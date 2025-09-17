17 septembrie , 2025

Ultimele articole

 

AcasăSANATATEAnaliză: Motivele pentru care unii indivizi obezi rămân în formă bună

Analiză: Motivele pentru care unii indivizi obezi rămân în formă bună

Autor - Lyla
40
2 min.

Specialiștii au identificat 266 de variante genetice care pot explica de ce unii oameni cu obezitate nu dezvoltă boli metabolice grave.

Obezitatea nu este întotdeauna asociată cu riscuri mari

De mulți ani, medicii avertizează că excesul de greutate crește riscul de diabet, boli de inimă sau hipertensiune. Cu toate acestea, o analiză recentă a datelor genetice a adus o perspectivă nouă: unele persoane cu obezitate au indicatori metabolici normali. Cum se explică acest lucru?

Un studiu realizat de Icahn School of Medicine din New York și Universitatea din Copenhaga a analizat datele genetice a peste 450.000 de persoane de origine europeană. Rezultatele arată că diferențele genetice au un rol important în modul în care obezitatea afectează sănătatea fiecăruia.

Au fost identificate 266 de variante genetice care „separă” obezitatea de riscul de boli metabolice. Persoanele cu aceste variante genetice au un nivel crescut de grăsime corporală, dar valori normale ale colesterolului, glicemiei și tensiunii arteriale. Efectele acestor variante protectoare pot fi observate chiar și la copii.

Opt subtipuri diferite de obezitate

Cercetătorii au identificat opt subtipuri de obezitate, fiecare cu riscuri specifice pentru sănătate. „Prin descoperirea acestor diferențe genetice, putem începe să înțelegem de ce obezitatea duce la rezultate diferite pentru fiecare individ”, a declarat Nathalie Chami, autoarea principală a studiului.

Citeste si:  TREBUIE să ŞTII ASTA dacă faci SPORT! Regulile alimentaţiei înainte de un antrenament

De exemplu, unele variante genetice influențează modul în care organismul depozitează grăsimea sau procesează zahărul, ceea ce poate explica de ce unii oameni cu obezitate nu dezvoltă complicații metabolice, în timp ce alții sunt mai expuși.

Aplicarea rezultatelor în medicină

„Aceste informații ar putea ajuta medicii să prevadă care pacienți sunt mai vulnerabili la complicații și să dezvolte tratamente care să imite efectele genetice protectoare observate la unele persoane”, a mai spus Chami.

În viitor, testele genetice ar putea ajuta la personalizarea tratamentelor și la dezvoltarea unor medicamente care să reproducă aceste efecte benefice.

Obezitatea rămâne o problemă importantă de sănătate

Chiar dacă unele persoane par protejate, cercetătorii atrag atenția că obezitatea rămâne un factor de risc major. „Majoritatea persoanelor cu obezitate încă se confruntă cu provocări de sănătate, iar factorii de stil de viață, precum alimentația și exercițiile fizice, sunt esențiali pentru sănătatea generală”, a spus Zhe Wang, coautor al studiului.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, în 2022, una din opt persoane din lume trăia cu obezitate. Numărul adulților cu obezitate s-a dublat din 1990, iar obezitatea la adolescenți a crescut de patru ori.

Următorul pas al cercetătorilor este să studieze populații mai diverse pentru a identifica noi gene care influențează grăsimea corporală fără a crește riscul de boli asociate. Se vor examina nivelurile de grăsime corporală împreună cu indicatori cheie precum colesterolul, glicemia și tensiunea arterială.

Citeste si:  Patru investigatii ginecologice de care se tem femeile

Chiar dacă aceste descoperiri oferă speranță, ele nu înseamnă că obezitatea este lipsită de riscuri.

Perspective pentru viitor

Rezultatele acestui studiu ar putea schimba modul în care este abordată obezitatea în sistemul medical. Înțelegerea mecanismelor genetice ar putea permite diagnosticarea mai precisă și intervenții personalizate pentru cei cu risc crescut.

„Ceea ce am descoperit schimbă modul în care privim obezitatea: nu este doar un exces de greutate, ci o combinație de afecțiuni cu cauze diferite”, a concluzionat Chami. Cercetătorii speră că aceste informații vor duce la noi metode de prevenire și tratament pentru obezitate și complicațiile ei.

Sursa: Aici

Articolul precedent
Cinco fructe care ar putea să-ți mărească longevitatea, conform cercetărilor științifice
Articolul următor
Cercetare: modul în care medicamentele pentru pierderea în greutate funcționează depinde de obiceiurile alimentare
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

 

Citește și:

Cercetare: modul în care medicamentele pentru pierderea în greutate...

Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă pe fond emoțional răspund mai puțin la tratamentele cu GLP-1, cum ar fi Ozempic. Persoanele care folosesc mâncarea...

Ce părere au dermatologii despre trendurile de îngrijire a...

Specialiștii explică de ce multe produse virale sunt inutile și cum poți avea grijă de pielea ta cu efort minim. Pe rețelele sociale apar mereu...

Românii, lideri la obezitate în Europa: Bărbații în frunte,...

Un nou raport european arată că România se află în topul negativ al obezității pe continent. În timp ce nivelurile de supraponderalitate cresc îngrijorător...

Este posibil ca departamentul de resurse umane să trimită...

Dependența de metamfetamine generează pierderi semnificative de productivitate la nivel de angajat și companie. Aici discutăm despre rolul HR-ului ca liant între angajat și...

Confidentialitate

Politica Cookie

Termeni si conditii

Contact

Copyright © Lyla, 2019 | website by Click Media