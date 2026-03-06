Angajații români au drepturi noi care îi protejează de munca neplătită

O femeie din România trebuie să lucreze 15 luni și jumătate pentru a câștiga cât un bărbat în doar 12 luni. Cifra, confirmată de cel mai recent Index al Egalității de Gen al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), arată o realitate dură a pieței muncii. Discrepanța salarială este doar vârful aisbergului. De Ziua Femeii 2026, aducem în prim-plan cinci drepturi esențiale, garantate de lege, dar pe care multe angajate fie nu le cunosc, fie se tem să le ceară. De la întrebări interzise la interviu și până la pauze plătite pentru alăptare, legislația oferă pârghii concrete de protecție.

1. Întrebări despre copii și teste de sarcină, strict interzise

Orice întrebare legată de planurile personale, starea civilă sau intenția de a avea copii este ilegală în timpul unui interviu de angajare. Legea nr. 202/2002 este foarte clară: angajatorii nu pot condiționa obținerea unui post de aceste aspecte. Mai mult, solicitarea unui test de sarcină la angajare este un abuz sancționat de lege. Principiul egalității de șanse interzice orice tratament diferențiat bazat pe sex, sarcină sau responsabilități familiale. Dacă o candidată se simte discriminată, poate depune o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) sau la Inspecția Muncii. Legea protejează inclusiv persoanele care fac astfel de sesizări împotriva unor eventuale represalii.

2. Două ore libere pe zi pentru alăptare, plătite integral

Multe proaspete mame nu știu că, la revenirea la muncă, beneficiază de o reducere a programului de lucru. Până la împlinirea vârstei de un an a copilului, angajatorul este obligat să acorde fie două pauze de câte o oră pentru alăptare, fie reducerea programului normal de lucru cu două ore pe zi. Cel mai important detaliu: aceste ore nu afectează salariul. Veniturile rămân la același nivel ca pentru un program de opt ore. Dreptul este prevăzut de OUG nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă și se acordă la cererea salariatei.

3. Protecție specială la concediere în timpul sarcinii

Din momentul în care o salariată își notifică în scris angajatorul despre sarcină, atașând un document medical doveditor, ea beneficiază de un regim special de protecție. Concedierea sa devine, ca regulă generală, interzisă. Legea prevede însă și excepții clare. O angajată gravidă poate fi concediată pentru abateri disciplinare grave sau în situații excepționale, cum ar fi reorganizarea judiciară a companiei. În afara acestor cazuri strict reglementate, orice tentativă de desfacere a contractului de muncă este ilegală. Concediul de maternitate standard este de 126 de zile calendaristice, cu o indemnizație de 85% din media veniturilor, iar această perioadă, la fel ca și concediul de creștere a copilului, este asimilată vechimii în muncă.

4. Zile libere suplimentare pentru fertilizare in vitro

Legislația muncii s-a adaptat realităților medicale moderne. Salariatele care urmează proceduri de fertilizare in vitro (FIV) au dreptul la zile suplimentare de concediu de odihnă pentru a putea efectua etapele medicale necesare. Acest drept este distinct de concediul de odihnă anual și de cel medical obișnuit. Este o măsură menită să sprijine angajatele care trec printr-un proces medical complex și solicitant, fără a le penaliza financiar sau profesional. Condițiile exacte de acordare sunt specificate în reglementările aplicabile și necesită, de obicei, documente justificative de la unitatea medicală.

5. Obligația firmei de a te proteja de hărțuirea morală

Hărțuirea la locul de muncă nu înseamnă doar avansuri sexuale, care sunt, de altfel, incriminate penal. Legea definește și sancționează distinct hărțuirea morală: orice comportament repetat care duce la deteriorarea condițiilor de muncă, afectând demnitatea sau sănătatea psihică a unui angajat. Angajatorii nu sunt doar spectatori, ci au obligația legală de a implementa proceduri interne pentru prevenirea și soluționarea acestor situații. Dacă o salariată este victima unui astfel de comportament și compania nu ia măsuri eficiente, ea se poate adresa Inspecției Muncii sau poate acționa angajatorul în instanță. Lipsa unor politici interne clare pe acest subiect poate atrage sancțiuni directe pentru companie.

O nouă regulă pentru concediul medical din 2026

Pe lângă aceste drepturi specifice, o modificare legislativă recentă, intrată în vigoare la începutul acestui an, schimbă modul de plată a concediilor medicale pentru toți angajații. Conform Legii nr. 209/2025, prima zi de concediu medical obișnuit este acum neplătită. Zilele 2-6 sunt suportate de angajator, iar abia din a șaptea zi plata este preluată de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Măsura, inițiată de Ministerul Muncii, vizează descurajarea absenteismului, dar ar putea afecta în mod disproporționat femeile, care statistic recurg mai des la concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav.