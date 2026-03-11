ANPC retrage hainele Kiabi pentru copii din cauza substanțelor cancerigene

O jachetă aurie pentru fetițe, vândută de retailerul francez Kiabi, conține substanțe chimice „eterne” (PFAS), potențial cancerigene, într-o concentrație periculoasă. Nu este singurul produs cu probleme. Autoritățile au forțat compania să retragă și o jucărie cu Spider-Man, plină de ftalați, compuși chimici care pot afecta sistemul reproductiv. Aceste alerte, emise la nivel european și monitorizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pun sub semnul întrebării siguranța produselor destinate celor mici și vin într-un context în care inspectorii români au intensificat controalele la nivel național. Iată ce s-a întâmplat, ce riscuri există și ce trebuie să facă părinții care au cumpărat aceste articole.

Două produse Kiabi, pline de substanțe interzise

Pe lista neagră a sistemului european de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase au intrat două articole comercializate de Kiabi, inclusiv în România, în special prin magazinul online. Primul vizat este o jachetă aurie lucioasă pentru copii, cu glugă și căptușeală neagră. Analizele de laborator au scos la iveală prezența substanțelor per- și polifluoroalchilate, cunoscute drept PFAS sau „chimicale eterne”, într-o valoare totală de 660 μg/kg. Aceste substanțe, folosite pentru a face textilele rezistente la apă și pete, sunt extrem de persistente în mediu și în corpul uman. Studiile le-au asociat cu efecte toxice asupra dezvoltării, probleme de reproducere și un risc crescut de cancer. Produsul nu este conform cu Regulamentul european REACH privind substanțele chimice.

Al doilea produs retras este o jucărie tip „pop-it”, sub forma unei genți cu imaginea lui Spider-Man. Pericolul aici vine de la o cantitate excesivă de ftalați, mai exact ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP), cu o valoare măsurată de până la 1,1% din greutate. Ftalații sunt folosiți pentru a face plasticul mai moale și mai flexibil, dar pot dăuna grav sănătății copiilor, cauzând posibile daune sistemului reproductiv. Jucăria încalcă atât Regulamentul REACH, cât și Directiva privind siguranța jucăriilor. Pentru ambele produse, producătorul a fost obligat să dispună retragerea de pe piață, rechemarea de la consumatori și, în final, distrugerea stocurilor.

De ce sunt aceste chimicale un pericol tăcut

Alertele privind Kiabi nu sunt un caz izolat, ci reflectă o problemă mult mai largă, documentată de organizațiile de mediu. Potrivit Biroului European de Mediu (EEB), copiii din întreaga Europă sunt expuși zilnic la un cocktail de chimicale toxice din haine, jucării, biberoane sau chiar covoare. „Nu putem lăsa copiii să fie afectați de hainele sau sticlele lor doar pentru că reglementările sunt învechite sau inconsecvente”, avertizează Tatiana Santos, șefa departamentului de politici chimice la EEB.

PFAS, găsite în jacheta Kiabi, sunt o amenințare majoră. O cercetare realizată de Arnika/IPEN a arătat că peste jumătate dintre jachetele de exterior pentru copii conțin aceste „chimicale eterne”. Problema este că legislația europeană, veche de aproape două decenii, se mișcă greu. Durează în medie peste 19 ani pentru a elimina treptat substanțe chimice cu profil de pericol binecunoscut. „Vestea bună este că pe piață există textile de exterior fără PFAS, ceea ce face ca o interdicție totală a acestor substanțe chimice să fie o soluție viabilă”, explică Karolína Brabcová de la Arnika.

Nici ftalații nu sunt mai puțin periculoși. Un studiu european de biomonitorizare umană (HBM4EU) a concluzionat că 17% dintre copiii și adolescenții europeni riscă să fie afectați de expunerile combinate la mai mulți ftalați. Mai grav, experții avertizează că plasticul a devenit o „cutie neagră”. Doar o mică parte din sutele de substanțe chimice care migrează din produsele de plastic pot fi identificate. „Asta înseamnă că nu știm ce sunt aceste substanțe și ce fac. Expunem copiii la substanțe chimice neidentificabile”, subliniază Annelies den Boer, directoarea Fundației Tegengif din Olanda.

„În calitate de medic pediatru, îmi exprim cea mai mare îngrijorare cu privire la efectele pe termen lung ale expunerii la astfel de substanțe chimice în perioadele cruciale de dezvoltare ale vieții”, a declarat Anne-Simone Parent, profesoară de pediatrie la Universitatea din Liège.

ANPC, cu ochii pe magazinele din România

În România, ANPC a devenit tot mai activă în depistarea produselor periculoase. Chiar la finalul lunii ianuarie 2026, comisarii au descins în Complexul „Dragonul Roșu” din București, unde au aplicat 213 amenzi în valoare de peste 880.000 de lei. Au fost oprite definitiv de la vânzare produse neconforme de peste 36.000 de lei, majoritatea fiind jucării periculoase și articole textile cu deficiențe grave de informare. „Produsele periculoase și contrafăcute nu reprezintă doar o încălcare a legii, ci constituie un pericol direct pentru sănătatea și siguranța consumatorilor”, a transmis președintele ANPC.

Aceste acțiuni recente, detaliate pe site-ul oficial al autorității, continuă un trend început încă din 2024. Între august și septembrie 2024, ANPC a controlat 1.130 de magazine de haine din toată țara. Rezultatele au fost îngrijorătoare: aproximativ 60% dintre produsele examinate prezentau probleme de etichetare. Atunci, s-au dat amenzi de 3,4 milioane de lei. „Acțiunile noastre ferme nu au doar scopul de a sancționa, ci și de a asigura un nivel ridicat de siguranță”, declara la acea vreme Sebastian Hotca, președintele interimar al ANPC.

Ce pot face părinții care au cumpărat produsele

Pentru clienții care au achiziționat jacheta aurie sau geanta-jucărie de la Kiabi, procedura este clară. Retailerul este obligat prin lege să accepte returnarea produselor vizate de alertă și să ramburseze integral suma plătită, chiar și în lipsa bonului fiscal. Măsura de rechemare de la utilizatorii finali a intrat în vigoare pe 12 iunie 2025 pentru jucărie și pe 19 decembrie 2025 pentru jachetă.

Pe termen lung, vigilența rămâne cea mai bună armă. Părinții sunt sfătuiți să verifice periodic alertele publicate de organizații precum InfoCons și să fie atenți la etichetele produselor. Lipsa informațiilor despre compoziție sau despre importator poate fi un prim semnal de alarmă. Pentru orice neregulă, consumatorii pot apela numărul de telefon al ANPC sau InfoCons, la 021 9615. Până când legislația europeană va reuși să țină pasul cu industria chimică, responsabilitatea de a filtra produsele periculoase cade, din păcate, și pe umerii cumpărătorilor.