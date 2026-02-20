Andi Moisescu, dezvăluiri despre tatăl dispărut când avea 4 ani. Cine i-a fost model

Omul de televiziune Andi Moisescu a vorbit deschis despre o realitate mai puțin discutată: copilăria fără tată. Într-o confesiune recentă, el a dezvăluit că părintele său a dispărut din viața lui la o vârstă fragedă, o absență care nu l-a transformat însă într-un adult vulnerabil.

La 53 de ani, în emisiunea „Rețeaua de idoli”, Moisescu a explicat cum a gestionat această pierdere și ce anume l-a ajutat să crească echilibrat. Potrivit HotNews, povestea sa aduce în prim-plan întrebarea despre factorii care îi ajută pe unii copii să depășească absența unui părinte fără ca aceasta să îi definească pe termen lung.

„Nu știam mai nimic despre tata”

Andi Moisescu a povestit că tatăl său a dispărut din viața lui când avea doar 4 ani. Cu timpul, a pierdut chiar și „noțiunea de tată”, fără să caute explicații sau să forțeze discuții pe această temă.

„Despre tata nu știam mai nimic. Eu știam doar că era de profesie regizor și că lucrase când eram eu copil la Televiziunea Română, la secția maghiară. Am și avut câteva întâlniri cu tata, de care îmi amintesc foarte puțin pentru că aveam o vârstă foarte fragedă”, a povestit omul de televiziune.

Modelul care a umplut golul

Copilăria sa a avut și alte particularități. În primii ani, a fost crescut de bunici, deoarece mama sa era studentă și foarte tânără când l-a născut. În acest context, viața lui s-a reorganizat în jurul altor repere, care i-au oferit stabilitate și direcție.

Unchiul său a devenit figura paternă centrală, iar matematica s-a transformat într-un domeniu care i-a adus rigoare și sens. Aceste două elemente au contribuit decisiv la formarea sa.

„Unchiul care m-a învățat matematică a umplut golul ăsta, i-am urmat și drumul, el reprezenta modelul patern pentru mine. Nu a fost bunicul care m-a crescut, ci unchiul meu. Ăsta e motivul pentru care m-am îndrăgostit de matematică și am făcut matematică fără să fie un efort pentru mine”, a mărturisit Andi Moisescu.