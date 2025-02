Alimentele fericirii. Cand suntem tristi, simtim nevoia sa mancam mult si necontrolat, mai ales dulciuri. Sigur ca nu-i sanatos si face mult rau si celor care tin la silueta. De aceea, este bine sa ai la indemana aceste alimente ale fericirii. Controleaza foamea si te binedispun.

Alimentele fericirii. O lista pe care trebuie sa o cunosti!

E bine sa ai intotdeauna la indemana un pachet de ciocolata amaruie, dintr-aceea cu 60 – 70% cacao, fara umplutura, care se poate portiona pe mai multe zile. Pe langa faptul ca-ti alinta papilele gustative si te binedispune, ciocolata amaruie iti ofera si un plus de magneziu, fibre alimentare si arginina de care organismul are atata nevoie.

Bananele, urate si dispretuite de multe persoane care le acuza ca ar ingrasa, contin triptofan, un aminoacid esential care stimuleaza secretia de serotonina, hormonul fericirii. De aceea, nu trebuie ocolite in zilele cand suntem tristi. In plus, pe langa vitamine, esentiale pentru sanatatea organismului, bananele au in compozitia lor potasiu, un mineral extrem de important pentru buna functionare a inimii si rinichilor, a sistemului muscular si a celui nervos.

Branza contine calciu si triptofan, ca si bananele, de altfel, si este un aliment ideal pentru masa de seara deoarece, combinata cu rosii, ardei sau ceapa, de preferinta rosie, te va ajuta sa dormi mai bine, sa ai un somn sanatos si odihnitor.

Cafeaua, desteptatorul diminetilor a milioane de romani, desfata simturile si stimuleaza energia

Chiar daca in privinta ei parerile specialistilor sunt impartite, doua cafele pe zi, baute la ore potrivite, astfel incat sa nu influenteze somnul de noapte, nu fac rau nimanui.

Despre condimentele picante, ardei iute, ceapa, usturoi, piper, hrean, boia, se spune ca nu fac bine la ficat si stomac. Consumate, insa, cu prudenta, mai ales atunci cand esti lipsit de vlaga si simti ca nimic nu te-ar mai putea vitaliza, ele fac ca creierul sa elibereze endorfine si organismul sa se bucure de o stare de bine, de relaxare.

Vinul este, intr-adevar, o bautura miraculoasa, datatoare de buna dispozitie. El relaxeaza si, consumat moderat, actioneaza asupra sistemului nervos central, echilibrand tensiunea. dar numai daca vei bea maxim 150 de mililitri pe zi! Mai mult, nu mai este bun!

Baut cu masura, vinul este medicament si datator de viata lunga. Vinul rosu, ca si strugurii din care este facut, are in compozitia sa resveratrol, un antioxidant minune, cel mai puternic cunoscut pana in prezent. Apa este esentiala pentru mentinerea unei stari de bine. De foarte multe ori, la originea tristetii sau indispozitiei noastre sta apa, mai bine spus lipsa acesteia, fara ca noi sa realizam ca, in realitate, ne este sete.

Nu degeaba ni se recomanda insistent ca zilnic sa consumam doi litri de apa. Lipsa apei din organism provoaca dureri de cap, ameteli, stari de oboseala nejustificata si, uneori, chiar pierderi de memorie.