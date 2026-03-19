Te-ai machiat o oră întreagă, doar ca să observi cum fondul de ten și anticearcănul se adună inestetic în liniile fine? Nu ești singura. Gestionarea machiajului sub ochi, acolo unde pielea este extrem de delicată, poate fi o adevărată provocare. „Este cea mai subțire și mai delicată piele de pe corp”, explică dr. Aegean Chan, medic dermatolog.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, nivelul de colagen și elastină scade, iar pielea devine mai uscată. Iar aplicarea machiajului pe o piele uscată, să fim serioși, este un coșmar. Dar există soluții simple, direct de la profesioniști.

Pregătirea tenului este cheia

Înainte ca orice produs de machiaj să-ți atingă fața, make-up artiștii subliniază importanța pregătirii pielii. Anticearcănul se va agăța de liniile fine dacă pielea este uscată, iar acest lucru este cu atât mai valabil pentru zona de sub ochi. Joseph Carrillo, un make-up artist din New York, recomandă aplicarea prin tapotare a unei creme de ochi lejere, lăsată apoi să se usuce complet.

Stai puțin, nu orice cremă de ochi se împacă bine cu machiajul. Unele pot provoca scame sau pot fi prea alunecoase. Amanda Lam, chimist cosmetician, recomandă folosirea unei creme de ochi fără siliconi. „Căutați dimeticona (un tip de silicon) pe etichetă”, spune Lam. „Cremele de ochi cu un procent ridicat de siliconi nu se vor amesteca bine cu anticearcănele și probabil vor provoca scame.” Ea avertizează și împotriva cremelor prea emoliente sau cu multe uleiuri, care pot face zona prea „alunecoasă”.

Alege un produs lejer și hidratant

Când vine vorba de ales anticearcănul, ține minte cuvintele lui Carrillo: „Textura contează mai mult decât acoperirea.”

„[Pentru liniile fine], caut de obicei formule care sunt hidratante și flexibile, mai degrabă decât groase sau excesiv de mate.” El adaugă că, atunci când anticearcănele sunt prea dense, au tendința să „stea deasupra pielii și să exagereze liniile.”

Iar formulele subțiri, asemănătoare unui ser, se mișcă odată cu pielea și arată mai natural pe parcursul zilei. Carrillo recomandă produse precum Kosas Revealer Super Creamy + Brightening Concealer și Armani Luminous Silk Concealer. Caroline Barnes, make-up artist din Londra, este fan al Glossier Stretch Concealer. „Este o formulă foarte hidratantă”, spune ea. Barnes iubește și Jones Road Face Pencil, mai ales pentru persoanele cărora li se pare dificil de aplicat anticearcănele lichide. „Este foarte bun pentru a ținti cearcănele sau decolorarea de sub ochi”, adaugă Barnes.

Folosește mai puțin produs decât crezi

Ai văzut și tu pe net tutorialele în care se aplică anticearcănul cu mișcări ample, ca de ștergător de parbriz? Make-up artiștii avertizează împotriva acestei tehnici dacă ai linii fine. „Arată minunat pe o piele fermă, dar pentru liniile fine, [cantitatea și plasarea] sunt prea încărcate”, spune Barnes.

În schimb, Carillo și Barnes recomandă să aplici un punct mic de produs pe cea mai închisă parte a cearcănului și să-l estompezi. E drept că „o cantitate mică” e subiectivă, dar Barnes sugerează să începi cu un singur punct.

„Mai puțin produs este aproape întotdeauna trucul”, spune Carrillo.

Tehnica de aplicare face diferența

Dar cu ce întindem produsul? Experții spun că cel mai bun instrument sunt, de multe ori, degetele. „Căldura degetelor ajută la topirea produsului în piele, astfel încât devine parte a tenului, în loc să stea deasupra”, explică Carrillo.

Dacă nu vrei să te murdărești pe mâini, o pensulă densă pentru anticearcăn (cum ar fi Hourglass Vanish Concealer Brush) este următoarea cea mai bună opțiune. Dacă alegi pensula, asigură-te că aplici produsul prin tapotare, nu prin mișcări de glisare, care pot „trage produsul direct în linii”, avertizează Carrillo. „Tapotarea menține acoperirea fină și difuză.”

Sărim peste pudră? O idee controversată

Și ajungem la capitolul pudră, poate cel mai controversat. Contrar a ceea ce am învățat multe dintre noi din tutorialele de pe YouTube, profesioniștii spun că pudra sub ochi poate face mai mult rău decât bine. „Nu trebuie să folosești pudră”, spune Donni Davy, make-up artist principal la serialul Euphoria. „Poate face pielea să pară uscată și mai în vârstă. Folosește pudră doar dacă vrei un aspect mat.”

Carrillo spune că, dacă alege să aplice pudră, o face cu o mână foarte ușoară. „De fapt, prefer o pulverizare fină de spray de fixare, care ajută la blocarea machiajului fără a adăuga textură suplimentară ce poate accentua liniile fine”, spune el. Spray-ul său preferat pentru un finisaj mat este Maybelline FaceStudio Lasting Setting Spray.