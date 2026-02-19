19 februarie , 2026

Andreea Bălan, show cu peste 60 de dansatori la Sala Palatului pe 1 martie 2026

Andreea Bălan pregătește cea mai ambițioasă producție pop a începutului de an 2026, un spectacol grandios la Sala Palatului. Artista va urca pe scenă alături de peste 20 de dansatori, un super live band și o listă de invitați speciali, promițând un arsenal vizual impresionant.

Evenimentul, intitulat „Fericire”, va avea loc pe 1 martie 2026, chiar de Mărțișor, și este descris drept cel mai personal spectacol din cariera sa. Potrivit HotNews, conceptul este gândit ca o călătorie simbolică a inimii, menită să celebreze viața, iubirea și libertatea de a fi tu însuți, sub mantra „Trăiește! Iubește! Visează!”.

O poveste în șapte părți și invitați de top

Spectacolul este structurat în șapte părți distincte, fiecare având în centru un moment special. Scena de la Sala Palatului se va transforma într-un univers vibrant, iar seara va fi completată de prezența unor nume cunoscute din muzica românească.

Alături de Andreea Bălan vor urca pe scenă Nicole Cherry, Cristian Porcari, Andra Gogan și Daniela Condurache. Un moment de amploare va fi cel susținut de Nea Marin, care va veni cu un ansamblu de 40 de dansatori, ridicând numărul total al dansatorilor la peste 60.

Andreea Bălan: „Sărbătorim cea mai frumoasă emoție”

Artista a transmis o invitație directă publicului, subliniind mesajul central al evenimentului. „Fericirea este cea mai frumoasă emoție și merită sărbătorită!”, mărturisește Andreea Bălan.

Ea a continuat cu o promisiune pentru fanii săi: „Pe 1 martie, vă aștept să trăim împreună un spectacol colorat, plin de dans și visare. Vom cânta împreună piesele care ne-au unit de-a lungul anilor, într-o seară care sper să vă atingă sufletul și să vă facă să plecați acasă cu zâmbetul pe buze.”

Muncă de perfecționist în spatele cortinei

Pregătirile pentru show-ul „Fericire” sunt deja în plină desfășurare. Recunoscută pentru perfecționismul său, Andreea Bălan a demarat un maraton de repetiții, lucrând separat cu band-ul live, echipa de backing vocals și corpul de balet. La producție va contribui și corul de copii Allegretto.

Deși volumul de muncă este colosal, artista se declară entuziasmată de proiect. „Mie îmi place să fie totul spectaculos și să mă autodepășesc. Chiar dacă este greu și repetăm foarte mult, sunt convinsă că produsul final va fi unul de excepție,” a adăugat Andreea Bălan. Producția va include costume spectaculoase și proiecții video menite să schimbe percepția asupra spațiului scenic.

Evenimentul este produs de KIMARO Entertainment și susținut de Kiss FM, anunțându-se a fi un mod de a celebra feminitatea și renașterea naturii la început de primăvară.

