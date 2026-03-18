Brandul Anne Klein a onorat cinci femei cu parcursuri profesionale remarcabile în cadrul galei „Women Who Do”, un eveniment exclusivist ce a avut loc la Rainbow Room din New York. Prezentată de Sara Haines, cunoscuta figură a emisiunii „The View”, gala a adus în prim-plan povești de succes din domenii diverse, de la medicină și antreprenoriat la filantropie și modă.

O viziune dincolo de modă

Încă de la începutul evenimentului, Jameel Spencer, directorul de marketing al WHP Global (compania care deține Anne Klein), a subliniat că moștenirea brandului depășește cu mult estetica. „Anne Klein a fost o nonconformistă. A fost înaintea timpului nostru, a ajutat la lansarea carierelor unor oameni uimitori atât pe podium, cât și în afara lui, inclusiv Donna Karan, Pat Cleveland și Alva Chinn”, a spus Spencer. nu e vorba doar de haine. „Vrem să facem fotografii frumoase, dar vrem să atingem și sufletele oamenilor”, a adăugat el.

Iar viziunea fondatoarei rămâne un pilon central și astăzi, după cum a confirmat Lynn Flynn, vicepreședinte executiv la WHP Global. „De la început, Anne Klein a reprezentat femeile care au condus cu încredere, ambiție, scop și care au crezut că moda ar trebui să sprijine femeile în timp ce navighează prin fiecare aspect al vieții lor, cariere, familii, pasiuni și comunități. Această viziune continuă să ghideze tot ceea ce facem astăzi.”

Povești de succes și comunitate

Printre laureatele serii s-a numărat Atoya Burleson, fondatoarea podcastului „InsideLines”. Ea a vorbit despre cum proiectul său a evoluat într-o aplicație și, mai important, într-o „comunitate de femei care cred una în cealaltă, care vor să se ajute și să se sprijine reciproc”. Pentru ea, esența stă în unitate: „Ne adunăm și ne arătăm iubire una alteia, despre asta este vorba de fapt.”

O altă poveste impresionantă a fost cea a Martinei Halloran, CEO al brandului de cosmetice Dr. Hauschka. Cu o experiență de aproape un deceniu în companie, Halloran a pus accentul pe o filozofie de business centrată pe oameni. „Oamenii sunt înaintea profitului”, a declarat ea, adăugând că „brandul nostru are 100 de ani într-o perioadă în care acest lucru poate fi dificil.” Câte branduri cu o vechime de 100 de ani mai pot spune asta? Halloran a încheiat cu o provocare pentru toți cei prezenți: „Vă provoc să ne schimbăm preocuparea colectivă, să ne aplecăm asupra simțului nostru colectiv de grijă și să transformăm atât preocuparea, cât și grija noastră pentru lumea în care trăim în acțiune colectivă.”

Un mesaj important de la un lider în medicină

Dr. Karen Kostroff, șefa secției de chirurgie mamară de la Northwell Health, a fost și ea premiată pentru contribuția sa excepțională. Ea a explicat că succesul său se bazează pe calitatea echipei și pe adaptarea constantă la noile tehnologii. Conștientă de platforma pe care o are, dr. Kostroff a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj esențial. „Liderii trebuie, si, să comunice eficient cu publicul lor”, a spus ea. „Așa că nu voi rata niciodată o ocazie când vorbesc unui grup de femei ca voi toate să vă reamintesc că, dacă ați depășit termenul pentru mamografia anuală, vă rog să programați acea consultație. Nu putem încă preveni cancerul de sân, dar suntem foarte, foarte buni la detectarea lui.”

Noile chipuri ale campaniei de primăvară

Gala a celebrat și noile chipuri ale campaniei de primăvară Anne Klein, filantropa Caroline Kelley Rosen și modelul Tina Kunakey, ambele fiind premiate. Aleesha Worthington, vicepreședinte de marketing la WHP Global, le-a prezentat publicului: „Nu ne-am putea imagina femei mai potrivite pentru a aduce această poveste la viață, femei care întruchipează încrederea, individualitatea și feminitatea modernă, femei a căror conexiune reflectă însăși ideea care a inspirat această campanie.”

Caroline Kelley Rosen a vorbit despre legătura dintre cele două lumi ale sale. „Moda și starea de bine pot părea lumi diferite, dar pentru mine sunt profund conectate, ambele fiind despre încredere, auto-exprimare și grija de sine. Speranța mea este să încurajez mereu oamenii să-și prioritizeze sănătatea, fericirea și lucrurile care contează cu adevărat.”

Dar, deși a recunoscut că e timidă, Tina Kunakey a mărturisit că a fost un moment special, fiind primul premiu pe care îl primește. „Mă simt foarte fericită. Venind de la un brand care [reprezintă] femeile în acest fel, înseamnă foarte mult.”

Evenimentul a reunit figuri emblematice ale brandului din generații diferite. În sală au fost prezente Alva Chinn, care a defilat pentru Anne Klein la legendara „Bătălie de la Versailles” din 1973 (un moment istoric în lumea modei), dar și Joan Smalls, imaginea unei campanii recente, demonstrând astfel continuitatea viziunii brandului.