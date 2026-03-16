Anya Taylor-Joy a purtat un diamant de peste 16 carate la petrecerea Oscar 2026

Autor - Marius Ionescu
Anya Taylor-Joy a întors toate privirile la petrecerea Vanity Fair Oscar Party de duminică seară, din Beverly Hills. Actrița a ales un body negru îndrăzneț, semnat Dior, accesorizat cu bijuterii spectaculoase de la Tiffany & Co., piesa de rezistență fiind un diamant de peste 16 carate. Apariția sa a fost una jucăușă și modernă.

O ținută inspirată de lenjerie

Vedeta din „The Queen’s Gambit” a purtat un body negru cu tiv la nivelul coapselor, o creație Dior sub bagheta directorului de creație Jonathan Anderson. Ținuta, inspirată vizibil din zona lenjeriei intime, a avut elemente semi-transparente în partea din spate și în zona bustului. Iar aspectul modern a fost accentuat de un accesoriu pentru cap cu linii sinuoase, care a completat perfect întregul look.

Bijuterii de zeci de carate

Adevărata vedetă a fost însă colecția de bijuterii de la Tiffany & Co. Anya a purtat un pandantiv din platină și aur galben de 18k, în centrul căruia se afla un diamant de peste 16 carate. Alături de acesta, a etalat celebra broșă „Bird on a Rock”, cerceii „Wings” și mai multe inele din platină cu diamante.

Cifrele sunt, pe bune, amețitoare.

Ambasadoare pentru lux

Dar ce o leagă atât de strâns de aceste branduri? Ei bine, actrița are o relație apropiată atât cu Dior, cât și cu Tiffany & Co., fiind ambasadoare pentru ambele case de lux. Recent, în timpul Săptămânii Modei de la Paris, ea l-a susținut pe directorul de creație al casei franceze, stând în primul rând la prezentarea colecției ready-to-wear pentru toamna anului 2026.

Într-o declarație, Taylor-Joy a lăudat viziunea designerului: „Jonathan [Anderson] este un maestru în a crea experiențe atât de senzoriale – înseamnă totul. Simt mereu că plec cu o amintire cu adevărat frumoasă, iar acesta este un adevărat dar”.

În contextul Premiilor Oscar 2026

Și legătura cu Tiffany & Co. este la fel de solidă. Actrița a fost imaginea celei mai recente campanii de sărbători a brandului de bijuterii, care a debutat în octombrie 2025.

Până la urmă, petrecerea Vanity Fair Oscar Party 2026 a avut loc imediat după cea de-a 98-a ediție a Premiilor Academiei, care a onorat cele mai bune filme din 2025. Gala, prezentată pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien, s-a desfășurat la Dolby Theatre din Los Angeles. Marele premiu pentru Cel mai bun film a fost câștigat de „One Battle After Another”, în timp ce trofeele pentru actorie au mers la Jessie Buckley (Cea mai bună actriță) și Michael B. Jordan (Cel mai bun actor).

