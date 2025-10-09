Angel Reese devine primul Angel Victoria’s Secret din sport

Baschetbalista va debuta pe podiumul show-ului de modă din 15 octombrie, marcând o premieră în istoria brandului.

De la terenul de baschet la podiumul de modă

Aripile puse, tocurile pregătite. Acesta a fost mesajul transmis de Angel Reese după ce Victoria’s Secret a anunțat că va fi noul „Angel” al brandului. Ce înseamnă acest lucru pentru lumea modei și pentru sport?

Pe 9 octombrie, compania a confirmat că Reese, jucătoarea de la Chicago Sky, va fi prima sportivă care primește titlul de „Victoria’s Secret Angel”. Colaborarea face parte dintr-un parteneriat global, însă detaliile complete nu au fost încă dezvăluite. Potrivit unui comunicat de presă, mai multe urmează.

Show-ul din 2025 va avea loc pe 15 octombrie, la ora 19:00 ET.

Alături de Reese vor defila Alex Consani, Adriana Lima, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge și Yumi Nu.

Vor fi prezenți artiști ca Madison Beer, Karol G, TWICE și Missy Elliott.

Pregătirea lui Reese pentru momentul de pe podium

Deși va păși pentru prima dată pe podium, Angel Reese nu este străină de lumea modei. Anul trecut, a participat la ediția din 2024 a show-ului, unde a urmărit atent fiecare mișcare a modelelor. „A analizat mersul angelilor ca pe o strategie de baschet”, apare în textul original. Ce a învățat din acea experiență?

La evenimentul din 2024, Reese a purtat o rochie croșetată strânsă pe corp, de la Diotima (colecția primăvară 2025 a lui Rachel Scott), completată cu un bolero transparent și sandale Gianvito Rossi. Ținuta a atras atenția presei, demonstrând că știe să treacă cu ușurință de la stilul sport la cel elegant.

De la spectator la protagonist

În 2024, Gigi Hadid a deschis show-ul într-un teddy din mătase roz cu aripi extensibile, iar Reese, aflată atunci în public, a declarat că a învățat din fiecare pas al modelelor. Acum, va pune în practică acele lecții pe podium.

Reacțiile fanilor și impactul anunțului

În sfârșit îmi primesc aripile, a scris Reese pe Instagram, într-o postare cu 15 fotografii prin care a sărbătorit anunțul. Voi defila pentru prima dată la show-ul Victoria’s Secret 2025 și simt că e destinul meu. Cum au reacționat fanii la această veste?

Comentariile au apărut rapid. Un urmăritor a spus: Nimic nu are mai mult sens decât ca un înger adevărat să defileze pe podium. Mulți au apreciat alegerea unei sportive pentru un brand cunoscut pentru supermodele, considerând-o un pas important spre diversitate.

Postarea de pe Instagram a strâns mii de aprecieri în doar câteva ore.

Victoria’s Secret a publicat o fotografie oficială cu Reese realizată de Kyleen James (The Society).

Un show care marchează o schimbare

Victoria’s Secret pune tot mai mult accent pe diversitate și pe reprezentarea femeilor din medii diferite. În 2024, pe podium au urcat Paloma Elsesser și Ashley Graham alături de Gigi și Bella Hadid. Acum, includerea unei sportive de top adaugă o nouă perspectivă.

Show-ul din 2025 promite să fie mai mult decât un simplu eveniment de modă. Este o dovadă a dorinței brandului de a celebra femei cu povești aparte. Angel Reese, cu ambiția și determinarea ei, se potrivește perfect cu această viziune.

Data de 15 octombrie, ora 19:00 ET, este deja marcată în calendarul multor fani. Cu Reese printre protagoniste, se anunță o seară memorabilă, iar așteptările sunt mari pentru ce va aduce nou această ediție.

Ce urmează pentru Angel Reese și Victoria’s Secret

Participarea lui Angel Reese la Victoria’s Secret Fashion Show 2025 deschide noi oportunități atât pentru ea, cât și pentru brand. Colaborarea promite să aducă proiecte interesante, iar publicul este curios să vadă cum va evolua acest parteneriat. Rămâne de văzut ce alte surprize vor fi dezvăluite în perioada următoare.