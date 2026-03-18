S-a dat startul! Anya Taylor-Joy a început turneul de presă pentru „Dune: Part 3” și, odată cu asta, a devenit prima vedetă surprinsă purtând o creație din noua eră Balmain, sub conducerea designerului Antonin Tron. Actrița a fost fotografiată în New York, oferind o primă imagine a viziunii proaspete pentru celebra casă de modă.

Leopard și franjuri în East Village

Părăsind hotelul său din East Village, Taylor-Joy a ales un look proaspăt de pe podium, direct din colecția Balmain toamnă 2026. Ținuta este compusă dintr-un top negru, scurt și cu guler înalt, și o fustă leopard până la genunchi. Iar piesa de rezistență este chiar fusta (parte din look-ul cu numărul 36), care prezintă un imprimeu gradual ce se transformă într-un tiv cu franjuri. Actrița a completat look-ul cu pantofi negri decupați în față și ochelari de soare eleganți.

O nouă viziune pentru Balmain

Apariția actriței marchează un moment important.

Este prima dată când o celebritate poartă o creație semnată de Antonin Tron pentru Balmain. Designerul, care anterior a condus brandul Atlein, a preluat funcția de top la Balmain după plecarea lui Olivier Rousteing în noiembrie. Și, hai să fim serioși, după 14 ani în care ne-am obișnuit cu stilul „va-va-voom” al lui Rousteing, toată lumea e curioasă ce urmează. Cum arată, până la urmă, noua femeie Balmain?

Femeia Balmain: non-burgheză și badass

Chiar Tron ne oferă un indiciu. Într-o declarație oferită înainte de debutul său, designerul a conturat portretul noii muze. „Femeia Balmain este foarte nonconformistă și deloc burgheză, este destul de badass”, a spus Tron.

Alegerea Anyei Taylor-Joy pentru această primă apariție publică pare, așadar, o potrivire perfectă. E drept că acest look este doar începutul. Actrița și stilistul ei, Ryan Hastings, se pregătesc intens pentru un nou turneu de presă (cel pentru „Dune: Part 3”) care, cel mai probabil, va fi plin de ținute inspirate de planeta Arrakis. Dar, pentru moment, se pare că Anya Taylor-Joy preferă să rămână cu picioarele pe Pământ, într-un stil urban și puternic.