Angajații anteriori Meta denunță neglijarea riscurilor VR pentru copii

Foști cercetători Meta susțin că firma a ascuns informații despre pericolele pentru copii legate de produsele de realitate virtuală, în timp ce Meta neagă acuzațiile.

Contextul audierilor din Senatul SUA Jason Sattizahn și Cayce Savage, care au lucrat ca cercetători în siguranță la Meta, au declarat că firma a minimizat riscurile la care sunt expuși copiii prin produsele VR. „Meta a ales să ignore problemele pe care le-a creat și să ascundă dovezi ale experiențelor negative ale utilizatorilor”, a spus Sattizahn. Acuzațiile au apărut după ce Washington Post a relatat că avocații Meta au intervenit în cercetările interne, influențând rezultatele care ar fi putut scoate la iveală probleme legate de siguranță. Meta deține platformele Facebook, Instagram și WhatsApp.

Sattizahn și Savage au fost implicați în cercetări privind experiența tinerilor în VR.

Compania a respins acuzațiile, numindu-le „nonsens”.

Acuzații privind gestionarea siguranței copiilor Sattizahn, care a lucrat la Meta între 2018 și 2024, a susținut că cercetătorilor li s-a cerut să șteargă dovezi privind riscul de abuz sexual pe platformele VR. Cayce Savage a adăugat că, în timpul cercetărilor sale, a descoperit că Roblox, o platformă populară printre copii, era folosită de grupuri coordonate de pedofili. „Ei organizează cluburi de striptease și plătesc copiii să se dezbrace cu Robux, moneda aplicației, care poate fi transformată în bani reali", a declarat Savage. „Am semnalat Meta că, sub nicio formă, nu ar trebui să găzduim aplicația Roblox pe căștile VR", a adăugat ea. Cu toate acestea, Roblox este încă disponibilă în magazinul de aplicații Meta VR. Reacția Roblox la acuzații Roblox a respins ferm acuzațiile, spunând că acestea se bazează pe informații „nefondate și depășite". Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „La Roblox, siguranța este o prioritate. Lucrăm constant pentru a elimina conținutul neadecvat și utilizatorii rău intenționați prin sistemul nostru de moderare non-stop și răspundem rapid la sesizările de abuz, inclusiv prin blocarea conturilor și anunțarea autorităților". Meta a răspuns la rândul său că acuzațiile provin din documente interne selectate special pentru a crea o imagine falsă. Un reprezentant a menționat că firma a aprobat „aproape 180 de studii legate de Reality Labs privind siguranța și bunăstarea tinerilor".

Dificultăți cu controalele parentale Meta oferă instrumente de supraveghere parentală pentru căștile Quest și pentru jocul Horizon Worlds. Acestea permit părinților să vadă și să ajusteze setările de siguranță și să urmărească interacțiunile copiilor lor cu alți utilizatori. Cu toate acestea, senatorul Ashley Moody a spus că nu a reușit să folosească aceste controale, deși are experiență juridică în domeniu. „Nu vă surprinde că cineva ca mine, cu atâta experiență, a trebuit să-și întrebe propriul copil cum să găsească setările parentale?”, a întrebat ea foștii cercetători. Controalele parentale permit restricționarea anumitor funcții și monitorizarea activităților copiilor.

Meta a fost dată în judecată anterior pentru impactul asupra tinerilor utilizatori. Citeste si: Probiotice naturale: pentru sănătatea ta generală Sattizahn și Savage au răspuns că nu sunt surprinși de dificultatea în folosirea acestor instrumente.

Alte cazuri și reacții anterioare În 2021, Frances Haugen, o fostă angajată Meta, a acuzat compania că a ascuns efectele negative ale Instagram asupra sănătății mintale a adolescenților. Mark Zuckerberg a respins acuzațiile, afirmând că „nu punem profitul înaintea siguranței". Anul trecut, Zuckerberg și-a cerut scuze familiilor care au spus că au fost afectate de produsele Meta. „Îmi pare rău pentru tot ce ați trăit", a declarat el în cadrul unei audieri la Senat. Cu toate acestea, criticii susțin că măsurile concrete pentru protejarea copiilor lipsesc în continuare.

Ce se poate întâmpla pe viitor Senatorul John Hawley a cerut investigații suplimentare, afirmând că Meta trebuie să răspundă dacă a împiedicat cercetările privind siguranța copiilor. Mulți se întreabă dacă aceste acuzații vor determina schimbări reale în politica firmei. Meta susține că siguranța utilizatorilor este o prioritate, însă audierile arată că există diferențe între declarațiile oficiale și realitatea din interiorul companiei. Presiunea publică și politică ar putea duce la noi reglementări pentru protejarea copiilor în mediul digital. Pe măsură ce dezbaterea continuă, rămâne de văzut dacă Meta va adopta măsuri suplimentare pentru a preveni riscurile la care sunt expuși copiii pe platformele sale VR.

Sursa: Aici