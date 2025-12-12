Andreea Marin și alegerea care a schimbat cursul relaţiilor sale

Psihologul Radu Leca explică faptul că femeile celebre caută stabilitate pentru a putea crea, iar după ce o obţin, relația își pierde sensul. Andreea Marin și Daniela Nane au trecut recent prin despărțiri după ani petrecuţi alături de parteneri mai tineri.

Două despărțiri recente din showbiz-ul românesc au atras atenţia publicului. Andreea Marin și Daniela Nane au încheiat relaţii cu bărbaţi mai tineri. Andreea Marin, la 50 de ani, s-a separat de diplomatul Adrian Brîncoveanu după opt ani împreună. Daniela Nane, 54 de ani, și-a încheiat relaţia cu tenorul Octavian Ene, cu peste 20 de ani mai tânăr, după aproximativ un an. Mulţi se întreabă dacă astfel de relaţii pot rezista în timp, mai ales când diferențele de vârstă sunt mari. Un psiholog vine cu o perspectivă interesantă asupra acestor despărțiri din lumea mondenă.

Ce se ascunde în spatele dorinţei de siguranţă

Psihologul Radu Leca a analizat dinamica acestor cupluri și motivele pentru care astfel de relaţii nu durează. El spune că succesul și faima vin la pachet cu anumite nevoi esenţiale pentru celebrităţi și pentru femeile de carieră din România.

„La un moment dat, mai ales femeile celebre și cele care își doresc să fie celebre au nevoie de siguranţa zilei de mâine, care să le ofere o stabilitate totală, ca ele să poată crea și să poată gândi o structură, care să le permită să ajungă celebre, să fie din nou celebre sau să consolideze ceea ce au. După ce toate aceste elemente sunt realizate, subiectul nu-și mai dorește să continue relaţia și iese din cuplu.” – Radu Leca

Modul în care se schimbă relaţiile odată cu trecerea timpului

Leca descrie și tipul de partener căutat în astfel de relaţii. De cele mai multe ori, nu este vorba despre cineva la fel de puternic, ci despre o persoană care să ofere sprijin emoţional. În lumea showbizului, acest tip de partener ajunge să fie asociat cu ideea de „iubitul mai tânăr”.

„Modul în care este ales un partener de acest tip, care să aibă valoare de victimă susținătoare a unor idealuri, se realizează în felul următor. Se caută și se găsește un om îndeajuns de modest emoţional, care să accepte o poveste. Poveste care se întreține prin vorbe, evenimente și acţiuni, care propulsează cuplul către o oarecare siguranţă.” – Radu Leca

Totuși, la un moment dat, echilibrul se rupe. „Numai că se observă că, după ce acea siguranţă a fost atinsă și cel puțin unul dintre membrii cuplului a ajuns acolo unde dorește, cuplul se destramă. Destrămarea nu numai că aduce bucurie, de ambele părți, dar se vede în mod real că cei doi parteneri sunt împliniţi unul fără celălalt.” – Radu Leca

O poveste care s-a încheiat mai repede decât se așteptau

Relaţia dintre Daniela Nane și tenorul Octavian Ene ilustrează perfect această dinamică a diferenței de vârstă în cuplurile din showbiz. Diferenţa de vârstă dintre ei a fost de peste 20 de ani, iar povestea lor s-a terminat după aproximativ un an. Apropiaţii au confirmat despărțirea, iar Octavian Ene a preferat să nu își discute viața personală în detaliu.

„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viaţa personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund.” – Octavian Ene

La începutul relaţiei, Octavian Ene a povestit într-o emisiune TV cum s-au cunoscut: „Ne-am cunoscut la teatru unde lucram amândoi. Eu lucram deja de vreo doi ani și jumătate când a venit Daniela acolo. (…) Eu nu știam cine e Daniela Nane, spre rușinea mea. Eu sunt pe pătrăţica mea, pe muzica mea….” – Octavian Ene

Opt ani împreună și un final neașteptat

Andreea Marin a avut o poveste diferită, dar cu un deznodământ asemănător. Ea s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu după opt ani de relaţie. Marin a vorbit deschis despre motivele separării și a spus că nu vrea să coboare ștacheta când vine vorba de așteptările sale, preferând să își păstreze standardele ridicate.

„Poate că am anumite standarde, de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată, nu, (n.r. – nu are o nouă relaţie), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relaţiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcţii diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale.” – Andreea Marin

Ce spunea Andreea Marin despre diferența de vârstă la început

În trecut, Andreea Marin era convinsă că relaţia cu Adrian va rezista, iar diferența de vârstă nu era o problemă. „Nu e o problemă pentru mine. Sunt aproape 11 ani între noi, dar bătrânica se ţine bine. Este ultimul lucru la care mă gândesc, diferența de vârstă. Nu e prima relaţie în care eu sunt mai în vârstă. Dacă ne vezi unul lângă altul, nici nu îţi dai seama că există această diferenţă. Atâta vreme cât ne potrivim minte, trup și suflet nu văd vreo problemă.” – Andreea Marin

Ce ne arată experiențele acestor cupluri

Analiza psihologului Radu Leca ajută la înțelegerea acestor despărțiri. Pentru femeile care vor să-și consolideze cariera sau statutul, un partener sprijinitor poate fi important într-o anumită perioadă. Acesta oferă stabilitatea necesară pentru a-și atinge obiectivele, aspect des întâlnit în showbiz-ul românesc.

Însă, după ce această stabilitate este obținută, relația nu mai are același rol. Nevoia pentru acel sprijin dispare, iar despărţirea vine firesc. Leca susține că, de multe ori, această separare le aduce împlinire ambilor parteneri, chiar dacă la început părea dificil de acceptat.

Experienţele Andreei Marin și Danielei Nane reflectă exact acest model. Ambele au avut relaţii cu bărbaţi mai tineri, iar la un moment dat, acestea s-au terminat. Fiecare a mers mai departe pe drumul său, cu lecţii și experienţe noi. În final, despărțirile par să fie un pas natural în evoluţia fiecăreia, subliniind complexitatea relaţiilor din lumea mondenă.