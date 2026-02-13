Amenzi pentru tomberoane în poze? Un oraș istoric testează măsura timp de 6 luni

Primești amendă pentru că un tomberon îți strică poza de Instagram. Pare o glumă? Nu e. Este propunerea serioasă venită dintr-un oraș istoric din Marea Britanie, unde autoritățile locale se gândesc serios să-i sancționeze pe locuitorii ale căror pubele urâțesc peisajul perfect pentru social media, relatează Dailymail.

Scena se petrece în Tewkesbury, o destinație turistică de la marginea regiunii Cotswolds. Aici, o asociație civică a pornit un adevărat război împotriva pubelelor abandonate pe străzi, propunând un proiect pilot de șase luni care, conform Dailymail, ar începe cu avertismente și ar putea culmina cu amenzi pentru oricine nu-și mută tomberonul la timp.

Coșmarul fotografilor: tomberoane lăsate în fața caselor de 600 de ani

La originea inițiativei stă Societatea Civică Tewkesbury. Președintele ei, Alan Purkiss, e tranșant: „zona istorică a orașului este ‘sever degradată’ de pubelele domestice”. El spune că turiștii și influencerii vin pentru arhitectura unică a caselor vechi, dar se lovesc de obstacole vizuale care îi împiedică să facă pozele alea perfecte, „instagramabile”. Dezamăgitor.

O problemă a secolului 21 într-un decor medieval.

Purkiss pune o întrebare directă: „Nu ai vrea să ai un rând de tomberoane dacă ai fotografia aici, nu-i așa? Acesta ar fi fundalul pe care ți-l dorești?”. Apoi, oferă un exemplu personal, greu de contrazis: „Locuiesc într-o zonă care este mult fotografiată, lângă Abbey Mill. O casă pe jumătate din lemn, alb cu negru, veche de 600 de ani. Acum, dacă aș pune un rând de pubele în față, credeți că primăria ar fotografia-o și ar folosi-o ca slogan publicitar? Nu cred.”

Mai mult decât o problemă de imagine: „Oamenii vor să se mute de aici”

Dar miza e mai mare decât niște poze reușite. Asociația civică atrage atenția că pubelele lăsate de izbeliște pe trotuare blochează accesul. Gândiți-vă la persoanele în scaun cu rotile. Sau la părinții cu cărucioare. Purkiss merge și mai departe, fiind convins că există un impact economic real, chiar dacă nu poate fi pus imediat în cifre.

„Știu oameni care au amenințat efectiv că vor părăsi zona, pentru că s-au săturat să iasă pe ușa din față și primul lucru pe care îl văd să fie tomberoanele”, afirmă el. Impactul, spune Purkiss, se simte și în buzunare, de la valoarea proprietăților care scade, până la afacerile locale ce suferă. „Oamenii de afaceri din oraș spun că afacerea le este afectată de acele pubele din fața caselor lor.”

Exagerare? Poate nu.

Locuitorii, împărțiți. „E o prostie” versus „Fac orașul mai frumos”

Surprinzător sau nu, localnicii sunt scindați. Angela Hanbury, 65 de ani, este de partea inițiativei. Fără ezitare. „Cred că este grozav, deoarece pubelele stau în calea oamenilor. Sunt oribile, mai ales vara, put. Fac orașul să miroasă.” Concluzia ei e simplă: măsura ar face orașul mai frumos. „Avem o mulțime de vizitatori vara, iar tomberoanele sunt un lucru oribil de văzut pentru ei.”

Un alt susținător este Marty Trembath, 71 de ani, arhitect pensionar. Viziunea lui e tranșantă: „Urăsc toate pubelele. E doar lene. Afectează aspectul centrului orașului. Dacă vii ca turist, de ce ai vrea să vezi tomberoane peste tot? E pur și simplu urât. Punct.”

Dar nu toată lumea e de acord. Kamila Pavlova, medic de 45 de ani, numește propunerea o „prostie”. Argumentul ei e pur pragmatic: cine îi mută pubela de pe stradă cât timp e la muncă? O problemă reală pentru mulți locuitori, probabil.

Ce urmează? Avertismente timp de 6 luni, apoi posibile amenzi

Oficial, Consiliul Local Tewkesbury nu se grăbește. Murray Stewart, consilierul responsabil cu serviciile de mediu, a clarificat că totul este, deocamdată, un proiect-pilot. „Este propus pentru o perioadă de probă de șase luni și ar necesita resurse dedicate pentru a lucra direct cu gospodăriile unde pubelele nu sunt retrase, oferind sprijin și educație.”

Deci, vor fi amenzi? Nu acum. Poate mai târziu. „Orice măsuri de executare ar putea veni mai târziu și doar dacă se ajunge la un acord. Nu fac parte din faza inițială de șase luni”, a ținut să precizeze Stewart, care le consideră „o ultimă soluție”. Urmează ca un plan complet, cu costuri cu tot, să fie supus la vot în consiliu. Atunci se va decide totul.