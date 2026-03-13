Randal Konik, analist la Jefferies, are vești bune pentru Nike Inc., declarând că rezultatele financiare din trimestrul patru ale Dick’s Sporting Goods „întărește încrederea într-o redresare a diviziei wholesale de la Nike, condusă de produs.” Într-o notă de cercetare publicată joi, acesta a subliniat mai multe evoluții care demonstrează soliditatea parteneriatelor dintre gigantul sportiv și retaileri precum Dick’s și Foot Locker.

Parteneriat strategic consolidat

În timpul conferinței de presă a celor de la Dick’s, numele Nike a fost menționat în mod repetat ca partener strategic de bază. S-a vorbit despre colaborări pentru lansări de produse foarte așteptate și despre activări majore în magazine care au stimulat vânzările. Mai mult, atât Nike, cât și Jordan Brand au fost menționate alături de alte mărci de top în momente cheie, cum ar fi meciul NBA All-Star. Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru gigantul sportiv?

Konik are o viziune clară. „Vedem acest lucru ca o confirmare suplimentară a faptului că resetarea strategiei wholesale a Nike prinde contur alături de partenerii cheie, care se implică mai mult, nu se retrag,” a explicat analistul.

Inovația, nu promoțiile, este motorul

Un detaliu esențial subliniat de managementul Dick’s a fost inovația Nike în domeniul alergării, care susține ideea unei reveniri bazate pe calitatea produselor. În același timp, linia de baschet a rămas puternică atât în rețeaua Dick’s, cât și în cea a Foot Locker. Strategia pare să funcționeze.

Iar acest lucru l-a convins pe Konik că lucrurile merg în direcția corectă. „Acest lucru ne întărește opinia că redresarea cererii pentru Nike este determinată de inovație și de credibilitatea performanței, mai degrabă decât de activități promoționale,” a concluzionat el.

Și, odată cu finalizarea procesului de curățare a stocurilor la Foot Locker, Nike ar trebui să beneficieze din plin, fiind una dintre principalele mărci capabile să susțină redresarea retailerului.

Tăcerea care spune totul

V-ați gândit vreodată că ceea ce *nu* se spune poate fi mai important decât ceea ce se spune? Konik susține că exact asta s-a întâmplat în conferința Dick’s.

„Absența notabilă din conferința Dick’s a fost orice îngrijorare legată de presiunea stocurilor specifice Nike, de promoții exagerate sau de o cerere în scădere,” a subliniat analistul. E drept că managementul nu a semnalat niciun risc de alocare, nicio dependență de reduceri și nicio pierdere de relevanță pentru brand.

Dimpotrivă, Nike a fost discutat în contextul unui brand care performează bine într-un mediu cu stocuri curate. „Considerăm absența comentariilor negative drept o dovadă suplimentară că relația de wholesale dintre Nike și Dick’s s-a stabilizat și începe să revină într-o fază mai normalizată, orientată spre creștere,” a încheiat Konik.

Noi orizonturi pentru Jordan Brand

Pe măsură ce Nike își reface rețeaua de parteneri wholesale, apar și noi colaborări. În ianuarie s-a aflat că retailerul Rack Room a început să ofere produse Jordan Brand (o mișcare strategică importantă), inclusiv sneakers pentru bărbați, femei și copii. Pe lângă încălțăminte, oferta include și șlapi, șosete și rucsacuri.