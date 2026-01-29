Ant și Dec – Singura ceartă în 37 de ani, pornită de la un joc de societate

37 de ani de prietenie. O carieră pe care mulți o invidiază. Și, în tot acest timp, o singură ceartă cu adevărat serioasă. Poate părea o glumă, dar totul a pornit de la un banal joc de societate care a scăpat complet de sub control.

Chiar ei, Ant și Dec, au povestit totul în podcastul lor, o relatare preluată de Mirror. Au dezvăluit un episod care era cât pe ce să le distrugă colaborarea. Focarul? O versiune de sufragerie a jocului „Vrei să fii milionar?”. De atunci, au jurat să nu se mai atingă niciodată de el.

Răzbunarea „gazdei” de ocazie

Ant și-a luat rolul de prezentator în serios. Poate chiar prea în serios. Dec povestește că partenerul său a devenit de-a dreptul „răzbunător” când s-a ajuns la o întrebare despre autoare de romane polițiste. Pe masă erau două variante: Agatha Christie și Ruth Rendell. Acela a fost momentul care a dinamitat totul.

„Spun: «E ori Agatha Christie, ori Ruth Rendell» și am făcut greșeala să o spun cu voce tare”, își amintește Dec. „Am zis: «Voi folosi varianta ajutătoare 50-50»”. Aici a lovit Ant. A făcut o mișcare pe care Dec a numit-o diabolică. În loc să scoată două răspunsuri greșite la întâmplare, Ant a lăsat pe tablă exact cele două nume între care ezita prietenul său. „Le-a închis pe celelalte două și le-a lăsat pe Agatha Christie și Ruth Rendell”.

„Și-a luat jucăriile și a plecat”

Cum a reacționat Ant? Se amuza copios, convins că a procedat absolut corect. „Bineînțeles că am făcut-o! Valid! Am fost deștept și valid. Nu am fost răzbunător. Deștept și valid. Este ceea ce ar fi făcut Chris Tarrant. Este ceea ce ar fi făcut computerul”, a explicat el râzând. Evident, atitudinea lui nu a făcut decât să încingă și mai tare spiritele.

De aici, lucrurile au degenerat rapid. Dec recunoaște fără ocolișuri ce a urmat. „Am folosit un cuvânt urât, apoi am strâns tabla de joc și am plecat acasă”. Ant a adăugat, cu umor, propria sa perspectivă asupra scenei: „Dec a strâns tabla de joc și a plecat acasă – ca un copil”. Replica tăioasă a lui Dec a venit pe loc: „Era jocul meu, așa că l-am luat acasă pentru că te-ai purtat urât”. Surprinzător sau nu, de la acel incident, cei doi nu au mai pus niciodată mâna pe jocul „Vrei să fii milionar?”.

Nu a fost singurul moment de tensiune

Însă cearta pe jocul de societate nu e singura poveste cu scântei. Chiar recent, duo-ul a dezvăluit că a fost la un pas să renunțe la „Britain’s Got Talent”. Vinovatul? Chiar șeful emisiunii, Simon Cowell. Problema principală era lipsa lui de punctualitate, o meteahnă care le mânca zilele și ore întregi din viață.

„Am fost enervați pe el de câteva ori de-a lungul anilor”, a recunoscut Ant. Lucrurile au atins un punct critic. „Am mers la Los Angeles să-l vedem și să-i spunem că vom părăsi Britain’s Got Talent pentru că nu ne mai simțeam bine. Trecuse prin perioada lui în care pur și simplu nu ajungea niciodată la timp”. Gata. Decizia era luată.

Metoda bizară de convingere a lui Cowell

Ce a urmat pare desprins dintr-un film de comedie. Departe de negocieri sobre, Simon Cowell a folosit o tactică… neașteptată. Dec a fost cel care a povestit momentul suprarealist, petrecut într-un restaurant plin ochi din Los Angeles.

„Stăteam la masă, luam prânzul, și el zice: «Nu pot să cred că vă gândeați să plecați»”, a relatat Dec. „Apoi s-a aplecat peste masă, în mijlocul restaurantului din LA, și a început să mă gâdile, spunând: «Nu o să mă părăsiți niciodată»”. Gestul bizar, alături de promisiunea unor schimbări în formatul emisiunii, a funcționat. I-a convins să rămână în echipa unuia dintre cele mai populare show-uri de talente din lume.