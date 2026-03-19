Brandul de lux Alexander McQueen se pregătește să părăsească locația sa emblematică de pe 27 Old Bond Street din Londra, ocupată din 2019, în mijlocul unui proces amplu de restructurare a companiei. Spațiul puternic, de aproape 1022 de metri pătrați, va fi preluat de bijutierul Van Cleef & Arpels, deținut de grupul Richemont.

Restructurare fără milă

Decizia nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Încă din februarie, CEO-ul Kering, Luca de Meo, a anunțat că, pentru a reorganiza McQueen, nu are de ales decât să taie adânc și rapid. Marca acumulase pierderi grele de-a lungul anilor prin deschiderea a 135 de magazine la nivel mondial și devenise excesiv de dependentă de vânzările de adidași, care la un moment dat reprezentau 80% din veniturile sale. V-ați fi gândit la așa ceva?

De Meo a declarat că mai mult de jumătate dintre aceste magazine ar putea fi închise „fără milă”, unele locații fiind transferate către alte mărci din cadrul grupului.

„Ce vreți să fac? Nu conduc o organizație de caritate”, a spus el tranșant. „Trebuie să luăm decizii [dificile], dar clar că respectăm istoria și potențialul mărcii.”

Zeci de angajați afectați în Italia și Marea Britanie

Dincolo de cifre, restructurarea are și un cost uman. Chiar săptămâna aceasta, Alexander McQueen a confirmat că va merge mai departe cu 54 de concedieri în Italia, o mișcare despre care sindicatele susțin că va avea un impact negativ asupra companiei. Iar lucrurile nu stau mai bine nici la Londra.

În octombrie anul trecut, McQueen a lansat o evaluare strategică care, spunea compania, ar putea duce la pierderea a 55 de locuri de muncă, adică 20% din personalul de la sediul central din capitala britanică. La acel moment, brandul a confirmat că a intrat într-un proces de consultare cu angajații afectați, un pas premergător concedierilor în Regatul Unit.

Un spațiu ambițios, acum abandonat

Magazinul de pe 27 Old Bond Street a fost un proiect ambițios de la bun început. Fostul flagship DKNY, spațiul era de patru ori mai mare decât vechea casă a lui Alexander McQueen de peste drum, de la numărul 4-5, pe care o ocupase între 2013 și 2019.

Spațiul actual are tavane înalte, tonuri de miere, pereți și podele căptușite cu stejar și nuc și cabine de probă spațioase. Cilindri de sticlă conectează cele trei etaje, în timp ce o placare inovatoare cunoscută sub numele de „cotton-crete” (un fel de papier-mâché pe bază de bumbac) a fost dezvoltată exclusiv pentru această locație. Fosta directoare de creație Sarah Burton, acum la Givenchy, s-a ocupat personal de concept, proiectând magazinul în colaborare cu arhitectul Smiljan Radic. Pentru a marca deschiderea, artista chiliană Marcela Correa a creat sculpturi din alabastru, bronz, granit și lemn, menite să ghideze vizitatorii.

Nu este clar dacă Kering intenționează să deschidă o altă unitate McQueen în Londra.

Efervescență pe artera luxului

Numai că plecarea lui McQueen nu înseamnă că strada își pierde din strălucire, ba chiar dimpotrivă. Mișcarea pe Old Bond Street a fost una alertă în ultima perioadă. Bijutierul britanic Boodles se pregătește să se mute în fostul spațiu Stella McCartney de la numărul 23, după ce creatoarea de modă și-a închis flagship-ul anul trecut. Tot săptămâna aceasta, Ferrari a deschis un magazin de lifestyle la colțul dintre Piccadilly și Old Bond Street, iar în iunie, Hermès urmează să inaugureze o unitate de mari dimensiuni în fostul spațiu Asprey, pe care l-a achiziționat încă din 2009.