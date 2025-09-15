Alterarea comportamentului peștilor pe litoralul de est al Statelor Unite

Impactul Încălzirii Oceanului Asupra Ecosistemelor Marine și Activităților Pescărești din SUA

Temperaturi în Creștere și Schimbări în Comportamentul Peștilor

Cercetătorii avertizează asupra impactului alarmant al încălzirii apelor oceanului asupra ecosistemelor marine. Specii precum scrumbia cu dungi și menhadenul atlantic își modifică drastic comportamentele de hrănire și reproducere ca răspuns la aceste schimbări climatice. Pe coasta de est a Statelor Unite, oamenii de știință documentează metamorfoze semnificative în comportamentul acestor pești, ceea ce a generat îngrijorare printre cercetători și pescarilor locali deopotrivă, mai ales din cauza efectelor din ce în ce mai vizibile asupra mediului marin.

Modificări în Comportamentul Scrumbiei cu Dungi și Menhadenului

În zonele Golfului Maine și Mid-Atlantic Bight, scrumbia cu dungi, o specie esențială pentru industria pescuitului, nu mai reproduce la fel de eficient în regiunile tradiționale, cum ar fi Chesapeake Bay și fluviul Hudson. Academia Yale Environment 360 a raportat recent că aceste pești, care au fost cândva abundenti în aceste ape, au început să se adapteze în moduri surprinzătoare. Populații mari de scrumbie cu dungi s-au mutat spre cele mai sudice coaste din New Jersey și New York.

Mai mult decât atât, obiceiurile lor de alimentație s-au schimbat dramatic. Spre deosebire de anii anteriori, când consumau frecvent homari americani — o specie din ce în ce mai rară în Golful Maine — acum se hrănesc aproape exclusiv cu menhadenul atlantic, o variantă de hering. Însă menhadenul însuși suferă modificări: nu mai revine în zonele de reproducere așa cum o făcea în trecut, ducând astfel la o destabilizare a lanțului trofic.

Încălzirea Golfului Maine

Îngrijorător este faptul că Golful Maine s-a încălzit mai rapid decât 99% dintre oceanele lumii între 2004 și 2019, conform Institutului de Cercetare al Golfului Maine. Trei factori contribuie la această accelerație a temperaturii apei: schimbările climatice globale, topirea gheții din regiunea Arctică și modificările curenților oceanici. Scrumbia cu dungi a fost aproape de dispariție în anii 1980 din cauza pescuitului excesiv, iar acum se confruntă cu noi provocări generate de instabilitatea ecosistemelor cauzate de variațiile climatic.

„Ceva Se Întâmplă și Este Real”

Dr. Janelle Morano, un cercetător al Universității Cornell ce studiază migrarea menhadenului, a declarat că nu este încă clar dacă aceste modificări sunt ciclice, rezultatul unor practici de gestionare a pescuitului sau efectul direcționat al creșterii temperaturii apei. Morano menționează: “Nu știu dacă este un model ciclic mai larg, dacă este din cauza gestionării lor sau a creșterii temperaturii apei. Dar ceva se întâmplă și este real.” Această observație subliniază complexitatea problemei și nevoia urgentă de a înțelege interacțiunile dintre aceste variabile.

Dezacordul Fenologic: O Provocare pentru Ecosistem

Fenologia, care se referă la evenimente recurente din ciclul de viață al speciilor, cum ar fi migrația sau reproducerea, joacă un rol vital în echilibrul ecosistemal. Atunci când aceste evenimente nu mai sunt sincronizate între specii care depind unele de altele, apare un dezacord fenologic, cu efecte negative profunde asupra mediului marin.

Un studiu publicat în revista Nature indică dificultățile de a anticipa aceste dezacorduri. De exemplu, dacă scrumbia cu dungi nu mai găsește homar exact când are nevoie, va trebui să se adapteze rapid, provocând schimbări care se propagă pe tot lanțul trofic. Menhadenul, recent devenit principala sursă de hrană pentru scrumbia cu dungi, se confruntă de asemenea cu provocări în ceea ce privește reproducerea.

Lanțul de Evenimente Negative

Homarul devine rar, iar scrumbia caută menhadenul ca alternativă. Menhadenul nu se mai reproduce normal, determinând o destabilizare a resurselor alimentare. Lanțul trofic devine tot mai instabil, cu efecte pe termen lung asupra tuturor speciilor implicate. Peștii mai în vârstă se confruntă cu dificultăți în competiția pentru hrană cu cei tineri din coloniile recente.

Impactul Schimbărilor Climaterice Asupra Comunităților Locale

Cercetătorii subliniază că efectele acestor schimbări climatice nu se restrâng doar la mediul marin; ele afectează profund și comunitățile umane care depind de pescuit pentru venitul lor. Recelez mai multe detalii online și experți avertizează că pescarii din zonele afectate raportează capturi imprevizibile, iar industria pescuitului se confruntă cu riscuri economice tot mai mari.

Ecosistemele marine sunt extrem de complexe, iar fiecare dezechilibru poate duce la un efect în lanț din ce în ce mai greu de anticipat. Aceasta provoacă nu doar îngrijorări pentru ecologii, ci și o incertitudine majoră pentru comunitățile care depind de aceste ecosisteme pentru existența lor.

O Problemă Care Necesită Atenție Urgentă

Chiar dacă unele populații de pești, precum scrumbia cu dungi, au înregistrat o creștere temporară în anumite regiuni, acest lucru nu garantează stabilitatea pe termen lung. Fără o reproducere constantă și surse de hrană diversificate, echilibrul ecosistemului marin poate fi rapid perturbat. Pe măsură ce oceanele continuă să se încălzească, presiunea asupra speciilor va deveni din ce în ce mai mare, punând în pericol nu doar viața marină, ci și întreaga industrie pescărească din regiune.

Apel la Monitorizare și Cercetare Intensificată

Cercetătorii sunt de părere că este esențial ca monitorizarea și studiile referitoare la aceste probleme să fie intensificate, pentru a acumula o mai bună înțelegere a fenomenele și modificările ce au loc în acest context maritim. Adaptarea și reacția corespunzătoare la aceste schimbări climatice vor influența în mod direct viitorul ecosistemelor marine de pe coasta de est a Statelor Unite, precum și viitorul comunităților care trăiesc din pescuit.

În concluzie, necesitatea unei intervenții promptă și eficiente în gestionarea resurselor marine și a ecosistemelor nu a fost niciodată mai urgentă, iar cercetările continue sunt vitale pentru a dezvolta strategii sustenabile care să asigure nu doar supraviețuirea speciilor marine, ci și bunăstarea comunităților locale. Impactul crizei climatice asupra acestor specii și ecosisteme nu poate fi ignorat, iar acțiunile noastre de astăzi vor avea consecințe majore pentru generațiile viitoare.

Sursa: Aici