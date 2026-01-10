Anca Țurcașiu, artista în vârstă de 55 de ani, a dezvăluit că a moștenit o predispoziție genetică la îngrășare de la mama sa, care a ajuns la un moment dat să cântărească 120 de kilograme. Declarațiile au fost făcute joi într-un podcast, unde artista a explicat cum reușește să își mențină silueta prin disciplină strictă, potrivit Viva.

Cântăreața recunoaște că menținerea formei fizice presupune sacrificii constante și că, în mod natural, nu este o persoană slabă. Ea a povestit despre fluctuațiile mari de greutate prin care a trecut mama sa de-a lungul vieții.

Povestea mamei sale și fluctuațiile de greutate

Anca Țurcașiu a explicat că mama sa a avut probleme cu greutatea toată viața, trecând prin transformări dramatice. Ea avea un prieten foarte bun la Spitalul CFR 2, iar mama de la 120 de kilograme într-un an de zile a ajuns la 56, îi atârnau toate alea pe ea, a povestit artista în podcastul Adinei Alberts.

Din păcate, după operație, mama artistei a revenit la greutatea inițială. Această experiență i-a arătat Ancăi Țurcașiu că predispoziția la îngrășare poate fi moștenită genetic și că necesită o atenție constantă.

Disciplina strictă din viața de zi cu zi

Artista a mărturisit că a avut și ea fluctuații de greutate, mai ales în perioadele dificile din viața personală. Am pus 10 kilograme în trei luni de zile. Le-am pus treptat, nu s-au văzut, iar după ce am divorțat, am slăbit, acolo am slăbit mai mult decât trebuia, a explicat Anca Țurcașiu.

Pentru a-și menține silueta actuală, vedeta și-a impus reguli foarte clare. Am niște rigori impuse foarte clare, vizavi de mișcare de asemenea. Am lucrat foarte mult cu antrenorii în sala de sport, a mai declarat ea.

Stilul de viață sănătos ca prioritate

Anca Țurcașiu consideră că menținerea condiției fizice este o parte esențială a vieții sale. Ea a explicat că, dacă ar fi avut câteva kilograme în plus, probabil nu s-ar fi simțit la fel de confortabil și încrezătoare în propriul corp.

Eu, natural, nu sunt slabă. Vin dintr-o familie de oameni bine de tot, mama a fost o femeie foarte frumoasă și a fost plinuță toată viața, a recunoscut artista, subliniind importanța factorului genetic.

Antrenamentele constante și alimentația controlată

Pentru a contracara predispoziția genetică, vedeta urmează un program strict de antrenamente și are reguli clare privind alimentația. Ea a mărturisit că în anumite perioade a ajuns să mănânce din ce în ce mai puțin, lucru care nu este sănătos.

Acum, la 55 de ani, Anca Țurcașiu arată excelent și este o femeie plină de energie. Secretul ei constă în consistența cu care își respectă programul de exerciții fizice și regulile alimentare pe care și le-a stabilit.

Impactul divorțului asupra greutății

Artista a recunoscut că evenimentele majore din viața personală au avut impact asupra greutății sale. Perioada divorțului a fost una în care a pierdut mai multe kilograme decât ar fi fost necesar, ajungând să aibă un comportament alimentar restrictiv.

Experiența aceasta i-a demonstrat cât de important este să găsească un echilibru sănătos între exercițiile fizice, alimentația corectă și starea emoțională. Astăzi, Anca Țurcașiu reușește să își mențină greutatea prin disciplină și un stil de viață activ.