Andreea Balan, marturisiri neasteptate: ”Nu am realizat un imperiu, dar…”

Andreea Balan a vorbit mereu despre sacrificiile pe care le-a facut pentru cariera, insa acum se poate considera o femeie norocoasa. Se pregateste sa devina mama pentru a doua oara si a facut dezvaluiri neasteptate.

Astfel, in cadrul unei postari pe blog, Andreea Balan a vorbit despre reusitele pe care le-a avut pana la 34 de ani.

„Nu cred in destin, ca iti este scris, dat si stabilit de dinainte. Eu cred ca suntem fauritorii propriului destin si noi ne cream drumul si sunt convinsa ca daca iti doresti cu adevarat ceva, chiar poti sa realizezi. Cred ca toti oamenii s-au nascut pentru a fi de succes si pentru a-si indeplini visurile.

Unii reusesc, intr-adevar, pentru ca ei cred in mintea lor ca vor reusi. Unii aspira, nu vad calea, dar stiu scopul, iar intr-un final cumva vor gasi calea sa ajunga la scopul lor, pentru ca tot timpul vor emite in Univers ganduri pozitive, de prosperitate, de fericire, si atunci Universul le raspunde.

Cred foarte mult in Legea de Atractie. Afirmatiile „Cum ti-e scris” sau „Cum iti e destinul” sau „Cum o vrea Dumnezeu”, pentru mine nu au facut niciodata sens. Desi deseori le auzeam spuse de bunica mea, eu nu am crezut in ele. Incepand cu muzica de la 10 ani, am putut sa observ ca lucurile se intampla intr-un anume fel atunci cand tu faci ceva sau mergi in acea directie. Daca nu „misti un pai”, nu are cum sa se intample ceva „scris’”de cel de sus.

Fiind atenta si observand de mica ca trebuie sa actionez daca vreau sa obtin ceva, mi-am format intreaga personalitate in acest sens. La 17 ani intr-o discutie cu mama mea, m-am auzit spunand „Mami, la 30 de ani, eu o sa am un imperiu”.

Nu cred ca acum la 34 de ani am un imperiu, dar totusi am realizat cam 80% din ceea ce mi-am propus. Nu vorbim azi de pretul platit si de sacrificii, ci strict de faptul ca eu am ales sa fac unele lucruri care m-au adus azi unde sunt. Cei care spun „Nu mi-a fost dat”, „Nu era in destinul meu”, nu fac altceva decat sa se ascunda in spatele neputintei si sa dea vina pe exterior pentru lipsurile lor.

Daca nu munceam cu Petrisor pe branci la „Dansez pentru tine” nu imi era nicaieri „scris” sa luam locul 1 in Romania si medalia de argint in Mexic. Daca nu aveam indarjirea sa lansez piesa dupa piesa indiferent de succesul fiecareia, nu imi era scris sa rezist 20 de ani pe piata muzicala din Romania.

Daca nu imi doream sa am un show spectaculos, nu puteam fara munca si multa pasiune. Daca nu imi doream o familie, 2 copii, o casa, o masina, vacante etc, nu „imi era scris” nicaieri ca o sa le am. Totul tine de fiecare dintre noi si de cat ne dorim. Trebuie doar sa ne asumam responsabilitatea faptelor, a vietii in sine, sa nu dam vina pe altii sau pe exterior. Succesul tine numai de noi insine si daca nu se intampla inseamna ca nu ne-am dorit cu adevarat.

Putem fii si proprii dusmani si de multe ori sa ne punem piedici spunandu-ne in gand – Nu putem, nu suntem in stare, dar atunci trebuie sa alungam aceste ganduri negative si sa ne imaginam numai lucruri bune care vor veni in viata noastra si cu cat vom visa frumos, cu atat se vor intampla. Stiu ca e greu dar oamenii de succes vor avea toti acelasi speech – ca si-au imaginat, au crezut, nu au stiut calea, dar au muncit mult si nu au pierdut din vedere nicio clipa visul lor”, a notat Andreea Balan.”