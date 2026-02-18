Alertă în cremele de protecție solară: ce substanță periculoasă a fost găsită

Crema de soare cu care îți protejezi copilul în fiecare vară ar putea conține un inamic invizibil. Un laborator independent a descoperit benzen, o substanță cunoscută pentru potențialul său cancerigen, în zeci de loțiuni și spray-uri de protecție solară vândute pe piața largă. Descoperirea a declanșat o undă de șoc, mai ales că alte studii confirmă că filtrele chimice din aceste produse nu rămân la suprafața pielii, ci sunt absorbite masiv în sânge. Acest articol compilează toate informațiile esențiale: de la substanțele cu probleme și cifrele alarmante, la reacția autorităților și, cel mai important, ce alternative sigure au părinții la dispoziție.

Benzenul, un cancerigen ascuns în tubul de cremă

Scandalul a izbucnit în 2021, când laboratorul american Valisure a testat aproape 300 de loturi de creme de protecție solară și produse după plajă. Rezultatele au fost îngrijorătoare: 27% dintre eșantioane conțineau benzen. Unele produse depășeau chiar și de trei ori limita de 2 părți per milion (ppm) impusă condiționat de Administrația Alimentelor și Medicamentelor din SUA (FDA) pentru situații excepționale. Cel mai contaminat produs avea o concentrație de 6,26 ppm.

Benzenul nu este un ingredient, ci un contaminant provenit, cel mai probabil, din procesul de fabricație. Pericolul său este însă documentat de peste 120 de ani. Organizația Mondială a Sănătății și alte agenții de reglementare îl clasifică drept un cancerigen uman cert, asociat în special cu cancere de sânge, precum leucemia. Absorbția prin piele este o cale de expunere directă. „Prezența acestui cunoscut cancerigen uman în produse recomandate pe scară largă pentru prevenirea cancerului de piele și utilizate în mod regulat de adulți și copii este foarte tulburătoare”, a declarat la acea vreme David Light, fondatorul și CEO-ul Valisure.

„Nu există un nivel sigur de benzen care poate exista în produsele de protecție solară. Chiar și benzenul la 0,1 ppm într-o cremă ar putea expune oamenii la cantități excesiv de mari”, a avertizat Dr. Christopher Bunick, profesor asociat de dermatologie la Universitatea Yale.

Problema este că FDA nu a stabilit o limită clară pentru benzen în produsele farmaceutice standard, cum sunt considerate cremele SPF. Recomandarea generală este că acest solvent de „Clasa 1” nu ar trebui utilizat deloc în producție. Valisure a cerut retragerea loturilor contaminate și a solicitat FDA să stabilească reguli clare, subliniind că multe produse de pe piață nu conțineau deloc benzen, dovadă că fabricarea curată este posibilă.

Nu doar benzen. Lista filtrelor chimice care ajung în sânge

Dincolo de contaminarea accidentală cu benzen, o altă îngrijorare majoră vizează chiar ingredientele active din cremele de soare, filtrele chimice. Studii succesive realizate chiar de cercetătorii FDA au confirmat că substanțe precum oxibenzona, avobenzona, octocrilenul sau homosalatul sunt absorbite în fluxul sanguin în cantități mult mai mari decât pragul de siguranță de 0,5 ng/mL.

Un studiu publicat în Journal of the American Medical Association a arătat că, după o singură zi de utilizare conform instrucțiunilor, toate filtrele chimice testate au depășit acest prag. Mai mult, unele dintre ele persistă în organism. În timp ce nivelurile de avobenzonă au rămas ridicate până la 7 zile, concentrațiile de homosalat și oxibenzonă au rămas peste limita admisă timp de până la 21 de zile de la ultima aplicare. Pielea noastră absoarbe până la 60% din ceea ce punem pe ea, iar aceste substanțe chimice nu fac excepție.

Oxibenzona, inamicul public numărul 1

Dintre toate filtrele chimice, oxibenzona este cel mai controversat. Organizații precum Environmental Working Group (EWG) militează de ani de zile pentru interzicerea sa. Motivul? Zeci de studii sugerează că acționează ca un perturbator endocrin, adică poate interfera cu sistemul hormonal. A fost asociat cu modificări ale nivelurilor de estrogen și testosteron, un risc crescut de cancer la sân și este unul dintre cei mai comuni alergeni din produsele SPF.

Gravitatea problemei este dată de expunerea la scară largă. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a găsit oxibenzonă în sângele a aproape toți americanii testați. Studiile arată că substanța este transmisă de la mamă la făt și este ingerată de bebeluși prin laptele matern. Deși FDA a cerut industriei să furnizeze date suplimentare de siguranță, termenul limită a expirat fără un răspuns concludent. Vestea bună este că producătorii au început să reacționeze la presiunea publică. În urmă cu câțiva ani, 60% dintre cremele non-minerale conțineau oxibenzonă; acum procentul a scăzut la 30%.

Ce spun autoritățile și ce e de făcut?

În fața acestor date, consumatorii se află într-o dilemă. Pe de o parte, riscul de cancer de piele cauzat de expunerea la soare este dovedit, imediat și letal. Doar că riscurile asociate cu absorbția filtrelor chimice sunt pe termen lung și încă în stadiu de cercetare aprofundată. Poziția oficială a dermatologilor și a autorităților, inclusiv a FDA, rămâne neschimbată: beneficiile utilizării protecției solare depășesc riscurile potențiale. Recomandarea este să folosim în continuare creme SPF.

Totuși, pentru părinții care nu vor să facă niciun compromis, există o soluție considerată unanim sigură: cremele cu protecție solară minerală. Acestea nu folosesc filtre chimice, ci ingrediente precum oxidul de zinc (zinc oxide) și dioxidul de titan (titanium dioxide). Spre deosebire de filtrele chimice care absorb razele UV și le transformă în căldură, filtrele minerale acționează ca o barieră fizică. Ele rămân la suprafața pielii și reflectă razele soarelui ca o oglindă, fără a fi absorbite în organism.

Deci, ce pot face consumatorii avizați?

Citiți eticheta. Căutați la ingrediente active „zinc oxide” sau „titanium dioxide”. Evitați produsele cu oxibenzonă (oxybenzone). Verificați lista de ingrediente pentru a exclude acest filtru chimic. Atenție la spray-uri. Contaminarea cu benzen a fost detectată mai frecvent în formulele de tip spray și gel. Nu uitați de protecția fizică. Pălăriile, ochelarii de soare și hainele cu protecție UV rămân cele mai sigure metode de a bloca soarele, în special pentru copii.

Bătălia pentru produse cosmetice mai sigure este în plină desfășurare. Până când autoritățile vor impune reguli mai stricte, cea mai bună armă a consumatorului rămâne informația. Alegerea unei creme minerale elimină majoritatea incertitudinilor și oferă protecție eficientă fără riscuri ascunse.