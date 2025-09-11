Alimente congelate care pot îmbunătăți nivelul glicemiei

Mulți oameni asociază alimentele înghețate cu pizza sau deserturi bogate în zahăr, însă în ultimii ani aceste produse au devenit o alegere tot mai sănătoasă. Datorită tehnologiilor moderne de congelare, fructele și legumele sunt păstrate la maturitate maximă, iar ingredientele își mențin vitaminele și mineralele esențiale. Astfel, congelatele pot fi integrate cu succes într-o alimentație echilibrată, mai ales pentru cei care doresc să țină sub control glicemia.

Proteine sănătoase din congelator Creveții și peștele congelat sunt surse excelente de proteine slabe, adesea neglijate. O porție de 85 de grame de creveți conține doar 84 de calorii, nu are carbohidrați și oferă vitamina B12, importantă pentru sănătatea sângelui. „Indicele glicemic zero îi face ideali pentru cei cu risc de diabet”, explică specialiștii de la Universitatea din Utah. Acest lucru înseamnă că nu determină creșteri bruște ale glicemiei. Somonul congelat oferă omega-3, benefic pentru reglarea tensiunii arteriale.

Calitatea codului congelat este comparabilă cu cea a peștelui proaspăt.

Dacă sunt depozitate corect, aceste alimente își păstrează textura luni întregi. Peștele și fructele de mare înghețate pot fi pregătite rapid la cuptor sau pe grătar, oferind o masă sățioasă și sănătoasă. În plus, aceste surse de proteine ajută la menținerea senzației de sațietate, reducând pofta de dulciuri.

Legumele care ajută la reglarea glicemiei Broccoli congelat este o alegere tot mai populară printre nutriționiști. Datorită congelării rapide, compusul sulforafan, care ajută la menținerea unui nivel sănătos al glicemiei, este păstrat. O cană de broccoli oferă peste 5 grame de fibre, potrivit Clinicii Cleveland, ceea ce ajută la absorbția treptată a zahărului. Broccoli și alte legume crucifere, cum ar fi conopida și kale, sunt asociate cu un risc redus de boli cardiovasculare și pot avea efecte benefice asupra sănătății pe termen lung. Porumbul și rolul său în alimentație Porumbul înghețat conține aproximativ 5 grame de fibre și o cantitate similară de zahăr natural la fiecare porție. Datorită combinației de fibre și zahăr, poate fi inclus în salate sau ca garnitură la diverse feluri de mâncare. În Statele Unite, porumbul este una dintre cele mai cultivate plante, ceea ce demonstrează cât de răspândit este acest aliment în dietele zilnice. Poate fi adăugat cu ușurință în supe sau salate pentru un plus de gust și textură. Broccoli congelat se poate găti rapid la abur sau la cuptor.

Porumbul poate fi folosit în salate mexicane sau ca garnitură.

Legumele congelate păstrează vitaminele și mineralele mai bine decât multe produse proaspete depozitate mult timp.

Fructe înghețate cu beneficii antioxidante Zmeura, afinele, căpșunile și murele congelate sunt bogate în fibre, antioxidanți și nutrienți esențiali. În medie, o cană de fructe de pădure oferă 3 grame de fibre care ajută la reglarea glicemiei. Zmeura are doar 5 grame de zahăr la o cană, spre deosebire de afine care au aproximativ 15 grame, potrivit Johns Hopkins Medicine. De aceea, un amestec de fructe de pădure poate fi ideal pentru micul dejun sau gustări. Se pot adăuga în iaurt pentru un desert sănătos.

Sunt perfecte în smoothie-uri pentru o dimineață energizantă.

Pot fi folosite ca topping pentru terci sau cereale integrale. „Hrana sănătoasă nu trebuie să fie complicată sau inaccesibilă”, subliniază Sofia Whitefields, dieteticiană la Universitatea din Utah. Fructele înghețate demonstrează cât de simplu poate fi să incluzi nutrienți de calitate în alimentație.

Perspective pentru alimentele înghețate sănătoase Tehnologiile moderne de congelare rapidă ajută la păstrarea vitaminelor și mineralelor din alimente, reducând necesitatea aditivilor. Specialiștii consideră că tot mai multe persoane vor apela la alimentele înghețate ca soluție practică și sănătoasă. În viitor, este posibil ca tot mai mulți oameni să includă în mod regulat în dietă produse înghețate, atât pentru comoditate, cât și pentru beneficiile aduse sănătății. Alegerea unor astfel de alimente poate ajuta la menținerea unui stil de viață echilibrat și la prevenirea unor probleme de sănătate legate de glicemie.

