de îmbrățișarea soțului meu. În acel moment, mă simțeam de tristețe și confuzie pentru că mă luptam cu frământarea interioară de a-l înșela aproape. Chiar dacă acum eram în prezența lui, mă simțeam mai îndepărtată de el decât oricând.

Dar, mai întâi, să fim amabili și să revenim înapoi: sunt un jurnalist independent care a fost însărcinat să zboare în Asia de Sud-Est pentru a scrie despre o stațiune de wellness. Am fost atras de această misiune pentru că eu însumi am o istorie de două decenii de probleme de sănătate mintală care includ depresie, anxietate și tulburare de personalitate limită – așa că, firește, eram curios despre metodologiile și atelierele imersive la fața locului din această stațiune. Deși acesta era un loc de îngrijire de sine și terapie, am întâlnit un bărbat care a fost unul dintre oaspeții acolo (îl vom numi „Bali Man”) – și da, sunt pe deplin conștient de ironia de aici.

În săptămâna următoare, a existat un magnetism și o atracție incontestabilă între el și mine. Ceilalți oaspeți au mers până la a-l tachina despre cum era îndrăgostit de mine. De asemenea, nu m-am putut abține să nu remarc cum îmi fura priviri, se înroșa și îmi zâmbește într-un mod jucăuș. Legătura noastră a fost imediată și, desigur, m-am bucurat de fiecare minut al companiei lui. Duhul și farmecul lui băiețel au oglindit personalitatea soțului meu, dar antea a fost crescută în acest scenariu special pentru că avea un accent (ca atât de mulți alții, întotdeauna am avut un lucru pentru bărbații cu accente). Deoarece eram aici pentru munccasă, cu siguranță nu căutam acest tip de interacțiune, dar din moment ce eram pe drumuri de două săptămâni și jumătate (tocmai am zburat din Hong Kong), m-am prins de amabilitatea și familiaritatea lui. purtare. A fost inocent la început – eram singur, suprasolicitat și îmi era dor de jumătatea mea mai bună – dar în curând, a evoluat în ceva mai mult.

Stațiunea Place Retreats din Bali, unde a stat Leigh.

Atracția noastră reciprocă a culminat în noaptea dinaintea zborului meu înapoi acasă. Mi-am petrecut orele de amurg vorbind cu el în timp ce mă plimbam pe plajă și mă bucuram de simfonia valurilor oceanului. Am luat o pauză pentru a ne așeza pe nisipul moale și, în timp ce ne-am uitat la stele, el mi-a șoptit: „Dacă nu ai fi căsătorit, te-aș săruta chiar acum”. Am răspuns cu un râs stânjenitor. Aș fi putut să închid totul chiar acolo și apoi strigând remarca lui nepotrivită, dar nu am făcut-o. În adâncul interiorului, știam că era greșit, dar nu m-am putut abține să nu fiu atras de căldura momentului ultra-romantic. Am simțit o adrenalină și un flux de dopamină prin corpul meu pe care nu le-am mai experimentat de mult timp. Am lăsat-o așa și ne-am întors la stațiune. Apoi m-a întrebat dacă vreau să merg în camera lui să bem un pahar și să „mai discutăm”. Ne-am așezat pe patul lui și m-a întrebat dacă vreau să încerc un exercițiu de a privi ochii. Bănuiesc că a sugerat acest lucru datorită propriilor studii de wellness, precum și a fost un discipol înfocat la proprietate (a fost acolo de aproximativ șase luni cu planuri de a-și prelungi șederea). Cred că a fost și o tactică să vedem unde ne va duce călătoria – poate un fel de scenariu „orice s-ar întâmpla, se va întâmpla” – pentru că această metodă și intensitatea ei au fost, de asemenea, folosite pentru a spori preludiul și plăcerea sexuală.

Așa că ne-am pus mâinile pe poale celuilalt și ne-am uitat adânc în ochi timp de două minute consecutive (ceea ce este mult mai lung decât crezi). A fost profund, intens și, poate era de așteptat, am devenit trezit. Am înroșit imediat și vizibil, apoi mi-am retras rapid mâinile și mi-am schimbat contactul vizual. Am chicotit ca să scap de tensiune, dar el s-a uitat la mine cu seriozitate și m-a întrebat dacă aș vrea să încerc din nou. Am făcut-o, iar legătura era palpabilă, cu dorința pulsand prin aer și aproape învăluindu-ne. În acele momente, era evident că am fost amândoi tentați să mergem mai departe – dar acum pot spune cu certitudine că mă bucur că niciunul dintre noi nu a făcut prima mișcare la ceva ce aș regreta mai târziu. Până să-mi dau seama, soarele a început să răsară și încă nu îmi făcusem bagajele. Așa că mi-am luat rămas bun și am plecat. Vinovația nu s-a instalat până când mi-am văzut orașul natal la orizont, când avionul a început să coboare. Dacă soțul meu mi-a făcut astam-am raționalizat pentru mine, M-aș simți amorțit și poate devastat, dar nu rupt. În schimb, cred că aș încerca să-mi dau seama de ce a simțit nevoia să facă așa ceva, să văd dacă relația noastră ar putea fi salvată și dacă am putea sau nu să ne redresăm și să ne reconstruim.

Întors acasă, incidentul a continuat să-mi cântărească foarte mult în minte. Am aterizat în jurul miezului nopții și vinovăția s-a strecurat asupra mea instantaneu când soțul meu a încercat să-mi dea un sărut a doua zi dimineață. În zilele următoare, am devenit și mai îndepărtat fizic. La începutul weekendului, când a încercat să facă avansuri sexuale, m-am speriat. Eram consumat de gândurile mele și reluam obsesiv fiecare detaliu din capul meu cu Bali Man. În cele din urmă, am mărturisit ce s-a întâmplat, ceea ce a fost un rău necesar pentru că soțul meu simțea că sunt rece cu el (dându-i răspunsuri scurte, întorcându-mi gura ca să mă poată săruta doar pe obraz sau pe frunte). L-am asigurat că această indiscreție nu a fost intenționată și că încă îl iubesc. Cu toate acestea, să-l pun printr-o situație atât de dureroasă a fost nedreaptă și i-am spus că am nevoie de timp să despachetez tot ce s-a întâmplat. Am luat o pauză cu puțină distanță fizică; în același weekend, el a mers la golf, iar eu am rămas acasă.

Cu o introspecție profundă și o terapie atât de necesară, mi-am dat seama că sunt atrasă de Bali Man pentru că amândoi împărtășeam o rudenie unică: eram doi oameni frânți care se aventurează pe calea vindecării. Se lupta cu frânturile relației sale abuzive cu fosta lui iubită și cu o slujbă stresantă care a devenit neîmplinită pentru el; și eu, cu diagnosticul meu care a provenit din îndurarea abuzului în adolescență. Totuși, în cazul meu, nici nu a fost o scuză pentru rănirea pe care i-am provocat-o bărbatului pe care-l iubesc.

De fapt, mi-am dat seama că Bali Man a reflectat multe dintre aceleași calități pe care le avea soțul meu – și de ce ambii bărbați erau irezistibili pentru mine: amândoi sunt inteligenți și foarte perspicace, lucrează în finanțe și sunt nepotriviți într-un manieră ciudată, dar îndrăgătoare. Dar singurul factor distinctiv a fost că Bali Man era mai comunicativ, mai expresiv non-verbal și mai explorator sexual. Soțul meu cu siguranță nu a fost lipsit de aceste elemente, dar pentru că sunt la capătul extrem al expresivității și al experimentării sexuale, a creat fricțiuni în relația noastră pe care le-am îmbuteliat subconștient. Eram căsătoriți de doi ani și jumătate fără copii; în timp ce eram mulțumiți, viața noastră amoroasă a stagnat. Adesea, simțeam că păstrăm status quo-ul: nopțile de întâlnire și sexul erau previzibile și de rutină, fără nicio spontaneitate, ceea ce era ceva ce îmi doream și îmi lipsea.

Atât de mult încât, în această perioadă, am scris în continuare cu Bali Man pe Instagram aproape în fiecare zi. Una dintre ultimele ocazii in care i-am trimis mesaj a fost sa-mi fac curaj sa-l intreb despre ce a spus despre sa ma sarut in acea noapte. A urmat o pauză lungă și o notă „văzută” urmată de răspunsul lui: „Știi, nu știu de ce am spus-o – a fost un lucru nepotrivit să spun și îmi pare rău că l-am spus. Nu am vrut să vă lipsesc de respect căsnicia.” Era tocmai claritatea și închiderea de care aveam nevoie. După aceea, interacțiunile noastre au fost pur platonice, iar mesajele sunt puține.

Getty Images

În loc să iau aceste informații și să-mi autosabotez potențialul de fericire (adică să căd într-o groapă de negare și să caut o mulțumire instantanee cu Bali Man – care era în esență o cunoștință apropiată, în cel mai bun caz) – am interpretat această epifanie ca pe o binecuvântare deghizată. . A fost un semn că, deși nicio relație nu vine ușor, a meritat efortul ca eu și soțul meu să lucrăm la reconstruirea și consolidarea legăturii noastre. Primul pas a fost să contactați un terapeut sexual și relațional de încredere pentru a ne ghida în călătoria noastră.

Este ușor să spui: „Doar comunica mai mult!” Dar, în realitate, asta înseamnă de fapt să ai o discuție deschisă despre preferințele sexuale (totul, de la poziții la jucării și chiar programarea sexului prin calendarul Google) cu același nivel de normalitate ca să întrebi dacă vrei lapte și zahăr cu cafeaua. Este curios cum aș putea face asta în zilele mele întâlnite, dar să devin timid când vorbesc cu propriul meu soț despre asta, probabil pentru că îmi pasă atât de mult de ceea ce crede el. Când intri cu bună știință (și de bunăvoie) într-o relație, aceasta devine un ecosistem simbiotic în care fundația se bazează pe sprijinirea și hrănirea nevoilor și dorințelor noastre colective. Este atât de important să ne reamintim acest lucru, pentru că poate fi prea ușor de uitat.

Nicio relație nu este perfectă; trebuie să te angajezi.”

A fost o descoperire să-l aud pe soțul meu spunându-mi și despre nivelul său de confort – ce a fost dispus să încerce, ce nu a fost cu siguranță – cu compasiune și înțelegere de unde vin. De acolo, aș putea funcționa în acest cadru pentru a ne îmbunătăți căsnicia, mai degrabă decât problemele de îmbuteliat și să înghit cu resentimente. În acest proces, mi-am amintit cât de mult era un om plin de compasiune și răbdare. Expresiile lui non-verbale nu sunt evidente, dar cu siguranță suferea (mi-am dat seama pentru că avea ochii sticloși și inflamați). Și totuși, în ciuda tuturor suferințelor sale, mi-a dat totuși șansa de a mă răscumpăra: m-a iubit suficient încât să mă asculte și să depună efortul să ne facă să lucrăm din nou. Probabil că i-ar fi fost mai ușor – ca să nu mai vorbim de cathartic – să se enerveze și să mă învinovățească. Dar nu a făcut-o. El este dincolo de înțelegere – și pentru asta, sunt veșnic recunoscător.

În cele din urmă, nu aș fi ajuns la această realizare fără Bali Man, așa că, într-un fel, îi mulțumesc că m-a ajutat să învăț cum să-l iubesc și să apreciez mai bine bărbatul cu care știu că trebuie să fiu. Nicio relație nu este perfectă; trebuie să te pui la treabă. Cheia este să nu percepeți efortul ca fiind obositor, ci mai degrabă ca pe o călătorie pe care o porniți împreună. Ori de câte ori ne aflăm într-un impas, ne angajăm să renunțăm la preocupările noastre până când le putem aborda în terapie, unde mergem încă o dată pe lună.

Sper că așa ceva nu se va mai întâmpla vreodată, dar nu fără să luptăm pentru relația noastră în fiecare zi. În al cincilea an al nostru împreună, cu un copil pandemic care împlinește doi ani în iulie, viitorul pare mai strălucitor decât a fost vreodată. Calitatea de părinte ne-a ținut ocupați, dar învățând din această experiență trecută, ne asigurăm în continuare că ne facem timp pentru ca noi, ca cuplu, să ne reconectam. Sfat profesionist: sexul spontan, lenjeria și serile de întâlnire surpriză fac minuni, deși nu neapărat în această ordine.