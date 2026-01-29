Alertă Vitamina D – 1 din 5 e deficitar, 74% ignoră complet sfatul medicilor

O problemă de sănătate serioasă afectează unul din cinci oameni. Majoritatea o ignoră. Complet. Este vorba despre carența de Vitamina D, o problemă cu o soluție simplă, dar ale cărei cifre dintr-un studiu recent sunt de-a dreptul îngrijorătoare și ar trebui să ne pună pe gânduri, mai ales când vine frigul, potrivit Mirror.

I se spune „vitamina soarelui”. Corpul o produce natural când stăm la soare. Simplu, nu? Dar nu e de ajuns. Experții în nutriție Dr. Carrie Ruxton și Dr. Pam Mason, de la HSIS (Serviciul de Informații despre Sănătate și Suplimente Alimentare), trag un semnal de alarmă, bazându-se pe datele sumbre dintr-un nou sondaj publicat de Mirror, care arată că recomandarea autorităților de a lua suplimente între octombrie și martie este ignorată masiv.

Doar un sfert respectă sfatul medicilor. De ce?

Studiul, efectuat pe un eșantion de peste 1.000 de britanici, a scos la iveală un fapt șocant: doar 26% iau suplimente de Vitamina D așa cum se recomandă. Doar un sfert. Surprinzător sau nu, aproape 60% dintre respondenți sunt convinși că alimentația le oferă tot ce au nevoie, o credință complet greșită, contrazisă de date.

O problemă reală.

„Având în vedere dovezile tot mai numeroase care leagă Vitamina D de imunitate, sănătatea oaselor și reglarea dispoziției, trebuie să continuăm să încurajăm oamenii să privească suplimentarea ca pe o parte esențială a rutinelor lor zilnice de sănătate”, a declarat dieteticianul Dr. Carrie Ruxton. Ea consideră situația de-a dreptul „problematică”. De ce? Pentru că e aproape imposibil să-ți iei doza optimă doar din soare și mâncare, mai ales toamna și iarna.

Vitamina Soarelui, mai mult decât oase puternice

Înainte, Vitamina D însemna doar oase și dinți puternici. Acum, lucrurile s-au schimbat. Cercetările noi i-au lărgit masiv lista de beneficii, legând-o direct de un sistem imunitar de fier și chiar de starea noastră psihică. Coincidență? Puțin probabil.

Dovezile concrete nu lipsesc. Dr. Pam Mason listează câteva exemple clare:

Imunitate și infecții respiratorii: Studiul UK BioBank a descoperit că persoanele care luau suplimente de Vitamina D aveau șanse mai mici să fie testate pozitiv pentru Covid.

Studiul UK BioBank a descoperit că persoanele care luau suplimente de Vitamina D aveau șanse mai mici să fie testate pozitiv pentru Covid. Densitate osoasă: O meta-analiză sistematică din jurnalul Nutrition Reviews a raportat că suplimentarea cu Vitamina D poate proteja densitatea minerală osoasă a coloanei lombare și a șoldului.

O meta-analiză sistematică din jurnalul Nutrition Reviews a raportat că suplimentarea cu Vitamina D poate proteja densitatea minerală osoasă a coloanei lombare și a șoldului. Sănătate mintală: O altă meta-analiză, publicată în Journal of Affective Disorders, a constatat că Vitamina D a atenuat simptomele depresive la subiecții cu depresie.

Cine sunt cei mai expuși? Cifrele sunt îngrijorătoare

Nivelul de Vitamina D din populație scade. Constant. Din 2008 încoace. Unul din cinci britanici este deficitar, dar cifrele explodează când ne uităm la anumite grupuri de vârstă, iar tiparul se poate regăsi fără probleme și în România, având în vedere clima similară din sezonul rece.

Dr. Mason avertizează că „un decalaj nutritiv mult mai serios” apare la tineri. Cifrele sunt pur și simplu șocante. Două din cinci fete (39%) și 15% dintre băieții cu vârste între 11 și 18 ani sunt deficienți. Nici adulții nu stau mai bine: 19% dintre femeile active și 16% dintre bărbați nu ating pragul recomandat, la fel cum se întâmplă și cu 13% dintre seniorii de peste 65 de ani.

Patru pași simpli pentru a-ți asigura doza de Vitamina D

Autoritățile sanitare britanice recomandă un supliment zilnic. Doar 10 micrograme, toamna și iarna. Pentru a ajuta publicul, experții au venit cu patru sfaturi simple, la îndemâna oricui, pentru a menține un nivel optim al acestei vitamine:

Ia un supliment zilnic: Respectă recomandarea de a lua un supliment de 10 micrograme de Vitamina D, în special între octombrie și martie. Mănâncă alimente bogate în Vitamina D: Include în dietă pește gras (somon, macrou), ouă și cereale sau alternative lactate fortificate cu această vitamină. Expune-te la soare, dar cu măsură: În lunile de primăvară și vară, 15-20 de minute de soare pe piele, fără protecție solară, pot ajuta corpul să producă Vitamina D. Combină totul cu un stil de viață activ: Asociază aportul de Vitamina D cu mișcare regulată, de preferat afară, o nutriție echilibrată și un somn de calitate.

„Îngrijirea de sine înseamnă a le oferi oamenilor puterea de a lua măsuri simple și durabile, care sprijină sănătatea pe termen lung. Administrarea unui supliment de Vitamina D este una dintre cele mai directe și eficiente metode de a face exact acest lucru”, a concluzionat Dr. Ruxton.