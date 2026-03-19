O alertă sanitară de proporții a fost emisă, compania Tris Pharma anunțând retragerea voluntară de pe piață a aproape 90.000 de sticluțe de ibuprofen pentru copii. Motivul invocat este o potențială supraconcentrare a substanței active, un risc serios pentru sănătatea celor mici. Produsele vizate au fost comercializate sub mărcile proprii ale unor retaileri cunoscuți precum Walmart, CVS și Family Dollar.

De ce au fost retrase produsele

La prima vedere, pare un simplu sirop pentru febră. Numai că, în acest caz, lucrurile stau puțin diferit. Compania a descoperit că anumite loturi de „Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension” ar putea conține o cantitate de ibuprofen mai mare decât cea declarată pe etichetă (50 mg per 1.25 ml).

Ce înseamnă asta, mai exact? Un copil care primește o doză dintr-un astfel de flacon ar putea ingera, de fapt, o cantitate periculoasă de medicament. Riscurile pe termen scurt includ greață, vărsături, dureri epigastrice sau, mai rar, diaree. Iar lista nu se oprește aici. Pot apărea și tinitus (țiuit în urechi), dureri de cap și chiar sângerări gastrointestinale.

Pentru sugarii vulnerabili, pericolul este și mai mare. O supradoză de antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) poate duce la leziuni renale permanente. Hai să vedem, așadar, cum poți identifica exact produsele cu probleme.

Ce mărci sunt afectate și cum le identifici

V-ați gândit vreodată cât de important este să verificați lotul unui medicament? Produsele retrase au fost vândute sub trei mărci diferite, în funcție de magazinul de unde au fost achiziționate. Părinții sunt sfătuiți să verifice cu atenție sticluțele pe care le au acasă.

Iată lista completă a loturilor vizate de retragere:

Walmart (marcă Equate): Loturile 00717009A (expiră în 02/19), 00717015A (expiră în 04/19), 00717024A (expiră în 08/19)

Loturile 00717009A (expiră în 02/19), 00717015A (expiră în 04/19), 00717024A (expiră în 08/19) CVS Pharmacy (marcă CVS Health): Lotul 00717024A (expiră în 08/19)

Lotul 00717024A (expiră în 08/19) Family Dollar (marcă Family Wellness): Lotul 00717024A (expiră în 08/19)

Verificarea este esențială.

După cum se poate observa, unul dintre loturi (cel cu data de expirare în august 2019) a fost distribuit către toți cei trei retaileri, ceea ce extinde aria de răspândire a produselor cu probleme.

Reacția oficială a companiei

Într-un comunicat oficial, producătorul a oferit detalii despre decizia luată. Reprezentanții companiei au ținut să sublinieze caracterul preventiv al măsurii.

„Tris Pharma, Inc. a anunțat astăzi că retrage voluntar trei (3) loturi de suspensie orală concentrată de ibuprofen pentru sugari, USP (AINS) 50 mg per 1,25 ml, de pe piața de retail. Produsele sunt retrase deoarece ar putea avea concentrații mai mari de ibuprofen”, se arată în declarația oficială.

Până în prezent, compania susține că nu a fost notificată cu privire la efecte adverse grave. „Compania nu a primit nicio raportare de evenimente adverse legate de produsul care face obiectul acestei retrageri”, au mai precizat aceștia (o veste, e drept, liniștitoare pentru moment).

Ce trebuie să facă părinții

Și totuși, ce e de făcut dacă ai acasă unul dintre aceste produse? Specialiștii recomandă oprirea imediată a utilizării. Părinții care au administrat copiilor ibuprofen din loturile afectate sunt sfătuiți să contacteze medicul pediatru sau un alt furnizor de servicii medicale dacă observă orice fel de problemă de sănătate la cel mic.

Autoritățile încurajează, si, raportarea oricăror reacții adverse către programul MedWatch al FDA. Părinții care au întrebări suplimentare pot contacta direct Tris Pharma pentru a primi lămuriri cu privire la procesul de returnare a produselor.