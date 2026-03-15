Să fim serioși, oricât de mult ne-ar plăcea să cumpărăm produse de beauty, organizarea lor e cu totul altă poveste. Te-ai săturat să scotocești minute în șir după un ruj anume sau să găsești fondul de ten vărsat prin tot bagajul? Am testat o mulțime de genți de machiaj și am selectat 9 opțiuni care, pe bune, îți vor schimba viața, fie că ai nevoie de ceva pentru călătorii sau doar pentru a-ți ordona colecția de acasă.

Soluții ingenioase și practice

Pentru călătorii de tip B, care nu au timp sau energie să sorteze produsele în zeci de buzunare, există o soluție genială. Geanta Lay-n-Go Cosmo Layflat, la un preț de 30 de dolari, arată ca un săculeț normal, dar se desface complet, transformându-se într-un covoraș pe care vezi totul dintr-o privire. Gata cu săpatul după rimel! Sarah Han, editoare de comerț, confirmă: „Nu eram sigură dacă va fi o chestie de marketing, dar acum îmi doresc să fi cumpărat una cu ani în urmă! Ador cum pot vedea fiecare produs dintr-o privire când este deschisă și întinsă; cu siguranță bate scotocitul timp de 15 secunde pentru a găsi acel singur lucru. […] per total, această geantă de machiaj este visul unei fete leneșe!”.

Iar dacă transporți produse de skincare sensibile la temperatură, geanta WellInsulated Performance Beauty (69$) este răspunsul. Interiorul său izolat cu aluminiu protejează conținutul de căldură și umiditate. Lily Wohlner, scriitoare de comerț, povestește: „Jur că de fiecare dată când călătoresc, ceva se varsă în geanta mea, dar de când am început să folosesc geanta de machiaj WellInsulated, a fost mult mai ușor de gestionat. […] În plus, îmi țin plasturii pentru ochi în frigider, iar când îi arunc în această geantă, sunt încă reci când îi scot – ceea ce se simte uimitor după un zbor lung.”

Structură, stil și culori vibrante

Când vrei ceva mai mult decât un simplu săculeț, geanta The Cosmetic Case de la Béis (78$) oferă o structură rigidă, un design elegant și funcționalități neașteptate. Vine cu o oglindă detașabilă și un suport special pentru pensule, fiind apreciată chiar și de make-up artiști precum Kasey Spickard din New York, care o consideră „foarte șic”. Fosta scriitoare de comerț Jennifer Hussein adaugă: „Aceasta este geanta mea de machiaj de călătorie preferată dintotdeauna, deoarece este una dintre puținele care au rezistat cu adevărat stângăciei mele în timpul călătoriilor. Arunc toate sticlele și paletele mele full-size în această geantă ultra-mare și totul rămâne la locul lui fără să se spargă sau să se verse.”

Vrei o pată de culoare?

Geanta Kusshi Large Neoprene Train Case (68$) vine în 8 nuanțe vibrante, de la verde pastel la roz. Materialul din neopren este extrem de elastic (perfect dacă ai tendința să îndesi mai multe produse decât încap) și, un bonus uriaș, se poate spăla la mașină. Christa Joanna Lee, scriitoare colaboratoare, spune: „Chiar dacă aceasta este, teoretic, versiunea mai mică, este suficient de încăpătoare pentru a cuprinde o mulțime de produse de îngrijire a pielii full-size, pe lângă machiajul meu de bază. […] Îmi place că mânerul o face convenabilă de transportat de la măsuța de toaletă la baie sau în călătorii.”

Pentru colecționari și minimaliști

Dacă ești genul de persoană care împachetează „preventiv” jumătate din colecția de machiaj, ai nevoie de Étoile Collective Duo Vanity Case (110$). Această geantă pe două niveluri este, după cum spune Sarah Han, „visul unei persoane care împachetează prea mult”. Compartimentul de jos este adânc și are separatoare detașabile, în timp ce partea de sus e perfectă pentru creioane și rimeluri. „Suporturile elastice pentru pensule rezolvă problema comună a lui «Unde naiba îmi pun pensulele?»”, adaugă ea.

La polul opus, geanta Dagne Dover Hunter Toiletry Bag (55$) este compactă, rezistentă la apă și ideală pentru geanta de sală sau de plajă. Fosta editoare Angela Trakoshis o laudă: „Această geantă de toaletă este atât de bine concepută. Compartimentele mențin totul organizat, așa că nu scotocesc încercând să găsesc ce am nevoie. Chiar dacă sunt o dezordonată, mă face să simt că am viața sub control.”

Opțiuni personalizabile și de lux

Poate cea mai versatilă opțiune de pe listă este Relavel Travel Makeup Train Case, care pornește de la 30 de dolari. Secretul ei stă în separatoarele ajustabile, care îți permit să configurezi interiorul exact cum ai nevoie. E drept că nu e cea mai arătoasă, dar funcționalitatea e maximă. Make-up artistul Kasey Spickard le folosește în trusa sa profesională și le recomandă clienților. De ce? „Sunt personalizabile, relativ ieftine și totuși suficient de robuste pentru a-ți pune trusa la punct,” explică el.

Pentru cei care caută un design inteligent, Away The Hanging Toiletry Bag (85$) se desface și se poate agăța de ușa de la baie, economisind spațiu prețios. Iar dacă bugetul nu e o problemă și vrei un răsfăț, Cuyana Travel Beauty Roll (258$) este o piesă de rezistență din piele italiană, perfectă pentru pensule și produse subțiri.

Până la urmă, ce ar trebui să cauți la o geantă de machiaj? Make-up artistul Kasey Spickard rezumă totul la patru aspecte cheie: posibilitatea de personalizare cu separatoare, durabilitatea materialelor, spațiu dedicat pentru pensule și creioane și, fireste, dimensiunea potrivită pentru colecția ta. El urăște un singur lucru mai mult decât orice: „Nu e nimic ce urăsc mai mult decât pensulele de machiaj murdare care plutesc alături de produsele de machiaj.”