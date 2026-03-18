Anne Hathaway a fost una dintre cele mai apreciate apariții de la Oscaruri, însă secretul look-ului său proaspăt nu a stat doar în rochie. Într-un video postat pe Instagram, din culisele pregătirilor, actrița și renumitul hairstylist Orlando Pita au arătat pas cu pas o tehnică surprinzătoare, un fel de lifting facial instant obținut direct din păr.

Un lifting… din două codițe

Cum vine asta? În timp ce îi realiza coafura sleek, pe jumătate prinsă, Pita a extras câte o șuviță subțire de păr din zona tâmplelor. Apoi, a împletit fiecare șuviță pe o porțiune foarte scurtă, de aproximativ un inch (adică vreo 2.5 cm), le-a prins cu un elastic subțire și le-a tras ferm spre spatele capului, ascunzându-le sub restul părului. Efectul de lifting este subtil, dar vizibil.

Iar reacția actriței a confirmat totul. „Și pari un pic mai trează”, a spus Hathaway râzând în videoclip. Apoi a concluzionat simplu: „Ăsta e trucul.”

Ceva mai simplu de atât, pe bune?

O agendă plină pentru 2026

Acest gen de trucuri rapide și eficiente sunt probabil esențiale pentru o actriță cu un program atât de încărcat. Publicul o va vedea pe Anne Hathaway pe marile ecrane destul de des în 2026, având în plan o serie de proiecte importante. Printre acestea se numără filmele Mother Mary și The Devil Wears Prada 2, dar și adaptarea lui Christopher Nolan după Odiseea.

V-ați fi gândit că secretul unui look odihnit stă în două codițe de un inch?

Alternativa la metodele clasice

Dar pentru cine nu vrea să apeleze la metode mai complicate, precum benzile adezive pentru lifting facial (cunoscute ca face tape), tehnica aprobată de Hathaway și Pita este o soluție la îndemână. Este o metodă ingenioasă, non-invazivă și ușor de replicat acasă, pentru acele momente când ai nevoie de un refresh rapid înainte de un eveniment important.