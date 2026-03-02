Analiză IntegralEdu: educația în străinătate arată o schimbare a tendințelor în România și la nivelul Europei de Sud Est

Mobilitatea educațională internațională înregistrează schimbări semnificative la nivel academic. O analiză IntegralEdu, cea mai mare companie de consultanță educațională din Europa de Sud-Est, evidențiează evoluțiile și preferințele tinerilor în ceea ce privește studiile internaționale în perioada 2021–2026. Datele acoperă atât România, cât și alte 5 țări din regiune, unde este prezent grupul IntegralEdu, oferind o imagine clară a tendințelor educaționale prezente și a oportunităților pentru viitor.

“Din toată experiența noastră internațională am observat că studiul în străinătate, nu mai este un fenomen de tip “escape”, pentru tinerii români sau cei din țările vecine. În ultimii ani a devenit un fapt firesc, care nu mai este perceput în antiteză cu educația universitară autohtonă. Este o schimbare de paradigmă la nivelul tinerilor care își doresc deschidere socială globală și lărgirea orizontului profesional, după absolvire. Mulți dintre aceștia chiar se întorc acasă cu viziuni și abordări profesionale total schimbate, după experiența educațională și socială internațională”, explică Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu conform Pedagoteca.

Studiile universitare: tendințe și destinații

Analiza agregată a datelor pe ultimii 5 ani arată că, pentru tinerii români, Olanda continuă să fie destinația dominantă, cu peste 49% din totalul aplicațiilor, urmată de Marea Britanie (app. 11%) și Germania (3%). Totuși, datele IntegralEdu arată o diversificare clară a alegerilor, cu creșteri pentru Italia, Spania, Belgia și Franța, în timp ce Danemarca și UK înregistrează scăderi post-Brexit. Chiar dacă rămâne în top, ca destinație educațională, Olanda marchează o diminuare aplicațiilor de la 56% în 2021 la 36% în 2025, însă se așteaptă o revenire în următorul interval de timp.

La nivel regional (Sud-Estul Europei) evoluția aplicațiilor tinerilor pentru studii internaționale este marcată în tabelul de mai jos:

Destinație 2021 2022 2023 2024 2025 Olanda 56% 64% 56% 44% 36% UK 19% 15% 17% 15% 13% Italia 1% 3% 5% 7% 11% Germania 3% 4% 4% 5% 6% Austria 1% 2% 2% 4% 7% Spania <1% 1% 2% 3% 6% USA 1% 2% 2% 3% 2% Danemarca 7% 2% 1% 1% 1% Irlanda 1% 1% 1% 2% 2%

La nivelul întregii regiuni, scăderea numărului de aplicații pentru Marea Britanie și Olanda este compensată de creșterea interesului pentru Italia, Spania și Belgia. În același timp, Grecia și Cipru devin opțiuni atractive cu programe de studiu în medicină, oferind acces la spitale internaționale și infrastructură modernă.

Evoluția principalelor domenii de studiu universitar în 5 ani – România

Domeniile de studiu preferate de români și-au păstrat o constanță remarcabilă în ultimii cinci ani, cu Business & Management și Computer Science alternând poziția de lider. Dar cu apariția Medicine/Health Sciences și Architecture în 2024–2025, semnalăm o diversificare a intereselor academice.

An 1 2 3 4 5 2021 Economie/Business & Management Computer Science Arts & Design Inginerie Drept 2022 Computer Science Economie/Business & Management Arts & Design Inginerie Drept 2023 Economie/Business & Management Computer Science Inginerie Arts & Design Drept 2024 Computer Science Economie/Business & Management Arts & Design Inginerie Medicină / Health Sciences 2025 Computer Science Economie/Business & Management Arts & Design Inginerie Arhitectură

„Vedem cum tinerii sunt tot mai orientați către discipline care le permit să dezvolte competențe practice, relevante pe piața internațională. Computer Science și Business/Management continuă să domine, dar intrarea Medicinei și a Arhitecturii în top 5 arată maturizarea opțiunilor educaționale și că elevii apreciază programele interdisciplinare care combină teoria cu aplicarea practică”, explică Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Importanța procesului de consultanță și expertiză în contextul admiterii

În contextul admiterii, procesul complet de consultanță, personalizat pentru fiecare candidat, este esențial. Iar aici se au în vedere alegerea și conectarea cu universitatea, întâlnirile și comunicarea constantă pe tot parcursul procesului, sprijinul pentru accesul la burse și avantaje financiare, workshop-urile de dezvoltare personală și consultanții dedicați cu experiență internațională.

„Este foarte important ca tot procesul admiterii să se realizeze cu consultanți specializați, și nu pe baza documentărilor personale pe internet sau diverselor recomandări primite de la cunoscuți. Prin intermediul consultanților educaționali, rata de succes pentru o admitere în străinătate poate ajunge la 100%. Prin accesarea consultanței, familiile și tinerii apreciază faptul că procesul devine mai clar și mai organizat, având un sprijin practic, de la documentație până la orientarea în alegerea instituțiilor și programelor potrivite. Dezvoltarea noastră internațională și contactul permanent cu instituțiile de prestigiu din lume ne permit să fim un partener de încredere pentru orice tânăr care vrea să studieze în străinătate”, mai adaugă Alexandra Bădescu.

Noutățile World Education Fair 2026 – 28 februarie

IntegralEdu organizează la București cel mai complex eveniment educațional din acest an – World Education Fair (WEF), pe 28 februarie 2026, la Radisson Blu Hotel, unde peste 40 de universități și instituții internaționale vor fi prezente cu sute de programe de studiu dedicate tinerilor români. Pe 26 si 27 februarie se vor desfășura și două ediții locale ale WEF la Timișoara și Cluj. Vizitatorii vor avea ocazia să discute cu reprezentanți universitari, să participe la prezentări și workshop-uri și să afle detalii despre burse și programe internaționale.

„World Education Fair este locul unde datele și tendințele în educație se transformă în opțiuni concrete, iar fiecare participant primește consultanță personalizată și vizibilitate completă asupra oportunităților internaționale, fie că vorbim despre programe universitare, burse sau orice alte informații necesare”, declară Alexandra Bădescu.

Evoluția taberelor educaționale în străinătate (2021–2026): în România se accelerează diversificarea destinațiilor – Asia și SUA devin noii poli de creștere

Datele analizate de Integraledu arată o transformare semnificativă a pieței taberelor educaționale internaționale în ultimii cinci ani. Dacă în perioada 2021–2023 cererea din România a avut o structură concentrată puternic într-o singură destinație, începând cu 2024 se conturează o diversificare accelerată, iar 2026 marchează o repoziționare strategică evidentă către destinații din Statele Unite și Asia.

În prima etapă analizată, între 2021 și 2023, piața din România a fost dominată de Marea Britanie, care a reprezentat între 54% și 63% din totalul taberelor educaționale alese. Și Elveția a avut o pondere semnificativă în 2021, depășind 40%, însă cererea s-a diminuat considerabil în anii următori. Această etapă a fost caracterizată de o dependență structurală de una sau două destinații dominante.

Începând cu 2024, dinamica se schimbă. Statele Unite înregistrează o creștere accelerată, ajungând la aproape 30% în 2025, iar Japonia intră puternic în preferințele familiilor din România, cu un vârf inițial în 2024 și o creștere spectaculoasă în 2026, când a ajuns deja la peste 28% din total. În paralel, ponderea cererilor pe Marea Britanie scade sub pragul de 40%, semn al unei piețe care începe să se echilibreze.

“În cazul programelor din Regatul Unit se observă o schimbare de profil. În ultimii doi ani predomină taberele academice tematice, programele sportive și cele de tip internship, toate construite pe baza limbii engleze. Cererea nu mai vizează exclusiv perfecționarea limbii, ci experiențe educaționale specializate, cu valoare adăugată clară pentru parcursul academic al elevilor, prin conectarea la centrele economice ale viitorului”, explică Raluca Niculae, Manager Departament Tabere și Licee.

Anul 2026 confirmă această rebalansare. Japonia și Statele Unite devin motoare majore de creștere, iar în portofoliu apare o nouă destinație asiatică, China, semnalând interesul tot mai mare pentru noi experiențe socio-culturale și pentru competențe globale relevante pe termen lung.

Comparativ cu România, la nivelul țărilor din Sud-Estul Europei, datele analizate de Integraledu relevă o structură a cererii mai echilibrată din punct de vedere al destinațiilor. Marea Britanie rămâne principala destinație, însă ponderea sa medie este mai redusă decât în România. În același timp, Germania și Spania se află constant în topul preferințelor, reflectând o orientare mai pronunțată către studiul unei a doua limbi străine, precum germana sau spaniola. În ultimii ani, și aici se observă creșterea interesului pentru SUA și Japonia, însă într-un ritm mai mai scăzut decât în România.

Top 5 destinații tabere educaționale 2021-2026 – România

1. UK (43%) 2. USA (11%) 3. Elveția (11%) 4. Japonia (8%) 5. Germania (9%)

Top 5 destinații tabere educaționale 2021-2026 – țari Europa de Sud Est (grup IntegralEdu)

1. UK (34%) 2. Germania (13%) 3. Elveția (12%) 4. Spania (10%) 5. USA (7%)

Evoluția ultimilor cinci ani arată clar că piața taberelor educaționale internaționale nu mai este definită de o singură destinație dominantă. România intră într-o etapă de maturitate, în care decizia educațională este tot mai strategică, iar distribuția geografică reflectă o viziune globală asupra viitorului academic și profesional al elevilor.