Alergiile de primăvară: 4 sfaturi de la medic pentru a reduce simptomele supărătoare

Dacă simțiți că în fiecare an alergiile de primăvară vă lovesc mai devreme și mai puternic, e mai mult decât o impresie. Oamenii de știință confirmă că sezonul polenului s-a extins cu până la trei săptămâni în ultimii ani, iar cantitatea de alergeni din aer este în creștere. Vinovate sunt schimbările climatice, care duc la înflorirea timpurie a plantelor și la o producție mai mare de polen. Problema afectează deja unul din patru oameni la nivel global. Acest ghid complet, bazat pe cele mai recente date medicale, vă prezintă patru strategii esențiale pentru a gestiona simptomele și a vă bucura de primăvară.

De ce sunt alergiile mai agresive în 2026?

„Nu există nicio îndoială că, pe măsură ce are loc încălzirea globală, sezonul polenului se prelungește”, explică dr. Sanjiv Sur, director la Catedra de Alergologie și Imunologie de la Baylor College of Medicine. Temperaturile mai ridicate nu doar că devansează înflorirea copacilor, uneori chiar din luna februarie, dar stimulează și o producție mai abundentă de polen. La asta se adaugă poluarea din orașe, care modifică structura polenului și îl face mai alergenic.

Principalii vinovați pentru simptomele de primăvară sunt copacii al căror polen este purtat de vânt. Vorbim despre particule fine și ușoare, produse în cantități uriașe de mesteacăn, stejar, ulm, arțar sau plop, care sunt inhalate cu ușurință. În schimb, polenul de la florile colorate, cum ar fi cele de cireș, este mai greu, lipicios și transportat de insecte, deci are un potențial alergenic mult mai redus. Sezonul polenului de copac începe în februarie-martie și ține până la finalul lunii mai, fiind urmat de cel al ierburilor, care atinge apogeul în mai-iunie. Pentru persoanele sensibile la ambele tipuri, luna mai devine un adevărat coșmar.

Mai mult decât un simplu strănut

Alergiile nu sunt doar un inconvenient, ci pot avea complicații serioase. „Dacă nu poți respira bine pe nas, nu poți dormi bine. Dacă nu dormi bine, sunt afectate concentrarea și atenția”, avertizează dr. Mervat Nassef, alergolog la ColumbiaDoctors. La copii, aceste tulburări de somn au fost asociate cu probleme de învățare. Mai mult, inflamația alergică din nas se poate extinde la plămâni, declanșând tuse, respirație șuierătoare și chiar crize de astm. Deși simptomele pot fi confundate cu o răceală, mâncărimea ochilor și a nasului, alături de strănutul frecvent, sunt semne clare ale unei reacții alergice. Sistemul imunitar tratează polenul, o substanță inofensivă, ca pe un invadator și eliberează histamină, substanța responsabilă pentru toate aceste manifestări neplăcute.

Cele 4 strategii esențiale, explicate de medici

Gestionarea alergiilor se bazează pe o abordare cu mai mulți piloni. Medicii alergologi recomandă un plan în patru pași, de la măsuri simple de prevenție la tratamente avansate care pot rezolva problema pe termen lung.

1. Evitarea: Prima linie de apărare

Cea mai bună metodă de prevenție este reducerea expunerii la polen. Concentrațiile cele mai mari sunt în aer între orele 5 și 10 dimineața, în special în zilele calde, uscate și cu vânt. Pe cât posibil, limitați ieșirile în acest interval. Puteți verifica prognoza nivelului de polen din zona dumneavoastră pe site-uri specializate, precum Polen.ro. „Încercați să țineți ferestrele închise cât mai mult posibil, pentru ca polenul de afară să nu intre în casă”, recomandă dr. Sandra Hong de la Cleveland Clinic. Asta este valabil și pentru mașină; folosiți funcția de recirculare a aerului. O pereche de ochelari de soare poate oferi o barieră fizică eficientă pentru ochi, iar dacă lucrați în grădină, o mască de protecție și o pălărie sunt esențiale.

2. Igiena: Bariera anti-polen de acasă

Chiar dacă stați mai mult în casă, polenul își găsește drumul înăuntru. Particulele se lipesc de haine, piele și păr. Un duș făcut seara, înainte de culcare, ajută la îndepărtarea alergenilor acumulați peste zi. Schimbați-vă hainele imediat ce intrați în casă după ce ați fost afară. Un alt sfat util este să țineți animalele de companie departe de dormitor, deoarece blana lor poate transporta cantități mari de polen. Curățarea regulată a podelelor și utilizarea unui purificator de aer pot îmbunătăți semnificativ calitatea aerului din interior. Nu uitați să verificați periodic baia și bucătăria pentru mucegai, un alt factor care poate agrava simptomele respiratorii.

3. Medicația: Controlul rapid al simptomelor

Pentru majoritatea oamenilor, medicamentele fără rețetă sunt suficiente pentru a controla simptomele. Secretul, spun medicii, este să începeți tratamentul cu câteva săptămâni înainte de debutul sezonului alergic, nu atunci când simptomele sunt deja severe. Opțiunile principale sunt:

Spray-urile nazale cu corticosteroizi: Sunt considerate de mulți experți cel mai eficient tratament, deoarece ameliorează toate simptomele, inclusiv congestia nazală, reducând inflamația.

Sunt considerate de mulți experți cel mai eficient tratament, deoarece ameliorează toate simptomele, inclusiv congestia nazală, reducând inflamația. Antihistaminicele orale: Acestea combat strănutul, mâncărimile și secrețiile nazale. Optați pentru generațiile mai noi, care nu provoacă somnolență.

Acestea combat strănutul, mâncărimile și secrețiile nazale. Optați pentru generațiile mai noi, care nu provoacă somnolență. Decongestionantele: Utile pentru nasul înfundat, dar trebuie folosite pe termen scurt, deoarece pot avea efecte secundare precum palpitațiile.

Utile pentru nasul înfundat, dar trebuie folosite pe termen scurt, deoarece pot avea efecte secundare precum palpitațiile. Picăturile de ochi: Reduc eficient roșeața și senzația de mâncărime oculară.

Dacă aceste opțiuni nu oferă o ameliorare suficientă, este timpul să consultați un specialist.

4. Imunoterapia: Soluția pe termen lung

Când alergiile vă afectează serios calitatea vieții, medicul alergolog poate recomanda imunoterapia. Acesta este singurul tratament care nu doar ameliorează simptomele, ci modifică răspunsul sistemului imunitar, „învățându-l” să nu mai reacționeze la polen. Este o soluție pe termen lung, care poate oferi o ameliorare completă în decurs de unu până la trei ani. Există două forme principale:

Imunoterapia subcutanată (SCIT): Constă într-o serie de injecții cu doze progresive de alergen, administrate inițial săptămânal, apoi lunar, timp de 3-4 ani.

Constă într-o serie de injecții cu doze progresive de alergen, administrate inițial săptămânal, apoi lunar, timp de 3-4 ani. Imunoterapia sublinguală (SLIT): O alternativă la injecții, presupune administrarea zilnică a unei tablete care conține alergenul și se dizolvă sub limbă.

„Dacă vă îmbolnăviți frecvent, dacă aveți simptome de astm, dacă alergiile nu sunt controlate și vă afectează viața de zi cu zi, o vizită la alergolog vă poate ajuta”, concluzionează dr. Hong. Specialistul va identifica exact alergenii responsabili și va crea un plan de tratament personalizat. Din păcate, tendința este clară. „Nu am auzit nicio predicție că lucrurile se vor îmbunătăți în ceea ce privește alergiile, ci doar că se vor înrăutăți”, spune dr. Mary Margaret Johnson de la Harvard. Pregătirea și acțiunea proactivă sunt, Deci, esențiale.