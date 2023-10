Alimente care va ajuta sa va concentrati

In perioadele solicitante din punct de vedere intelectual, oricine si-ar dori putin ajutor pentru imbunatatirea memoriei, cresterea puterii de concentrare, stimularea functiilor creierului. In farmacii si in magazinele de naturiste exista medicamente si suplimente care v-ar putea ajuta, insa alimentatia poate fi si ea de folos.

Pe masura inaintarii in varsta, si organismul imbatraneste, insa vestea buna e ca putem pastra “mintea ascutita” cu ajutorul catorva alimente inteligente, care protejeaza sanatatea creierului.

Cafeina

Nu exista nicio pastila minune care sa creasca nivelul coeficientului de inteligenta sau sa ne faca mai destepti peste noapte, insa anumite substante, cum ar fi cafeina, ajuta la o mai buna concentrare. Gasita in ciocolata, cafea, bauturi energizante, unele medicamente, cafeina este un stimulent puternic, insa efectele sale sunt pe termen scurt. Consumul de cafeina in cantitati mari are si efecte secundare, creand o stare de nervozitate si disconfort.

Zaharul, cu masura

Zaharul este forma de energie preferata a creierului. Nu zaharul tos, ci glucoza, pe care organismul o proceseaza din zaharurile si carbohidratii pe care ii consumam. De aceea, un pahar de suc are un efect de scurta durata de accelerare a memoriei, gandirii si capacitatii mentale. Consumat in cantitati prea mari, zaharul va poate afecta atat memoria, cat si silueta.

Micul dejun nu trebuie sarit

Sunteti tentati sa sariti peste micul dejun? Studiile au demonstrat ca aceasta masa va poate ajuta sa imbunatatiti, pe termen scurt, memoria si atentia. Studentii care mananca in mod constant prima masa din zi au rezultate mai bune decat cei care o sar. Pe lista cu alimentele cele mai valoroase pentru creier care se consuma dimineata se afla cerealele integrale, lactatele si fructele. Totusi, nu mancati prea mult. Aceiasi cercetatori au aratat ca este mai greu sa te concentrezi daca ai stomacul prea plin.

Pestele, mancare pentru creier

O sursa de proteine bogata si in acizi grasi omega-3, strans legata de o activitate cerebrala intensa este pestele. Aceste grasimi sanatoase au o putere nebanuita asupra creierului. O dieta bogata in acizi grasi omega-3 scade riscul dementei si al atacurilor cerebrale, dar incetineste si declinul mental. In plus, joaca un rol vital in imbunatatirea memoriei, mai ales pe masura inaintarii in varsta. Pentru sanatatea creierului si a inimii, consumati peste de cel putin doua ori pe saptamana.

Nuci si ciocolata

Nucile si semintele sunt o sursa buna de antioxidanti si vitamina E, care e legata de incetinirea declinului cognitiv, pe masura imbatranirii. Ciocolata neagra, cu un continut ridicat de cacao, are proprietati entioxidante puternice, continand in mod natural excitanti precum cafeina , care imbunatateste puterea de concentrare. Va puteti bucura de 30 de grame de ciocolata si o mana de nuci, zilnic, acestea aducand mai multe beneficii organismului decat continutul lor caloric.

Avocado si cereale integrale

Fiecare organ din corp depinde de fluxul sanguin, in special inima si creierul. O dieta bogata in cereale integrale si fructe precum avocado reduce riscul afectiunilor cardiace si scade nivelul colesterolului rau. De asemenea, se reduce riscul depunerilor de placa pe interiorul vaselor de sange si imbunatateste fluxul sanguin, printr-o combinatie simpla si provocatoare pentru creier.

Cerealele integrale si avocado contribuie si la necesarul de fibre, dar si la cel de vitamina E. Desi avocado are un continut bogat de grasimi, acestea sunt mononesaturate, facand parte din categoria grasimilor bune.

Coacaze

Cercetarile efectuate pe animale au scos la iveala ca aceste fructe de padure protejeaza creierul de efectele daunatoare ale radicalilor liberi si pot reduce riscul aparitiei bolilor asociate imbatranirii, precum Alzheimer sau dementa. Studiile arata ca o dieta bogata in coacaze imbunatateste functia de invatare si functiile musculare la soarecii batrani, facandu-i la fel de activi si receptivi ca cei mai tineri decat ei.

O dieta sanatoasa

Poate suna ca o amenintare, insa daca din dieta lipsesc elemente nutritive esentiale, va fi afectata puterea de concentrare. Aceasta poate fi afectata si de consumul unei cantitati prea mici sau prea mari de mancare, o masa prea bogata facandu-va sa va simtiti obosit, iar prea putine calorii va fac sa va simtiti distrasi si infometati.

Cheia este gasirea echilibrului si mentinerea unei alimentatii sanatoase si variate, cu elemente din toate grupele alimentare.

Vitamine, minerale si suplimente

Rafturile farmaciilor si ale magazinelor naturiste sunt pline de suplimente ce pretind ca va ajuta sa va mentineti sanatatea. Desi exista dovezi ca suplimentele de vitamine B, C, E, beta-caroten, magneziu va pot ajuta, acestea trebuie luate doar daca alimentatia nu asigura o cantitate suficienta din respectivele substante. Cercetatorii sunt optimisti in ceea ce priveste ginsengul, ginko, vitaminele si mineralele, combinatiile de ierburi si impactul pe care acestea il au asupra sanatatii creierului, insa recomanda ca fiecare supliment pe care il luati sa fie recomandat de un medic.

Pregatiri pentru o zi importanta

Va asteapta o zi importanta sau un eveniment deosebit? Vreti sa va folositi puterea de concentrare la maxim? Incepeti cu o masa cu fructe, cereale integrale, somon si o cana de cafea. In plus, trebuie sa va culcati mai devreme si sa va odihniti, sa va hidratati corespunzator, sa faceti cateva exercitii fizice si sa meditati, pentru a va relaxa.