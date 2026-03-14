Alicia Silverstone a optat pentru o formulă clasică în materie de încălțăminte la un eveniment din weekendul Oscarurilor. Vineri seara, actrița a purtat saboți minimaliști negri, asortați la o ținută Max Mara de culoare închisă, la celebrarea nominalizaților la Oscar organizată de Women in Film (WIF) în Los Angeles.
Cuprins
O apariție elegantă în Max Mara
Ținuta aleasă de vedetă, semnată Max Mara, a fost una de culoare espresso și a părut a fi un set din două piese. Topul cu guler înalt cădea în valuri lejere pe mâneci și pe corp, oprindu-se chiar deasupra unei talii late, lăsând la vedere o fâșie subțire de piele (un detaliu subtil, dar de efect).
Iar fusta asortată, cu o lungime sub genunchi, avea o croială fluidă și se deschidea în față printr-un șliț, permițând astfel pantofilor să fie în centrul atenției.
Saboții, piesa de rezistență
Hai să vedem detaliile. Alicia Silverstone a purtat o pereche de saboți negri, lucioși, cu un vârf rotunjit și deschis. Talpa subțire a rămas în mare parte ascunsă sub picior, contribuind la aspectul minimalist.
Designul era completat de patru barete înguste. Două dintre ele traversau partea din față a piciorului într-un aranjament diagonal, ușor asimetric, în timp ce alte două erau poziționate mai sus, în linii paralele perfecte. Călcâiul deschis a păstrat forma simplă, iar tocul vizibil părea a fi unul subțire, în aceeași notă discretă.
O formulă clasică reinterpretată
Alegerea actriței din „Clueless” o plasează într-o zonă familiară pentru weekendul Oscarurilor. Dar v-ați gândit vreodată de ce acest stil revine mereu? Sandalele de seară cu barete, fie ele simple sau multiple, fac parte din uniforma Oscarurilor de zeci de ani.
O alegere deloc întâmplătoare.
Până la urmă, branduri precum Stuart Weitzman, Christian Louboutin, Giuseppe Zanotti și Jimmy Choo au contribuit la transformarea acestei siluete expuse și delicate într-o constantă pe covorul roșu. Numai că perechea purtată de Silverstone duce ideea mai departe, în teritoriul saboților cu toc, un alt trend care a prins avânt încă din toamna trecută.
Alicia a participat la eveniment pentru a susține Women in Film și femeile onorate în acest weekend al premiilor. Într-o încăpere unde s-au văzut și pantofi cu aplicații de cristal sau texturi metalice, sandalele ei au mers pe o cale mai discretă: un sabot negru, patru barete subțiri și una dintre cele mai sigure formule de pe covorul roșu de la Hollywood.