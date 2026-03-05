Alerta pentru părinți laptele praf pentru bebeluși scos din vânzare

O alertă sanitară de grad zero a fost declanșată în toată țara. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a ordonat retragerea imediată de la raft a unui tip de lapte praf destinat sugarilor, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei E.coli. Descoperirea este cu atât mai șocantă cu cât vine la scurt timp după o serie de controale masive în supermarketuri care nu au depistat probleme microbiologice majore.

Alertă la nivel național

Vestea a căzut ca un trăsnet în seara de 4 martie 2026. Surse din cadrul ANSVSA au confirmat pentru portalul nostru că o notificare de retragere a fost trimisă către toți marii retaileri din România. Produsul vizat este o formulă de lapte praf pentru sugari, un aliment esențial pentru mii de familii. Motivul: contaminare cu bacteria Escherichia coli, un agent patogen care poate provoca infecții severe, în special la copii mici. E.coli poate produce toxine periculoase, ducând la afecțiuni gastrointestinale grave și, în cazuri rare, la complicații renale.

Ordinul este clar: produsul trebuie scos imediat de la vânzare. Părinții care au cumpărat deja acest tip de lapte praf sunt sfătuiți să nu îl folosească sub nicio formă și să îl returneze magazinului de unde l-au achiziționat, chiar și fără bon fiscal, pentru a primi banii înapoi. O astfel de alertă este transmisă rapid la nivel european prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje (RASFF), un instrument al Comisiei Europene care asigură că toate statele membre sunt informate despre riscuri, conform Regulamentului (EC) N° 178/2002. Chiar dacă baza de date publică a RASFF nu dezvăluie numele brandurilor, sistemul asigură o reacție rapidă a autorităților din întregul bloc comunitar.

Controale recente, rezultate diferite

Paradoxal, această criză apare la doar câteva săptămâni după ce ANSVSA a finalizat o campanie amplă de controale în supermarketuri și hipermarketuri. În perioada 2-6 februarie 2026, inspectorii au verificat 1.605 de unități la nivel național. Bilanțul a fost dur: 517 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5,5 milioane de lei și aproape o tonă (980,52 kg) de produse alimentare retrase și distruse. Problemele identificate atunci vizau mai degrabă managementul defectuos: ambalaje deteriorate, spații de depozitare supraaglomerate, igienă precară sau întreruperea lanțului frigorific.

Însă, la capitolul analize de laborator, situația părea sub control. Toate cele 191 de probe prelevate atunci, 66 microbiologice, 58 pentru reziduuri și 67 pentru alți parametri, au avut rezultate conforme. Faptul că bacteria E.coli a fost depistată acum, într-un produs atât de sensibil, ridică semne de întrebare despre sursa contaminării: a fost un lot specific, o problemă la producător sau o breșă ulterioară în lanțul de distribuție? Ancheta ANSVSA este în plină desfășurare pentru a stabili exact traseul produsului contaminat.

O problemă recurentă în Europa

Deși șocantă, o astfel de contaminare nu este un eveniment izolat în Europa. Dimpotrivă, patogenii precum Salmonella și E.coli reprezintă o cauză frecventă a rechemărilor de produse. Datele europene din anii trecuți arată o imagine clară. În 2021, de exemplu, contaminarea cu Salmonella a reprezentat 11% din totalul alertelor alimentare, fiind a treia cea mai frecventă cauză de retragere de pe piață. Franța, în special, s-a confruntat în trecut cu probleme legate de E.coli. Categoriile de produse cele mai des vizate la nivel european au fost fructele și legumele (13%), urmate de alimentele dietetice și suplimentele alimentare (10%).

Aceste statistici demonstrează că niciun sistem de siguranță alimentară, oricât de robust, nu este infailibil. Riscurile există, iar cheia este capacitatea autorităților de a le detecta rapid și de a acționa decisiv, așa cum se întâmplă acum în România. Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, a subliniat recent importanța respectării normelor:

„Supermarketurile și hipermarketurile joacă un rol important în asigurarea siguranței alimentare, iar respectarea strictă a normelor de igienă, trasabilitate și păstrare a produselor este obligatorie.”

Ce urmează și cum se apără România

Incidentul actual subliniază importanța investițiilor în capacitatea de analiză și control. Chiar pe 4 martie, cu o zi înainte de izbucnirea scandalului, Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV), aflat în subordinea ANSVSA, a anunțat un pas major: implementarea unui nou standard internațional (SR EN ISO/IEC 17043:2023) care va alinia laboratoarele din România la cele mai înalte rigori europene. Concret, produsele agroalimentare românești vor fi susținute de buletine de analiză recunoscute oriunde în lume, un garant al calității și siguranței.

„Este o investiție directă în încrederea cetățenilor. Demonstrăm că sistemul sanitar-veterinar românesc operează la cel mai înalt nivel de profesionalism, oferind certitudinea că ceea ce ajunge pe masa românilor este verificat conform celor mai exigente standarde”, a declarat dr. Alexandru Bociu. Capacitatea IISPV de a analiza riscuri biologice precum bacterii și virusuri este esențială în prevenirea unor astfel de crize.

Pentru moment, prioritatea absolută este informarea publicului și retragerea completă a loturilor contaminate. Cetățenii care au nelămuriri sau doresc să facă o sesizare pot apela gratuit numărul de telefon al Call Center-ului ANSVSA: 0800.826.787. Urmează o perioadă de investigații amănunțite pentru a identifica sursa exactă a contaminării și pentru a aplica măsuri care să prevină repetarea unui astfel de incident periculos.