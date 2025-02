Alimente care previn ridurile/riduri, alimentatie, dieta sanatoasa, alimentatie

Alimente care previn ridurile. O buna solutie pentru un ten impecabil sunt alimentele care previn ridurile si care fac impreuna cu cremele antirid si mastile de infrumusetare un partereneriat perfect pentru frumusete. Este important ca organismul sa fie bine hranit, sa primeasca “ajutoarele” necesare pentru a ramane tanar si sanatos pentru cat mai mult timp.

Iata care sunt aceste alimente care previn ridurile.

Afinele

Incearca sa previi daunele pe termen lung de la nivelul celular cu antioxidantii gasiti in afine. Acestia lupta cu radicalii liberi din atmosfera si te mentin tanara. Incearca sa consumi afine dimineata, amestecate cu cereale.

Lapte cu cacao

Flavonoizii consumati zilnic sunt cu siguranta reteta prelungirii tineretii. Un studiu recent efectuat pe femei arata ca, daca vei bea o cana de lapte cu ciocolata, o data pe zi, timp de 12 saptamani, vei avea o piele considerabil mai frumoasa, hidratata, fina.

Kiwi, guava si capsuni

Pentru a preveni ridurile, trebuie sa consumi cat mai multa vitamina C, pe care o gasesti din plin in aceste 3 fructe. Vitamina C mareste cantitatea de colagen din piele si astfel ridurile fine nu apar. In plus, este redusa si inflamatia din corp si nu se mai vad cearcanele de sub ochi.

Si radicalii liberi sunt tinuti la distanta, astfel incat scade riscul de cancer si boli de inima.

Stridiile

Aceste mici creaturi sunt pline de zinc, care are un rol important in refacerea pielii si mentinerea colagenului. Zincul are si proprietati antioxidante, protejand celulele. Tot el te ajuta sa ai unghii puternice, un scalp si un par sanatos.

Daca nu iti plac stridiile, consuma macar carne rosie slaba, de pui, fasole si nuci, sau alte fructe de mare, cereale fortifiate si produse lactate.

Pasta de tomate

Protejeaza-ti pielea de efectele nocive ale soarelui si din interior, caci rosiile au licopen din plin. Cercetatorii spun ca aceasta substanta este si mai concentrata in rosiile gatite, asa ca pasta de tomate este excelenta. Consuma si spanac, mango, pepeni galbeni si cartofi dulci.

Somonul salbatic

Mentine o piele subtire, fina si caifelata, consumand de 2-3 ori pe saptamana somon salbatic. Acesta te ajuta sa tii la distanta ridurile, iritatiile pielii si ale scalpului, gratie concentratiei sale de acizi grasi omega 3.