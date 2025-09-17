Analiză: Motivele pentru care unii indivizi obezi rămân în formă bună

Specialiștii au identificat 266 de variante genetice care pot explica de ce unii oameni cu obezitate nu dezvoltă boli metabolice grave.

Obezitatea nu este întotdeauna asociată cu riscuri mari

De mulți ani, medicii avertizează că excesul de greutate crește riscul de diabet, boli de inimă sau hipertensiune. Cu toate acestea, o analiză recentă a datelor genetice a adus o perspectivă nouă: unele persoane cu obezitate au indicatori metabolici normali. Cum se explică acest lucru?

Un studiu realizat de Icahn School of Medicine din New York și Universitatea din Copenhaga a analizat datele genetice a peste 450.000 de persoane de origine europeană. Rezultatele arată că diferențele genetice au un rol important în modul în care obezitatea afectează sănătatea fiecăruia.

Au fost identificate 266 de variante genetice care „separă” obezitatea de riscul de boli metabolice. Persoanele cu aceste variante genetice au un nivel crescut de grăsime corporală, dar valori normale ale colesterolului, glicemiei și tensiunii arteriale. Efectele acestor variante protectoare pot fi observate chiar și la copii.

Opt subtipuri diferite de obezitate

Cercetătorii au identificat opt subtipuri de obezitate, fiecare cu riscuri specifice pentru sănătate. „Prin descoperirea acestor diferențe genetice, putem începe să înțelegem de ce obezitatea duce la rezultate diferite pentru fiecare individ”, a declarat Nathalie Chami, autoarea principală a studiului.

De exemplu, unele variante genetice influențează modul în care organismul depozitează grăsimea sau procesează zahărul, ceea ce poate explica de ce unii oameni cu obezitate nu dezvoltă complicații metabolice, în timp ce alții sunt mai expuși.

Aplicarea rezultatelor în medicină

„Aceste informații ar putea ajuta medicii să prevadă care pacienți sunt mai vulnerabili la complicații și să dezvolte tratamente care să imite efectele genetice protectoare observate la unele persoane”, a mai spus Chami.

În viitor, testele genetice ar putea ajuta la personalizarea tratamentelor și la dezvoltarea unor medicamente care să reproducă aceste efecte benefice.

Obezitatea rămâne o problemă importantă de sănătate

Chiar dacă unele persoane par protejate, cercetătorii atrag atenția că obezitatea rămâne un factor de risc major. „Majoritatea persoanelor cu obezitate încă se confruntă cu provocări de sănătate, iar factorii de stil de viață, precum alimentația și exercițiile fizice, sunt esențiali pentru sănătatea generală”, a spus Zhe Wang, coautor al studiului.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2022, una din opt persoane din lume trăia cu obezitate. Numărul adulților cu obezitate s-a dublat din 1990, iar obezitatea la adolescenți a crescut de patru ori.

Următorul pas al cercetătorilor este să studieze populații mai diverse pentru a identifica noi gene care influențează grăsimea corporală fără a crește riscul de boli asociate. Se vor examina nivelurile de grăsime corporală împreună cu indicatori cheie precum colesterolul, glicemia și tensiunea arterială.

Chiar dacă aceste descoperiri oferă speranță, ele nu înseamnă că obezitatea este lipsită de riscuri.

Perspective pentru viitor

Rezultatele acestui studiu ar putea schimba modul în care este abordată obezitatea în sistemul medical. Înțelegerea mecanismelor genetice ar putea permite diagnosticarea mai precisă și intervenții personalizate pentru cei cu risc crescut.

„Ceea ce am descoperit schimbă modul în care privim obezitatea: nu este doar un exces de greutate, ci o combinație de afecțiuni cu cauze diferite”, a concluzionat Chami. Cercetătorii speră că aceste informații vor duce la noi metode de prevenire și tratament pentru obezitate și complicațiile ei.



