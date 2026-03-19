Am testat timp de o lună noua mască facială cu LED de la Therabody, TheraFace Mask Glo, un gadget promovat intens de Kendall Jenner. Lansat în octombrie 2025, dispozitivul vine cu un preț redus la 299,99 de dolari și promite rezultate profesionale direct la tine acasă. Am vrut să văd dacă hype-ul este justificat.

Ce promite masca lui Kendall Jenner?

Therabody avea deja pe piață un model de succes, TheraFace Mask, la prețul de 649,99 dolari, echipat cu 648 de leduri roșii, roșii cu infraroșu și albastre. Iar noul model Glo, deși are mai puține lumini, este mult mai accesibil (doar 299,99 dolari la reducere, de la 379,99 dolari) și a fost regândit pentru un confort sporit al utilizatorului, oferind timpi de tratament puțin mai lungi pentru un impact maxim.

Și, hai să fim serioși, cârligul de marketing este chiar Kendall Jenner, noul ambasador al brandului. Modelul susține că masca este un „must-have în rutina mea zilnică”.

„O folosesc de câteva luni și pot vedea o îmbunătățire a nuanței și texturii generale a pielii mele, este ca și cum aș beneficia de un tratament profesional oriunde, oricând”, a declarat Jenner în materialele de promovare. „În plus, îmi place cât de simplu este de utilizat.”

Primele impresii: confort și mici neajunsuri

Am fost încântată de faptul că pot purta masca în timp ce citesc, răspund la e-mailuri, fac curățenie ușoară sau pur și simplu mă plimb prin apartament. Este foarte ușoară și nu simți că te strânge. Numai că, fiind astmatică de-o viață, am simțit o ușoară senzație de sufocare în timpul purtării. Acest inconvenient a fost suficient de mic pentru a fi ignorat (dar e bine de știut pentru persoanele cu probleme similare), așa că s-ar putea să fie mai confortabil să o folosești stând întinsă.

Am apreciat că, odată pornită, masca nu necesită intervenția ta pentru a schimba modurile de funcționare. Când a venit momentul ca lumina infraroșie să-și facă magia, am simțit efectiv căldură radiind din mască, o senzație similară cu cea de sub o pătură cu saună cu infraroșu. A fost atât de plăcut, încât ajungeam să-i duc dorul programului cu infraroșu de fiecare dată când trecea la lumina albastră, cea care combate acneea.

Rezultate vizibile încă de la prima utilizare

Imediat după ce am scos masca, am observat că scutul pentru ochi a lăsat câteva urme în jurul ochilor.

Acestea au dispărut însă rapid.

Și au fost înlocuite de o fermitate și o textură plină în zona de sub ochi, dar și pe obraji și frunte. Șocant, tenul meu părea la fel de neted ca după un tratament facial cu microcurenți și avea o strălucire pe care înainte o obțineam doar cu o mască șervețel sau după un somn bun. Chiar și iubitul meu a devenit un fan.

Efectele pe termen lung, după o lună de testare

Pe parcursul testului de o lună, am observat o reducere generală a frecvenței și intensității erupțiilor acneice. Ba chiar și coșurile deja existente au dispărut mai repede decât cu orice tratament local pe care l-am folosit anterior. Cum vine asta, să scapi de coșuri stând pe canapea cu o mască pe față?

Fidelă descrierii, bateria măștii s-a epuizat după exact cinci utilizări. Iar funcția de masaj, activată la o simplă atingere de buton, s-a simțit ca un adevărat răsfăț.

De când am pus mâna pe ea, nu m-am oprit din a recomanda masca Therabody TheraFace Mask Glo colegelor de redacție și chiar mamei. Până la urmă, dacă tot este la reducere, de ce să nu oferi tenului tău ce e mai bun în materie de tehnologie cosmetică?